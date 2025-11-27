ETV Bharat / offbeat

"కుక్కర్​లో చికెన్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ - తక్కువ నూనెతో ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఉంటుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 2:34 PM IST

Chicken Fry : చికెన్ ఫ్రై రెసిపీలు ఎన్ని ఉన్నా ముక్క మాడకుండా, నూనె తక్కువగా వేసి జ్యూసీగా ప్రై చేస్తే ఆ టేస్టే వేరు. కాస్త ఘాటుగా, కారంగా చేసుకుంటే ఎంతో టేస్ట్ గా ఉంటుంది. కొత్తవాళ్లైనా సరే సింపుల్​గా చేసుకునేలా కుక్కర్​లో చేసే ఈ పద్ధతి ఎంతో బాగుంటుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • నిమ్మరసం - 1 కాయ
  • పెరుగు - 50గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 3
  • దాల్చిన చెక్క - ఇంచు ముక్క
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • కుక్కర్​లో చికెన్ చేయడం అంటే మాటి మాటికీ మూత తీసుకుని పదార్థాలు వేసుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అన్ని పదార్థాలను ముందుగానే కలిపి పెట్టుకోవాలి. చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని అందులోకి అవసరమైన పదార్థాలను వేసి కనీసం 30 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా క్లీన్ చేసిన చికెన్ కుక్కర్​లో వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పెరుగు, కారానికి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి విడిగా కాకుండా కొత్తిమీర, పుదీనా కలిపి మిక్సీలో వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని చికెన్​లో కలిపితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ కలిపిన చికెన్ 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కుక్కర్​ స్టవ్​పై పెట్టుకుని మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని గ్రేవీ లేకుండా చికెన్ ముక్కలు పక్కకు తీసుకోవాలి
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం, ఎండు కొబ్బరి పొడి, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కుక్కర్​లో మిగిలిపోయిన గ్రేవీ కూడా వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా పది నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే చికెన్ చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

