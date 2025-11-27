ETV Bharat / offbeat

పర్ఫెక్ట్ "చికెన్ దమ్ బిర్యానీ" - ఇంట్లో కూడా రెస్టారెంట్ టేస్ట్ పక్కా!

ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకునే బిర్యానీ - ఒక్కసారైనా ఇలా ట్రై చేశారా?

chicken_biryani
chicken_biryani (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Biryani : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినపుడు వేడి వేడిగా చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తుంటాం. కానీ, ముక్కలు తక్కువగా ఉండడం, మసాలా దినుసులు క్వాలిటీ లేకపోవడం కాస్త లోటుగా అనిపిస్తుంది. ఇక పరిశుభ్రత విషయం పక్కన పెడితే సరిగ్గా అలాంటి బిర్యానీ ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. పైగా స్వయంగా చేసుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ" - కొత్తవాళ్లు ఇలా ట్రై చేయండి!

chicken_biryani
chicken_biryani (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • నిమ్మరసం - 1 కాయ
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • బగారా ఆకు - 2
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • అనాస పువ్వు - 1
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 25
  • అల్లం ముక్కలు - 2 ఇంచులు
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • మసాలా పొడి - అర స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీ మసాలా - అర స్పూన్
  • పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెద్ద ఉల్లిపాయలు - 3
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
chicken_biryani
chicken_biryani (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసుకుని చికెన్ శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చికెన్లోకి ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోగా మిక్సీ జార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, బగారా ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, షాజీరా, అనాస, రాతి పువ్వును తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు 8 పచ్చిమిర్చి, 25 వెల్లుల్లి పాయలు, అల్లం ముక్కలు మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
chicken_biryani
chicken_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు చికెన్​లో కారం, గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పెరుగు, నెయ్యి, వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలపాలి. ఇలా కలిపిన చికెన్ ముక్కలను కనీసం గంటసేపైనా నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బిర్యానీ చేయడానికి ముందుగా బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని కనీసం 30 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. 3 పెద్ద ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించి తీసుకోవాలి.
chicken_biryani
chicken_biryani (Getty images)
  • ఇపుడు చికెన్ లోకి ఫ్రైడ్ ఆనియన్, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలపాలి. మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి సర్దుకుని ఆపై నెయ్యి, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు రైస్ ఉడికించడానికి మరో గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె, మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో నానబెట్టుకున్న బియ్యం నీళ్లు వడకట్టి వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో 80శాతం ఉడికించుకున్న తర్వాత పక్కన చికెన్ వేసుకున్న గిన్నెలో ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి.
chicken_biryani
chicken_biryani (Getty images)
  • మరోసారి కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగుతోపాటు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. రైస్ వేసుకోవడం పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ పుదీనా, కొత్తిమీరతో పాటు, కొద్దిగా రైస్ ఉడికించిన నీళ్లు కొద్దిగా చల్లుకోవాలి. ఆ తర్వాత నెయ్యి, కొద్దిగా పసుపు నీళ్లు వేసుకుని ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా మూతపెట్టుకోవాలి.
  • ముందుగా 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో ఆ తర్వాత 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో, లో ఫ్లేమ్​లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి మరో ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చికెన్ బిర్యానీ ఘుమఘుమలాడుతుంది.

"కుక్కర్​లో చికెన్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

"కూర కారంతో చేపల కర్రీ" - మటన్, చికెన్ కంటే మస్త్ టేస్ట్​గా ఉంటుంది!

TAGGED:

CHICKEN BIRYANI
EASY BIRYANI
చికెన్ దమ్ బిర్యానీ తయారీ విధానం
BIRYANI PROCESS
BIRYANI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.