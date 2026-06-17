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"రైతులకు గుడ్​న్యూస్" - ఈ నెల 20న ఖాతాల్లోకి డబ్బులు!

పీఎం కిసాన్ 23వ విడత నిధుల విడుదల - అదే రోజున "అన్నదాత సుఖీభవ" సైతం!

pm_kisan_funds_release
pm_kisan_funds_release (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:32 PM IST

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PM Kisan Samman Nidhi : రైతులకు ఆర్థిక సాయం అందించే "పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ పథకం" నిధులు ఈ నెల 20న విడుదల కానున్నాయి. దీంతో పాటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సైతం అన్నదాత సుఖీభవ నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమచేయనుంది. కేంద్రం ఏటా మూడు విడతల్లో రూ.2వేల చొప్పున అందిస్తుండగా, అదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం ఆర్థిక సాయం అందించడం తెలిసిందే.

పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు ఇప్పటి వరకు 22 విడుతలు పూర్తి కాగా, తాజాగా 23వ విడత నిధులను జూన్ 20న విడుదల చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఆ రోజున పశ్చిమ బెంగాల్​ రాష్టం హుగ్లీలోని తారకేశ్వర్​లో జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని విడుదల చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 9 కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందనున్నారు.

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వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభం కాగానే రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చులు ఉంటాయి. దుక్కులు సిద్ధం చేయడానికి ట్రాక్టర్ల వినియోగం మొదలుకుని విత్తనాలు, కూలీల ఖర్చులు ఎకరాకి వేలల్లో ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్నదాతకు కాస్త ఆసరా అందించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేర్వేరుగా పథకాలు ప్రవేశపెట్టాయి. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరిట కేంద్రం, అన్నదాత సుఖీభవ పేరుతో రాష్ట్రం వీటిని అమలు చేస్తుండడంతో వారికి ఉపశమనం లభిస్తోంది. ఇక పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలోనూ రైతు భరోసా పథకం అమలవుతోంది. కేంద్రం అర్హులైన ప్రతి రైతులు రూ.2వేల చొప్పున మూడు విడతల్లో ఏడాదిలో రూ.6వేలు విడుదల చేస్తుండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.14వేలు మూడు విడుతల్లో అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో రెండు పథకాల ద్వారా తొలి విడతలో రూ.7వేలు, రెండో విడతలో రూ.7వేలు, మూడో విడతలో రు.6వేల చొప్పున మొత్తం రూ.20వేలు రైతుల ఖాతాల్లో జమకానున్నాయి.

రెండు పథకాల ద్వారా మంజూరయ్యే నిధులు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమకానున్న నేపథ్యంలో రైతులు ముందస్తుగా ఈ కేవైసీ సహా, ఆధార్ లింకేజీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా సాంకేతిక కారణాలతో రెండు పథకాల డబ్బులు అందని పక్షంలో సమీప రైతు సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లి వివరాలను నమోదు చేయించుకోవాలి.

లబ్ధిదారుల జాబితా

ఇప్పటివరకు 22 విడతల్లో పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు విడుదల కాగా, ప్రతీసారి కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతున్నట్లు రైతులు వాపోతున్నారు. అందుకే ముందస్తుగానే జాబితాలో పేరు చెక్ చేసుకోవడంతోపాతు, ఈ కేవైసీ, ఆధార్ లింకేజీ పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

  • ముందుగా పీఎం కిసాన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్ (https://pmkisan.gov.in/​) ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Farmers Cornerలో "Beneficiary List" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలను సెలెక్ట్​ చేసుకుని ''Get Report" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ గ్రామంలో అర్హులైన రైతుల పేర్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీ పేరు ఉందో? లేదో? చెక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

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PM KISAN FUNDS RELEASE
PM KISAN SAMMAN NIDHI
ANNADATA SUKHEEBHAVA FUNDS
అన్నదాత సుఖీభవ
PM KISAN FUNDS

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