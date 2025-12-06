ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ నోరూరించే "కొత్తిమీర కోడి కూర" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్​తో రెసిపీ - అన్నం, పులావ్, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

Coriander Chicken Curry
Coriander Chicken Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Coriander Chicken Curry Making : సండే అనగానే చాలా ఇండ్లలో నాన్​వెజ్ తప్పక ఉండాల్సిందే! ఇందులోనూ ముఖ్యంగా చికెన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఓసారి ఇలా ఇంట్లో కొత్తగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో కొత్తిమీర కోడి కూర చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు పులావ్, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

చల్లని వేళ వేడివేడిగా "సోయా నగ్గెట్స్" - పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Kothimeera Kodi Kura
కొత్తిమీర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • కొత్తిమీర - 75 గ్రాములు
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 8
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • నిమ్మరసం - అర స్పూన్
  • ఆయిల్ - 9 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • టమోటాలు - 2
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలక్రర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
Kothimeera Kodi Kura
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఇంకోవైపు కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సిజార్​లో 75 గ్రాముల కొత్తిమీర, కొద్దిగా అల్లం, ఎనిమిది వెల్లుల్లి వేయాలి. అలాగే 8 పచ్చిమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, అర స్పూన్ నిమ్మరసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kothimeera Kodi Kura
చికెన్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఎనిమిది టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా టమోటా సన్నని తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటాలను మగ్గించాలి.
Kothimeera Kodi Kura
టమోటాలు (Getty Images)
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు కప్పు నీరు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు వేగిన తర్వాత అర కిలో చికెన్ ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. అదేవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Kothimeera Kodi Kura
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒకటిన్నర కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే కొత్తిమీర కోడి కూర రెడీ అయినట్లే!

కమ్మని "మునగాకు కరివేపాకు కారం పొడి" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

"ఓట్స్​ ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

TAGGED:

CORIANDER CHICKEN CURRY RECIPE
కొత్తిమీర కోడి కూర తయారీ
RESTAURANT KOTHIMEERA KODI KURA
CORIANDER CHICKEN MAKING IN TELUGU
KOTHIMEERA KODI KURA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.