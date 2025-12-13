ETV Bharat / offbeat

Chicken Soup
Chicken Soup (Getty Images)
Chicken Shorba Prepare : చికెన్ సూప్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తాగుతారు! హోటల్స్ లేదా రెస్టారెంట్స్​కి వెళ్లినప్పుడు దీన్ని ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు! మరి ఈ రెసిపీని ఇంట్లో చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. చలికాలంలో వేడివేడిగా ఈ సూప్​ తాగుతుంటే ఆహా అనాల్సిందే! మరి రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Chicken Soup
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ ముక్కలు - ఐదు
  • ఆయిల్ - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీఆకు - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఫ్రెంచ్​ బీన్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • క్యాబేజీ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎగ్​వైట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • వెనిగర్ - 1 టీ స్పూన్
  • గ్రీన్ చిల్లీసాస్ - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా సాస్ - 1 టీ స్పూన్
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - కొద్దిగా
Chicken Soup
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చి బఠాణీ గింజలు, క్యారెట్​, ఉల్లిపాయ, ఫ్రెంచ్ బీన్స్​, క్యాబేజీ, వెల్లుల్లిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే నాలుగు చికెన్ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Chicken Soup
క్యాబేజీ (Getty Images)
  • అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి బఠాణీ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆనియన్స్ తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెంచ్​బీన్స్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యాబేజీ తరుగు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ముప్పావు లీటర్ నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చికెన్ ముక్కలును బయటకు తీసి బోన్స్​ లేకుండా చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులో వేయాలి.
Chicken Soup
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎగ్​ వైట్​ (ఎగ్​ వైట్ అంటే ఎగ్​లో పచ్చ సొన కాకుండా తెల్లటి పదార్థాన్ని తీసుకోవాలి). రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్ వేసిన నీళ్లు యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Chicken Soup
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత చివరన అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్, ఒక టీ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్, ఒక టీ స్పూన్ టమోటా సాస్ , కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి చికెన్ సూప్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ సూప్​గా మారుతుంది!

