బాలురపై పెరుగుతున్న లైంగిక వేధింపులు - ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న బాధితుల ప్రవర్తనలో మార్పులు!
మగపిల్లలపై వేధింపులకు పాల్పడినా 'పోక్సో' కేసు - వెలుగుచూడని ఫిర్యాదులెన్నో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:06 PM IST
Sexual Abuse of Boys : ఈ ఏడాది మగ పిల్లలపై లైంగిక వేధింపుల కేసులు ఎక్కువగా నమోదైనట్లు పలు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కానీ, అవమానం, పరువు పోతుందన్న కారణాలతో ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదని తెలుస్తోంది. భారతదేశంలో బాలురపై లైంగిక వేధింపులు ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా కనిపిస్తోంది. వాస్తవానికి లింగంతో సంబంధం లేకుండా లైంగిక నేరాల నుంచి మైనర్లకు పోక్సో చట్టం రక్షణ కల్పిస్తుంది. 18ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు ఎవరైనా సరే లైంగిక దాడికి, లైంగిక వేధింపులకు గురైతే పోక్సో కేసు వర్తిస్తుంది.
సమస్య ముఖ్యాంశాలు:
- లైంగిక దాడుల్లో బాలికలే గాకుండా బాలురు సైతం బాధితులుగా మిగులుతున్నారు.
- వేధించేవారిలో కుటుంబ సభ్యుడు, ఉపాధ్యాయుడు, కోచ్, మత/సామాజిక ప్రముఖుడు, పెద్ద పిల్లవాడు, అపరిచితుడు లేదా ఆన్లైన్లో కలిసిన వ్యక్తులు ప్రధాన నిందితులుగా ఉంటున్నారు.
- శరీరాన్ని తాకడం, బలవంతపు లైంగిక చర్యలు, పిల్లలను లైంగిక విషయాలకు గురిచేయడం, లైంగిక సందేశాలు లేదా లైంగిక వేధింపులకు సిద్ధం చేయడం, లేదా పిల్లల లైంగిక చిత్రాలను సృష్టించడం/పంచుకోవడం ఇందులో భాగం.
- బాధితులు బాలికలే కావాల్సిన అవసరం లేదు! 18 ఏళ్లలోపు బాలురైనా సరే పోక్సో (POCSO) వర్తిస్తుంది.
- పిల్లల వేధింపులను నివేదించడానికి జాతీయ హెల్ప్లైన్
- బాలల హెల్ప్లైన్ : 1098 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వం ఈ 24/7 బాలల రక్షణ సేవ అందిస్తుంది.
- అత్యవసర పరిస్థితి, తక్షణ ప్రమాదం ఉంటే 112కు కాల్ చేసి చెప్పొచ్చు.
- స్థానిక పోలీసులు లేదా బాలల విభాగంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. పోక్సో (POCSO) నేరాలను నివేదించడంపై NCPCR మార్గదర్శకాలను అందిస్తుంది.
- జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ (NCPCR) POCSO ఫిర్యాదులపై చర్యలు చేపడుతుంది.
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బాధిత పిల్లల్లో మార్పులు ఎలా ఉంటాయంటే!
- భయం, ఆందోళన ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. నిరంతరం అభద్రతా భావంతో ఉండటం లేదా ఏదో చెడు జరుగుతుందని ఊహించడం.
- PTSD లక్షణాలు : బాధాకరమైన జ్ఞాపకాలు, పీడకలలు, దూరంగా ఉండటం, ఉలిక్కిపడటం.
- నిరాశ, అవమానం : జరిగిన దానికి తాము పనికిరానివారమని, అపరాధభావంతో లేదా బాధ్యులమని భావించడం.
- ముఖ్యంగా నేరస్థుడు పిల్లలను మోసగించినప్పుడు, బెదిరించినప్పుడు, లంచం ఇచ్చినప్పుడు లేదా వారిని వశపరుచుకున్నప్పుడు, తమను తామే నిందించుకోవడం.
- ఇతరులను, ముఖ్యంగా పెద్దలను లేదా అధికార స్థానాల్లో ఉన్నవారిని నమ్మడంలో ఇబ్బంది.
- దూకుడు, ఒంటరిగా ఉండటం, చిరాకు లేదా వ్యక్తిత్వంలో ఆకస్మిక మార్పులు. కోపం లేదా ప్రవర్తనలో మార్పులు కనిపిస్తాయి.
- నిద్ర, ఏకాగ్రతలో సమస్యలు ఉంటాయి.
- తీవ్రంగా ప్రభావితమైన కొంతమంది పిల్లలు తమను తామే గాయపరుచుకోవడం లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు చేస్తుంటారు.
- స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి దూరమవ్వడం
- గతంలో తాను ఆనందించిన క్రీడలు లేదా కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం మానేయడం
- పెద్దలను నమ్మడం మానేయడం
- ఇతరులకు ఈ వేధింపుల గురించి తెలిస్తే, వారిచేత బెదిరింపులకు గురికావడం.
- సన్నిహిత సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటం.
- పాఠశాలలో సమస్యలను ఎదుర్కోవడం.
- సామాజికంగా ఒంటరి అయిపోవడం.
- కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాలు లేదా వ్యక్తులంటే భయం.
- సమాజం నిందించినా లేదా అవమానించినా, అవమానాన్ని ఎదుర్కోవడం.
- చదువులో వెనుకబడడం, చదువు మానేసే అవకాశం, ఉద్యోగం, సంబంధాలలో ఇబ్బందులు.
- దీర్ఘకాలిక ఆందోళన లేదా కుంగుబాటు
- PTSD
- మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం
- సన్నిహిత సంబంధాలలో ఇబ్బందులు
- ప్రమాదకర ప్రవర్తన
- మరింత వేధింపులకు గురికావడం
- స్వీయ-హాని లేదా ఆత్మహత్యా ధోరణి
- విద్య, వృత్తిపరమైన ఇబ్బందులు
భారతదేశంలో లైంగిక నేరాల నుంచి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం-2012 లింగంతో సంబంధం లేకుండా 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలను రక్షిస్తుంది. ఫిర్యాదులు, దర్యాప్తు, వైద్య పరీక్ష, ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలు, పిల్లలకు అనుకూలమైన విధానాల కోసం యంత్రాంగాలను అందిస్తుంది.
బాల్యంలో జరిగే లైంగిక వేధింపులు
గణాంకాల ప్రకారం మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, సంబంధాలలో ఇబ్బందులు, విద్యాపరమైన సమస్యలు మరియు ఇతర ప్రతికూల ఫలితాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. బాల్యంలో జరిగే లైంగిక వేధింపులు బాలుడిని శాశ్వతంగా దెబ్బతీసేవి కావు. బదులుగా, ఇది ఒక తీవ్రమైన ప్రతికూల బాల్య అనుభవం, ఇది మానసిక, సామాజిక, అభివృద్ధి సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది, అయితే కోలుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన వయోజన అభివృద్ధి పూర్తిగా సాధ్యమే.
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