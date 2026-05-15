"రెస్టారెంట్ స్టైల్ బోన్ లెస్ చికెన్ మసాలా" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!
మర్చిపోలేని చికెన్ కర్రీ - గిన్నెలు ఖాళీ కావాల్సిందే!
restaurant_style_boneless_chicken (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 4:41 PM IST
RESTAURANT STYLE BONELESS CHICKEN : రెస్టారెంట్లో చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ముక్క జ్యూసీగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. రెస్టారెంట్ లో రెడీ మేడ్ గ్రేవీ ఉంటుంది. చికెన్ ఫ్రై చేసి గ్రేవీతో కలిపి హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసి ఇస్తుంటారు. కానీ, ఇంట్లో అలా కాకుండా ఇలా చేశారంటే కర్రీ అద్దిరిపోతుంది.
"పల్లెటూరు నాటుకోడి కూర" కావాలా? - చిన్నప్పుడు తిన్న టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయాలి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- టమోటాలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 6
- జీడిపప్పు - 12
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 3
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చినచెక్క - 1 ఇంచు
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్ - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్లో ఉప్పు, పసుపు కలిపి క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి పండు టమోటా ముక్కలు వేసుకుని పచ్చిమిర్చి, జీడిపప్పు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు సగం వరకు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపి రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో మూడు, నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు ఉప్పు, గరం మసాలా, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి. రంగు కోసం కొద్దిగా కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో అడుగు పట్టకుండా కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా ప్యూరీ కూడా వేసుకుని కలపాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించి గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసేసి కొద్దిగా కొత్తిమీర, వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
ఆంధ్ర స్టైల్ "మటన్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క మెత్తగా ఉడుకుతుంది!
హోటల్ స్టైల్ "బటర్, గార్లిక్ తందూరి చికెన్" - చాలా కమ్మగా ఉంటుంది!