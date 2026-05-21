సముద్రగర్భంలో కనుగొన్న కొత్త జంతువులు - ఆస్ట్రేలియా తీరంలో కనిపించిన "ఘోస్ట్ షార్క్"

85 దేశాల నుంచి 1,000 మంది పరిశోధకులు - ఏడాదిలో 1,121 జీవరాశుల ఆవిష్కరణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:29 PM IST

Updated : May 21, 2026 at 3:53 PM IST

Aquatic creatures in the depths of the ocean : గ్రహాంతర జీవుల అన్వేషణలో ఉన్న మనం భూమిపై కోట్లాది జీవరాశులను ఇంకా గుర్తించాల్సి ఉంది. భూమిపై, సముద్ర గర్భంలో ఇంకా మన దృష్టికి రాని జీవులు అనేకం ఉన్నాయి. సూర్యకాంతి చేరని లోతుల్లో నివసిస్తున్న జలచరాలు అడపాదడపా కొన్ని మాత్రమే ఉపరితలంపైకి వచ్చి ఆశ్చర్యాన్ని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తాజాగా పరిశోధకులు వెయ్యికి పైగా కొత్త జీవులను కనుగొన్నారు.

సముద్ర జీవులను నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అందులో క్షీరదాలు, చేపలు, మొలస్క్​లతో పాటు పగడాలున్నాయి. పాలిచ్చి పెంచే క్షీరదాల జాబితాలో తిమింగలాలు, డాల్ఫిన్లు, సముద్ర సింహాలు ఉన్నాయి. ఇక చేపల జాబితా చాలా పెద్దది. ఇందులో సొరచేపలు, సముద్ర గుర్రాలు, బ్లూఫిన్ ట్యూన్ సహా మనం చూసే అన్ని చేపలు ఈ కోవలోకి వస్తాయి.

ఇక ఆక్టోపస్, స్క్విడ్, నత్తలు మొలస్క్​ జాబితాలోనివి. జెల్లీఫిష్, పగడపు దిబ్బలు నాలుగో రకం. ఇవేగాకుండా సూర్యకాంతి చేరని సముద్ర గర్భంలో ఎన్నో రకాల జలచరాలు నివసిస్తున్నట్లు పరిశోధకులు అంచనా వేశారు. అందులో యాంగ్లర్ ఫిష్, డూమ్స్​డే తరచూ ఉపరితలంపైకి చేరుతున్నాయి.

ఏడాదిలో 1121జీవరాశులు

సముద్రగర్భంలో శాస్త్రవేత్తలు నిరంతరం పరిశోధనలు సాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో గతేడాదిలో 1,121 జీవరాశులను కనుగొన్నారు. అసాధారణ జీవుల్లో అనేకం విచిత్రంగా ఉన్నాయి. 85 దేశాల నుంచి 1,000 మంది పరిశోధకులు (నిప్పన్‌ ఫౌండేషన్, నెక్టాన్‌ ఓషియన్‌ సెన్సస్‌) కనిపెట్టిన ఈ జీవరాశుల సముద్ర గణన తాజాగా విడుదలైంది. ఇందులో గతంతో పోలిస్తే 54 శాతం కొత్త జీవరాశులే.

జపాన్‌ తీరంలో సముద్ర గర్భంలో 2,600 అడుగుల లోతున వెంట్రుకల వంటి నిర్మాణాలు కలిగిన బ్రిజిల్‌ పాలికేట్‌ జాతికి చెందిన పురుగు నివసిస్తోంది. సిలికాతో తయారైన వల మాదిరి అస్థి పంజరాన్ని కలిగి ఉంది. గాజు స్పాంజ్‌లో నివసించే దీనిని గాజు కోట పురుగు అని అంటారు.

ఆస్ట్రేలియాలోని కోరల్‌ సీ మెరీన్‌ పార్కులో 2,700 అడుగుల లోతున ఘోస్ట్‌ షార్క్‌ ఖిమేరా కనిపించింది. ఇది సొర చేపల పూర్వీకురాలే అని పరిశోధకులు తేల్చారు. 40 కోట్ల సంవత్సరాలకు ముందే ఇది వేరుపడి ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు.

తైమూర్‌ లెస్ట్‌లో అంగుళం పొడవైన రిబ్బన్‌ పురుగు నారింజ రంగు చారలతో కనిపించింది. ఈ పురుగులు విడుదల చేసే విష పదార్థాలు అల్జీమర్స్, స్కిజోఫ్రినియా వ్యాధులకు చికిత్సల్లో ఉపయోగపడొచ్చేమో! అనే కోణంలో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.

దక్షిణ శాండ్‌విచ్‌ దీవుల్లోని ఉత్తర ప్రాంతంలో దాదాపు 12వేల అడుగుల లోతున డెత్‌ బాల్‌ గోళాల్లాంటి జీవులు కనిపించాయి. వీటి శరీరంపై వెల్క్రో లాంటి కొక్కేలు ఉండడం విశేషం.

దక్షిణ అట్లాంటిక్‌ సముద్రంలోని దక్షిణ శాండ్‌విచ్‌ దీవుల్లో కలం ఆకారంలో ఉండే జీవిని కనుగొన్నారు. జన్యు విశ్లేషణ ద్వారా దీని పరిణామ క్రమాన్ని అంచనా వేయనున్నారు.

13.5ఏళ్ల సమయం పడుతుంది!

తాజాగా కనిపించిన జీవులన్నీ సైన్స్‌కు కొత్తవేనా?! అని తేల్చడానికి సమయం పడుతుంది. సగటున ఒక జీవిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించి పేరు పెట్టడానికి 13.5 ఏళ్లు పడుతుందని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు.

