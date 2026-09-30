పెద్దపులులను చూడాలనుకుంటున్నారా? - అక్టోబర్ 1 నుంచి జంగిల్ సఫారీలు రెడీ - ఇలా బుక్ చేసుకోండి!
- టైగర్ రిజర్వుల్లో మొదలుకానున్న జంగిల్ సఫారీలు - ధరలు, ప్యాకేజీలు, బుకింగ్ సహా పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
Published : September 30, 2026 at 1:33 PM IST
Telangana and Andhra Pradesh Triger Reserve Opening Date: ప్రకృతి ప్రేమికులకు, సఫారీ అంటే ఇష్టపడే వారికి గుడ్న్యూస్. దాదాపు మూడు నెలల పాటు మూసి ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్లు అక్టోబరు 1 నుంచి తెరుచుకోనున్నాయి. తెలంగాణలో అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు(ఏటీఆర్), కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వు(కేటీఆర్), ఏపీలో నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్(ఎన్టీఎస్ఆర్)లలో సఫారీల సందడి మొదలుకానుంది. పర్యాటకుల్ని అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వన్యప్రాణుల్ని చూపించేందుకు అటవీశాఖలు సఫారీ వాహనాలు, గైడ్లను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సఫారీ టూర్, బుకింగ్ సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
1. అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు: అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ (ATR) తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్కర్నూల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉంది. భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఇది. ఇక్కడి దట్టమైన అడవుల్లో పెద్ద పులులు సహా వివిధ రకాల జంతువులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెద్దపులులు అధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. గతంలో 26 పెద్దపులులు ఉంటే ఇప్పుడా సంఖ్య 42కి చేరింది. మన్ననూరులో మొదలయ్యే సఫారీ ఫర్హాబాద్ వ్యూపాయింట్ వరకు వెళుతుంది. నిజాం రాజులు వేట కోసం వచ్చినప్పుడు బస చేసిన షికార్ ఘర్, చెంచుల ఇళ్లు చూడొచ్చు. 914 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఫర్హాబాద్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి రుషుల చెరువు పరిసరాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
టైమింగ్స్: సఫారీ టూర్ కోసం రెండు సెషన్లు ఉంటాయి. ఉదయం 6.30 నుంచి 10.30 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు.
ప్యాకేజీ వివరాలు: ఈ టైగర్ రిజర్వ్లో రెండు ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. ఒకటి మున్నునూర్ జంగిల్ రిసార్ట్, రెండోది దోమలపెంట అక్కమహాదేవి స్టే ప్యాకేజీ.
- మున్నునూర్ జంగిల్ రిసార్ట్, ది టైగర్ స్టే ప్యాకేజీ: ఈ ప్యాకేజీలో ఫర్హాబాద్ సఫారీ రైడ్, ఫారెస్ట్ ట్రెకింగ్ కలిసి ఉంటాయి. మొత్తం 12 గదులు ఉంటాయి. ఆయా గదులను బట్టి ధరలు ఉంటాయి. సుమారుగా రూ.5,100 నుంచి రూ.8వేల వరకు ఉంటాయి.
- దోమలపెంట అక్కమహాదేవి స్టే ప్యాకేజీ: కృష్ణా నది అందాలు, ఆక్టోపస్ వ్యూ పాయింట్, గుహలను సందర్శించాలనుకునే వారికి ఈ ప్యాకేజీ సూపర్ ఆప్షన్. రూమ్ కేటగిరీని బట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులకు రూ. 6వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు ఉంటాయి.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి: అడవిలో స్టే చేయాలనుకునేవారు ఆన్లైన్ ద్వారా అది కూడా అమ్రాబాద్ రిజర్వు టైగర్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి. కేవలం సఫారీ చేయాలనుకునే ఆఫ్లైన్ ద్వారా అంటే నేరుగా కౌంటర్ల వద్ద టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అధికారిక వెబ్సైట్: https://amrabadtigerreserve.com/
2. కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వు: ఇది మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారంలో ఉంది. ఆకురాల్చే అడవులు, గడ్డి మైదానాలు, నీటి వనరులు, గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతం.. ఇవన్నీ కలిసి కవ్వాల్కు ప్రత్యేక భౌగోళిక స్వరూపాన్ని ఇచ్చాయి. పులులతోపాటు చిరుతలు, గౌర్, సాంబర్, నీలగాయ, దుప్పి, చౌసింఘా, ఎలుగుబంటి వంటి వన్యప్రాణులు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
సఫారీ టైమింగ్స్: రోజుకు మూడు సెషన్లు ఉంటాయి. ఉదయం 6:30 నుంచి 8:30 గంటల వరకు, ఉదయం 9:30 నుంచి 11:30 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 3:30 నుంచి 5:30 గంటల వరకు.
జంగిల్ సఫారీ ధరలు: అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసే లగ్జరీ వాహనంలో సఫారీ చేయడానికి సాధారణ రోజుల్లో అంటే సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు రూ.3,500(ఆరుగురికి)వసూలు చేస్తారు. అదే వీకెండ్స్లో అంటే శుక్రవారం నుంచి ఆదివారం వరకు అయితే రూ.4వేలు(ఆరుగురికి) ఛార్జ్ చేస్తారు.
స్టే చేసేందుకు: జన్నారం, కద్దంలోని హరిత హోటల్లు మంచి ఆప్షన్. ఇక్కడ రూమ్లను అనుసరించి ధరలు ఉంటాయి. ఇక ఈ హోటల్స్ను బుక్ చేసుకోవడానికి తెలంగాణ టూరిజం అధికారిక సైట్ TSTDC Official Booking సందర్శించాలి.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి: సఫారీ బుక్ చేసుకోవడానికి Kawal Tiger Reserve Website ను సందర్శించవచ్చు. లేదంటే అటవీ శాఖ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ +91 9440337315కి కాల్ చేసి కూడా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
అధికారిక వెబ్సైట్: https://kawaltiger.com/
3. శ్రీశైలం: భారతదేశంలోనే విస్తీర్ణం పరంగా అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాంతం ఇది. శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వులో తుమ్మలబైలు, ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయ ప్రాంతం సఫారీకి ముఖ్యమైన పాయింట్లు. శ్రీశైలం శిఖర సమీపంలో మొదలయ్యే నెక్కంటి జంగిల్ రైడ్లో ఎన్టీఎస్ఆర్లో 2-2.5గంటలు సాగుతుంది.
సఫారీ టైమింగ్స్: ఉదయం 7:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు జీప్ సఫారీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
టికెట్ ధరలు: సాధారణ జీప్ సఫారీ రైడ్కు ట్రాక్ ఆధారంగా రూ.800 నుంచి రూ.1,500 వరకు వసూలు చేస్తారు.
ప్యాకేజీలు: స్టే చేయాలనుకునేవారికి 5 ఎకో-టూరిజం, సఫారీ ఆప్షన్లతో కూడిన ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి.
- నల్లమల జంగిల్ క్యాంప్స్, బైర్లూటి: నైట్ స్టే చేయడానికి ఇద్దరికి కలిపి ఒక రూమ్ ఇస్తారు. రూమ్ ధర రూ.7వేలు. ఎక్ట్రా ఒకరు స్టే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆ వ్యక్తి రూ .1500 అదనంగా చెల్లించాలి. ఇక ఆరు సంవత్సరాలు దాటిన చిన్నారులను పెద్దలుగానే పరిగణిస్తారు. ఈ ప్యాకేజీలో స్టే, ఫుడ్(లంచ్, డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ), ఒక జంగిల్ సఫారీ ఉంటుంది.
- నల్లమల జంగిల్ క్యాంప్స్, పచేర్ల: నైట్ స్టే చేయడానికి ఇద్దరికి కలిపి ఒక రూమ్ ఇస్తారు. రూమ్ ధర రూ.8 వేలు. ఎక్ట్రా ఒకరు స్టే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆ వ్యక్తి రూ .1500 అదనంగా చెల్లించాలి. ఈ ప్యాకేజీలో స్టే, ఫుడ్(లంచ్, డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ) ఉంటుంది. సఫారీ టైమింగ్స్ ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు.
- రోళ్లపాడు వైల్డ్లైఫ్: నైట్ స్టే చేయడానికి ఇద్దరికి కలిపి ఒక రూమ్ ఇస్తారు. రూమ్ ధర రూ.4,500వేలు. ఎక్ట్రా ఒకరు స్టే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆ వ్యక్తి రూ .1500 అదనంగా చెల్లించాలి. ఈ ప్యాకేజీలో స్టే, ఫుడ్(లంచ్, డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్, టీ), ఒక గ్రాస్లాండ్ సఫారీ ఉంటుంది.
- నెక్కంటి జంగిల్ రైడ్: ఈ రైడ్లో ఒక వాహనంలో 8 మంది ప్రయాణించడానికి ఉంటుంది. ఒక్క టికెట్ ధర రూ.1000. టికెట్ కొన్న వారు ఆ రోజు ఉదయం 8 గంటల లోపు నెక్కంటి జంగిల్ రైడ్ కౌంటర్ వద్దకు చేరుకోవాలి. 8 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ టికెట్ తీసుకోవాలి. రైడ్ మొత్తం రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది.
- నల్లమల జంగిల్ సఫారీ, తుమ్మలబైలు: ఇందులో 8 కిలోమీటర్ల మేర జంగిల్ సఫారీ ఉంటుంది. ఒక్కో ట్రిప్లో ఆరుగురు ప్రయాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆరుగురు కలిపి రూ.2,400 చెల్లించాలి. అలాగే ఆర్చరీకి అవకాశం ఉంటుంది. కావాలనుకునేవారు రూ.100 అదనంగా చెల్లించాలి.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి: స్టే చేయాలనుకునేవారు కచ్చితంగా ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవడమే మంచిది.
అధికారిక వెబ్సైట్: https://nstr.co.in/
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