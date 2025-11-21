రెస్టారెంట్ స్టైల్ "దాల్ కిచిడీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
కిచిడీ ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:40 AM IST
Dal Khichdi Recipe : ఇంట్లో లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడం గృహిణులకు ఒక సవాల్ అని చెప్పొచ్చు. ఉదయాన్నే టిఫిన్స్ ప్రిపేర్ చేసి, ఆ వెంటనే మధ్యాహ్నానికి భోజనం తయారు చేయాలంటే కొన్ని సార్లు టైమ్ సరిపోదు. దీనికి తోడూ ఇంట్లో కూరగాయలు లేకపోతే ఇక చాలా హడావిడి పడుతుంటారు. ఇలాటంటి సమయంలో దాల్ కిచిడీ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలు, పెద్దలూ కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చితో ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోరూరుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నెయ్యి - అర టీ స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తరుగు - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు వేర్వేరు గిన్నెల్లో అర కప్పు బియ్యం, అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి వీటిని గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- గంట సేపటి తర్వాత కుక్కర్లో బియ్యం, పప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు కప్పుల నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి స్టవ్పై పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, అర టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం టమోటా సన్నని తరుగు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలపాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నంపప్పు మిశ్రమం, ముప్పావు లీటర్ వేడినీళ్లు పోసి గరిటెతో బాగా కలపాలి.
- అలాగే కాస్త గుజ్జుగా కావాలంటే మిశ్రమాన్ని మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కాస్త కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో 750 ఎంఎల్ వేడి నీరు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం మరో పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇందులో రెండు ఎండుమిర్చి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై టేయాలి.
- వెల్లుల్లి రంగు మారిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా కారం వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో కిచిడీ వేసుకొని అందులో తాలింపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే రెస్టారెంట్ స్టైల్ వేడివేడి దాల్ కిచిడీ రెడీ అయినట్లే!
జీడిపప్పు "దమ్ ఆలూ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!
ఘుమఘుమలాడే "రసం రైస్" - పుల్లగా, కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!