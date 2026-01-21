ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్​ స్టైల్​ "జీరా రైస్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పొడిపొడిగా వస్తుంది!

- సింపుల్​గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​ - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Restaurant Style Jeera Rice
Restaurant Style Jeera Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 4:37 PM IST

Restaurant Style Jeera Rice: బిర్యానీ తర్వాత చాలా మంది చూపు జీరా రైస్​ మీద పడుతుంది. హోటల్స్​, రెస్టారెంట్స్​కు వెళ్లినప్పుడు ఇష్టంగా ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. కేవలం బయటికి వెళ్లినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు తయారు చేస్తుంటారు. కానీ రెస్టారెంట్​ టేస్ట్​, టెక్చర్​ రాదు. దీంతో ఇంట్లో చేయడం మానేసి తినాలనిపించినప్పుడు ఆర్డర్​ పెట్టేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా జీరా రైస్​ చేసుకోవచ్చు. పొడిపొడి లాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇక ఈ జీరా రైస్​ దాల్​ తడ్కా, పనీర్​ కర్రీ, నాన్​వెజ్​ వంటలతో అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జీరా రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Restaurant Style Jeera Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాస్మతీ రైస్​ - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • లవంగాలు - అర టీస్పూన్​
  • నల్ల యాలకులు - 2
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Restaurant Style Jeera Rice
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యం నానినాక జీరా రైస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నెయ్యి పోసి కరిగించాలి.
Restaurant Style Jeera Rice
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)
  • కరిగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర, లవంగాలు, నల్ల యాలకులు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • జీలకర్ర సహా మసాలా దినుసులు మంచిగా వేగినాక మూడు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి.
  • అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
Restaurant Style Jeera Rice
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం వేసి నిధానంగా కలిపినాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • బియ్యం ఉడుకుబట్టినాక మంటను సిమ్​లో పెట్టి ఉడికించాలి. ఇలా కుక్​ అవ్వడానికి సుమారు 15 నుంచి 20 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
  • రైస్​ మంచిగా ఉడికాక మూత తీసి ఓసారి లైట్​గా కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే జీరా రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Restaurant Style Jeera Rice
కొత్తిమీర (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • నెయ్యిలో జీలకర్ర పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయితేనే జీరా రైస్​ టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • బియ్యాన్ని నానబెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక కప్పు బియ్యాన్ని ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్​ సరిపోతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ రైస్​ను కుక్కర్​ గిన్నెలో వండాలంటే రెండు కప్పుల బియ్యానికి రెండు కప్పుల వాటర్​ పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
Restaurant Style Jeera Rice
జీరా రైస్​ (ETV Bharat)

