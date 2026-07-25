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అద్దెకు బాయ్ ఫ్రెండ్ - ఏమేం సేవలు అందిస్తారో తెలుసా?

- మన దేశంలోనూ విస్తరిస్తున్న జపాన్​ తరహా సర్వీసులు - విద్యార్థులు, యువకులే అధికం

Rental Boy Friend
Rental Boy Friend (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 2:28 PM IST

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Rental Boy Friend : ఇద్దరు వ్యక్తులు ఫ్రెండ్స్​​ గా మారాలంటే, ముందు పరిచయం కావాలి. ఆ తర్వాత అభిరుచులు కలవాలి. ఇక ప్రేమికులుగా మారాలంటే ఈ రెండిటితోపాటు మనసులు కూడా కలవాలి. బలమైన ఆకర్షణ ఉండాలి. కానీ, ఇవేవీ లేకుండానే అద్దెకు "బాయ్​ ఫ్రెండ్స్​" దొరుకుతున్నారు! ఆన్​లైన్​లో రైడ్ బుక్ చేసినట్టు చేస్తే చాలు, వచ్చి వాలిపోతారు! ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిజీ బిజీ :

ఇవాళ అందరూ బిజీ. ఎవరి పనుల్లో వారు తీరిక లేకుండా గడిపేస్తున్నారు. ఒకరికి తీరిక దొరికితే మరొకరికి ఖాళీ ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మందిని ఒంటరితనం వేధిస్తూ ఉంటుంది. చాయ్ తాగడానికి, షాపింగ్‌ చేయడానికి, సినిమాకు వెళ్లడానికి ఎవ్వరూ లేనివారు చాలా మందే ఉంటున్నారు. అలాగని వీరికి స్నేహితులు ఉండరని కాదు. ఆ సమయానికి అందుబాటులో ఉండకపోవడమే సమస్య. ఈ గ్యాప్​ భర్తీ చేయడానికి వచ్చిందే "రెంట్​ ఏ బాయ్​ ఫ్రెండ్​" సర్వీస్. ఇప్పుడు ఈ సేవలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిపోతున్నాయి.

పుట్టింది అక్కడ :

ఈ ఆలోచన మొదటగా పుట్టింది జపాన్‌లో. అక్కడ ఎక్కువ గంటలు పనిలోనే గడిపేస్తుంటారు. దీనికితోడు తగినంత జీతాలు లేకపోవడంతో చాలా మంది పెళ్లిళ్లు కూడా చేసుకోవడం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సింగిల్​గా ఉండేవారు మరింతగా ఒంటరితనంతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే జపాన్​లో "రెంటల్ పర్సన్" సర్వీసులు మొదలయ్యాయి.

మొదటగా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్, ఈవెంట్లకు వెళ్లడానికి తోడు కావాలంటే ఈ రెంటల్​ వ్యక్తులు వెంట వచ్చేవారు. వారితో కేవలం కాలక్షేపమే ఈ సర్వీస్ వెనుక ఉద్దేశ్యం. మనం చెప్పేది వినడానికి, వారితో కష్ట, సుఖాలు షేర్ చేసుకోవడానికి, సలహాలు తీసుకోవడానికి ఈ సేవలను వినియోగించుకునేవారు. తర్వాత కాలంలో ఈ సర్వీసులో "రెంటల్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌", "రెంటల్‌ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌"గా మారాయి.

దురుద్దేశాల్లేవ్ :

ఈ సర్వీసులకు ఎలాంటి పేర్లు ఉన్నప్పటికీ అందులో దురుద్దేశానికి తావులేదు. ఈ సర్వీసులు అందించేవారు ప్రైవేట్‌ ప్లేసులలో కలవరు. పర్సనల్ రిలేషన్స్​ పెట్టుకోరు. పబ్లిక్‌ ప్రదేశాల్లో మాత్రమే కలుస్తారు. కాఫీ, సినిమా, షాపింగ్, లేదంటే మాట్లాడుకోవడం లాంటి అంశాలకే పరిమితం అవుతారు.

భారత్​లో ఇలా :

మన దేశంలో చాలా సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్​ ద్వారా ఈ తరహా సేవలు అందుబాటులో ఉన్నట్టు సమాచారం. "షాపింగ్‌ బడ్డీ", "మూవీ పార్ట్నర్‌", "మెడికల్‌ సపోర్ట్‌", "హ్యాంగవుట్‌ కంపానియన్‌" వంటి పేర్లతో అందిస్తున్న ఈ సర్వీసులకు గంటలను బట్టి ఛార్జ్ చేస్తున్నారట. ఈ సర్వీసుల్లో యువకులు, కాలేజీ విద్యార్థులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారట. మర్యాదగా ప్రవర్తించడంతోపాటుమంచి కమ్యూనికేషన్, టైమ్​ మేనేజ్​మెంట్​ ఉన్నవారికి ఆదాయం చక్కగానే వస్తోందని సమాచారం.

ఇళ్లకు వెళ్లి ట్యూషన్లు చెప్పడం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేట్​ చేయడంతోపాటు, టైమ్​ ఇవ్వడం అనేది కీలకమైన విషయం. ఇదే విధంగా ఈ తరహా సర్వీసుల్లోనూ టైమ్ ఇవ్వడంతోపాటు వారికి అవసరమైన సేవలు అందిస్తున్నారన్నమాట. ఇప్పుడు గిగ్‌ ఎకానమీలో ఇదొక కొత్త విభాగంగా మారుతోందని చెబుతున్నారు.

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