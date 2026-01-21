రెస్టారెంట్ స్టైల్ "జీరా రైస్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పొడిపొడిగా వస్తుంది!
- సింపుల్గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్ - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 21, 2026 at 4:37 PM IST
Restaurant Style Jeera Rice: బిర్యానీ తర్వాత చాలా మంది చూపు జీరా రైస్ మీద పడుతుంది. హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్కు వెళ్లినప్పుడు ఇష్టంగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. కేవలం బయటికి వెళ్లినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ రెస్టారెంట్ టేస్ట్, టెక్చర్ రాదు. దీంతో ఇంట్లో చేయడం మానేసి తినాలనిపించినప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా జీరా రైస్ చేసుకోవచ్చు. పొడిపొడి లాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇక ఈ జీరా రైస్ దాల్ తడ్కా, పనీర్ కర్రీ, నాన్వెజ్ వంటలతో అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని జీరా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాస్మతీ రైస్ - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- లవంగాలు - అర టీస్పూన్
- నల్ల యాలకులు - 2
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- బియ్యం నానినాక జీరా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నెయ్యి పోసి కరిగించాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర, లవంగాలు, నల్ల యాలకులు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- జీలకర్ర సహా మసాలా దినుసులు మంచిగా వేగినాక మూడు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి.
- అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం వేసి నిధానంగా కలిపినాక మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- బియ్యం ఉడుకుబట్టినాక మంటను సిమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి. ఇలా కుక్ అవ్వడానికి సుమారు 15 నుంచి 20 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది.
- రైస్ మంచిగా ఉడికాక మూత తీసి ఓసారి లైట్గా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే జీరా రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- నెయ్యిలో జీలకర్ర పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయితేనే జీరా రైస్ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- బియ్యాన్ని నానబెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక కప్పు బియ్యాన్ని ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ సరిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఈ రైస్ను కుక్కర్ గిన్నెలో వండాలంటే రెండు కప్పుల బియ్యానికి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
