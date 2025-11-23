ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్​ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది! - "చికెన్‌ లాలీపాప్‌" ఇలా చేసేయండి!

- పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Chicken Lollipop Recipe
Chicken Lollipop (Eeandu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Chicken Lollipop Recipe : మెజారిటీ నాన్ వెజ్ ప్రియుల ఫస్ట్ ఛాయిస్ చికెన్. అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఉండడం మొదటి రీజన్ అయితే. దాని యునిక్ టేస్ట్ రెండో కారణం. అందుకే సండేతో సంబంధం లేకుండా ప్రతిరోజూ చాలా మంది కిచెన్​లో చికెన్ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది.

ఇవాళ సండే. పైగా కార్తిక మాసం ముగిసిన రెండో రోజునే వచ్చిన సండే. ఇంకేముంది? నెల రోజులపాటు మాంసానికి దూరంగా ఉన్నవాళ్లు కుమ్మేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మీరు కూడా ఇదే విధంగా వెయిట్ చేస్తుంటే మాత్రం.. రెగ్యులర్ కర్రీ చేయకండి. ఇలా రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ లాలీపాప్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇంట్లోనే హోటల్ ఫ్లేవర్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు! మరి, దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కిలో చికెన్‌ లెగ్‌పీస్‌లు
  • రెండు కోడి గుడ్లు
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ (మొక్కజొన్న పిండి)
  • ఒకటిన్నర స్పూన్ కర్రీ పౌడర్‌
  • 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • తగినంత ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్ల కశ్మీరీ కారం
  • చిటికెడు దాల్చినచెక్క పొడి
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చి గుడ్డును పగలగొట్టి చిన్న గిన్నెలో పోసి, స్పూన్ తో చక్కగా గిలకొట్టాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని, అందులో మొక్కజొన్న పిండి వేసుకోవాలి. అందులోనే ఉప్పు, కారం, కర్రీ పౌడర్, దాల్చినచెక్క, ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత అందులో చికెన్‌ లెగ్‌పీసులు వేసి, ఆ మసాలా మొత్తం లెగ్ పీసులకు పట్టేలా చూడాలి. గిన్ెను ఎగరేయడం, చేత్తోనే అప్లై చేయడం వంటివి చేయాలి.
  • మసాలా లంగ్​ పీసులకు పట్టిన తర్వాత అందులో గిలకొట్టి పెట్టుకున్న గుడ్డు సొన యాడ్ చేసి మరోసారి లెగ్ పీసులన్నిటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి, సుమారు మూడ్నాలుగు అలా వదిలేయాలి. అంటే మ్యారినేట్ చేయాలన్నమాట.
  • ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకోసం స్టౌమీద ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న లాలీపాప్స్​ను అందులో వేయాలి.
  • వాటిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది. చక్కగా వేగిన తర్వాత తీసి, టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకోవాలి.
  • అవి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్​ను పీల్చుకుంటాయి. ఇలా అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే.. అద్దిరిపోయే చికెన్ లాలీపాప్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • వీటిని టమాటా లేదా చిల్లీ సాస్​తో తిన్నారంటే సేమ్ రెస్టారెంట్ ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోతాయి.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

