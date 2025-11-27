"కుక్కర్లో చికెన్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
చికెన్ ఫ్రై రెసిపీ - తక్కువ నూనెతో ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 2:34 PM IST
Chicken Fry : చికెన్ ఫ్రై రెసిపీలు ఎన్ని ఉన్నా ముక్క మాడకుండా, నూనె తక్కువగా వేసి జ్యూసీగా ప్రై చేస్తే ఆ టేస్టే వేరు. కాస్త ఘాటుగా, కారంగా చేసుకుంటే ఎంతో టేస్ట్ గా ఉంటుంది. కొత్తవాళ్లైనా సరే సింపుల్గా చేసుకునేలా కుక్కర్లో చేసే ఈ పద్ధతి ఎంతో బాగుంటుంది.
పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 1 కేజీ
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - 3 స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- నిమ్మరసం - 1 కాయ
- పెరుగు - 50గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- పుదీనా - 1 కట్ట
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 3
- దాల్చిన చెక్క - ఇంచు ముక్క
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- ఉల్లిపాయ - 2
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- కుక్కర్లో చికెన్ చేయడం అంటే మాటి మాటికీ మూత తీసుకుని పదార్థాలు వేసుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అన్ని పదార్థాలను ముందుగానే కలిపి పెట్టుకోవాలి. చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని అందులోకి అవసరమైన పదార్థాలను వేసి కనీసం 30 నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా క్లీన్ చేసిన చికెన్ కుక్కర్లో వేసుకుని ఉప్పు, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, నిమ్మరసం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పెరుగు, కారానికి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి విడిగా కాకుండా కొత్తిమీర, పుదీనా కలిపి మిక్సీలో వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని చికెన్లో కలిపితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ కలిపిన చికెన్ 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కుక్కర్ స్టవ్పై పెట్టుకుని మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుని గ్రేవీ లేకుండా చికెన్ ముక్కలు పక్కకు తీసుకోవాలి
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం, ఎండు కొబ్బరి పొడి, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కుక్కర్లో మిగిలిపోయిన గ్రేవీ కూడా వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా పది నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే చికెన్ చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
"కూర కారంతో చేపల కర్రీ" - మటన్, చికెన్ కంటే మస్త్ టేస్ట్గా ఉంటుంది!