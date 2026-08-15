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షాపింగ్ టైమ్​లో మీ జేబును కాపాడే 'డోంట్‌ బై లిస్ట్‌'! - సమయం ఆదాతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!

అనవసర ఖర్చులకు చెక్ పెట్టే 'డోంట్‌ బై లిస్ట్‌' - దీన్ని ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలో తెలుసా?

Things to Remember Before Shopping
Things to Remember Before Shopping (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 5:22 PM IST

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Things to Remember Before Shopping : నార్మల్​గా మనలో చాలా మందికి సూపర్ మార్కెట్​కి లేదంటే షాపింగ్​కి వెళ్లే ముందు ఏమేం కొనాలో ముందుగానే లిస్ట్ రాసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పట్నుంచి ఏయే వస్తువులు కొనకూడదో కూడా నోట్ చేసుకోమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇలా చేయడం ద్వారా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే కాకుండా డబ్బు సేవ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆన్​లైన్​లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు వివిధ ఆఫర్లు కొనేలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాయి. అలాంటి టైమ్​లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొంతమంది ఇది వరకే తమ వార్డ్​రోబ్​లో ఉన్న రంగు దుస్తులే తమకు ఇష్టమైనవని మళ్లీ మళ్లీ కొనేస్తుంటారు. మరికొందరు 'ఈ చీరకు ఈ రకమైన నగలు బాగా నప్పుతాయి' అంటూ ప్రతి డ్రస్‌కీ మ్యాచయ్యే ఆర్టిఫిషియల్‌ జ్యుయలరీ కొని తమ నగల బాక్స్‌ నింపేస్తుంటారు. ఫ్యాషన్‌, యాక్సెసరీస్‌ విషయాల్లోనే కాదు, వంటగదిలో వాడే నిత్యావసర సరుకులు, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్​, అలంకరణ వస్తువులతో చాలా మంది మహిళలు ఇంటిని నింపేస్తుంటారు. వాస్తవానికి వీటిలో అవసరం ఉన్న వాటి కంటే పనికి రానివే ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా ఇదివరకే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్నే, వెరైటీగా ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో మళ్లీ మళ్లీ కొనడం వల్ల మనీ వృథా తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదంటున్నారు. అందుకే, ఈ రిపిటీషన్‌ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టడం మంచిదంటున్నారు.

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కొనకూడనివి లిస్ట్ చేసుకోండి!

  • ఒకే రకమైన వస్తువులు పదే పదే కొని డబ్బు వృథా చేయడం కంటే, షాపింగ్‌కి వెళ్లే ముందే 'డోంట్‌ బై లిస్ట్‌' ఒకటి సిద్ధం చేసుకోమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందులో తమకు అవసరం లేని వస్తువులు ఉండేలా చూసుకోవాలి. కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుందంటున్నారు.
  • అందుకోసం గత కొన్ని నెలల్లో మీ షాపింగ్‌ లిస్ట్‌ని ఓసారి చెక్ చేయాలి. మీరు పదే పదే ఏయే వస్తువులు కొంటున్నారో తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే వాటిని మీరు విరివిగా యూజ్ చేస్తున్నారా? అవి వాస్తవంగా అంత అవసరమా? లేదంటే ఇంట్లో స్టాక్‌ ఉన్నాయా? అన్న విషయాలు అర్థమవుతాయంటున్నారు. ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటిని డోంట్‌ బై లిస్ట్‌లో చేర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
  • కొంతమంది మేకప్‌ ప్రొడక్ట్స్ ఖాళీ కాకముందే మళ్లీ కొనేసి ఇంట్లో స్టాక్‌ పెట్టుకుంటారు. అయితే ఇలా ముందుగానే కొనడం వల్ల వాటి ఎక్స్​పైరీ డేట్ ముందే పూర్తయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, అవి ఇంకా ఒకట్రెండు రోజులు వస్తాయనగా అప్పుడు కొనడం మంచిదంటున్నారు. ఇలా అప్పటికే స్టాక్‌ ఉన్నా, అవసరం లేకపోయినా, వాటిని కొనకూడని వస్తువుల జాబితాలో చేర్చాల్సిందేనట.
  • ప్రతి చీరకు, డ్రస్‌కు మ్యాచింగ్‌ జ్యుయలరీ, మ్యాచింగ్‌ హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌ వంటివి కొనుగోలు చేయాల్సిన పని లేదంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి బదులుగా ట్రెడిషనల్‌, మోడ్రన్‌ దుస్తులకు సరిపోయేలా విడివిడిగా రెండు రకాల ఆభరణాల్ని, యాక్సెసరీస్‌ని కొని పెట్టుకుంటే, వేటి మీదకైనా ఇట్టే సెట్ అవుతాయంటున్నారు. ఇలా వీటినీ డోంట్ బై లిస్ట్ చేర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
  • నిత్యావసర సరుకుల విషయానికొస్తే, కొందరు మహిళలు ఇంట్లో స్టాక్‌ లేవేమోనన్న ఆలోచనతో కొన్ని వస్తువుల్ని కొనేస్తుంటారు. తీరా ఇంటికొచ్చి చూస్తే అవి రిపీట్‌ అవుతుంటాయి. అందుకే, వంటింటి సామాన్లు తీసుకునే ముందు ఒకసారి వంటింట్లో చెక్‌ చేయాలి. అవసరం ఉన్నవి లిస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • చాలా మంది "బై వన్ గెట్ వన్" అనే ట్యాగ్‌ చూడగానే మరో ఆలోచన లేకుండా ఆయా వస్తువులు కొనేస్తుంటారు. వాస్తవానికి ఆ రెండింటికయ్యే ఖర్చు ఒక దానిపైనే వేసి డబ్బు వసూలు చేసే వ్యాపార వ్యూహం ఇది. కాబట్టి, ఇలాంటి వాటి మాయలో పడి మనీ వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఈ తరహా వస్తువుల్ని డోంట్‌ బై లిస్ట్‌లో చేర్చుకోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇలా అవసరం లేని వస్తువులను కొనకూడని వస్తువుల జాబితాలో చేర్చడం ద్వారా ఆ నెల కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు.

డబ్బే కాదు.. ఇవీ ఆదానే!

  • షాపింగ్‌కి ముందు డోంట్​ బై లిస్ట్ రెడీ చేసుకోవడం ద్వారా అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా డబ్బు ఆదా చేసుకోవడంతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలూ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • అనవసరంగా షాపింగ్‌ చేస్తే టైమ్ వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకే, డోంట్‌ బై లిస్ట్‌ చూసుకొని షాపింగ్‌కి వెళ్తే అవసరమైనవి మాత్రమే తీసుకుంటాం. దాంతో సమయం ఆదా అవుతుందంటున్నారు.
  • షాపింగ్‌ అంటేనే రోజంతా తిరిగి తిరిగి అలసిపోతాం. కానీ ఏయే వస్తువులు కొనకూడదో ముందుగానే డిసైడ్ అయితే, త్వరగా షాపింగ్‌ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, అలసటా ఉండదంటున్నారు.
  • అవసరం లేని వస్తువులు తీసుకోవడం వల్ల ఇంట్లో చెత్త పేరుకుపోతుంది. కాబట్టి డోంట్‌ బై లిస్ట్‌ రాసుకోవడం వల్ల ఇంట్లో చెత్త లేకుండా, ఉన్న వాటితోనే నీట్‌గా సర్దేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా అత్యవసరమైతే తప్ప ఏ వస్తువునైనా కొనకూడదన్న నియమం పెట్టుకోండని సూచిస్తున్నారు.
  • డోంట్‌ బై లిస్ట్‌ని మొబైల్‌ నోట్స్‌లో లేదంటే నోట్‌బుక్‌లో రాసి పెట్టుకొని, షాపింగ్‌కి వెళ్లే ముందు ఓసారి చెక్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా అనవసరమైనవి కొనకుండా, డబ్బు ఆదా చేసుకోవడానికి క్రమంగా అలవాటు పడతారంటున్నారు నిపుణులు. కావాలంటే మీరు ఓసారి ప్రయత్నించి చూడండి అని సలహా ఇస్తున్నారు.

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