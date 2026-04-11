"శ్రీకాకుళం-తిరుపతి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్" ఇక రెగ్యులర్ - విశాఖ వెళ్లకుండానే నేరుగా ప్రయాణం!
శ్రీకాకుళం-తిరుపతి మధ్య "హంసఫర్ ఎక్సప్రెస్ రెగ్యులర్" - ఈ నెల 13న ప్రారంభించనున్న కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 12:02 PM IST
Srikakulam Tirupati Train : శ్రీకాకుళం నుంచి నేరుగా తిరుపతి వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇదొక శుభవార్త. ఇకపై విశాఖ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా స్పెషల్ ట్రైయిన్ (humsafar weekly express) ను రెగ్యులర్ చేస్తూ కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో వారంలో రెండ్రోజులు, అదనపు చార్జీలతో ప్రయాణించే ఇదే రైలు ఇకపై సాధారణ చార్జీల్లో అందుబాటులోకి రానుండగా, సామాన్య ప్రజలకు ఊరట లభించినట్లయ్యింది.
"యమునానది పుష్కరాలు" - యాదాద్రి, కాశీ, అయోధ్య దర్శించేలా "ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సు"
'తిరుపతి- శ్రీకాకుళం రోడ్డు' స్టేషన్ల మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైలు (17439/17440)ను రెగ్యులర్ చేస్తూ రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ ఆమోదం తెలిపింది. స్లీపర్ 4 బోగీలు, 3ఏసీ 15 కలిపి మొత్తం 22 బోగీలతో నడిచే ఈ రైలు ఇకపై సాధారణ ఛార్జీలు వసూలు చేయనున్నారు.
శ్రీకాకుళం ప్రజల దీర్ఘకాలిక కోరిక నెరవేరింది. 75 ఏళ్లలో జిల్లా చరిత్ర లో తొలిసారిగా శ్రీకాకుళం నుండి తిరుపతికి నేరుగా రెగ్యులర్ రైలు సర్వీస్ ప్రారంభమవుతోంది. 17439/40 హంసఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి ఆదివారం తిరుపతి నుండి, ప్రతి సోమవారం శ్రీకాకుళం నుండి నడుస్తూ భక్తులకు ఎంతో…
ప్రారంభించనున్న రామ్మోహన్ నాయుడు
ఈ రైలును కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఈ నెల 13న మధ్యాహ్నం 3గంటలకు శ్రీకాకుళం రోడ్డు స్టేషన్ లో ప్రారంభించనున్నారు. ప్రతి ఆదివారం తిరుపతి నుంచి సాయంత్రం 4.55 గంటలకు బయల్దేరి మరుసటిరోజు 9.30 గంటలకు శ్రీకాకుళం రోడ్ చేరుతుంది. తిరిగి సోమవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు శ్రీకాకుళం రోడ్డు నుంచి బయలుదేరి మంగళవారం ఉదయం 8:10 గంటలకు తిరుపతి చేరుతుంది.
శ్రీకాకుళం ప్రజల కలే నా కల
"తిరుపతి-శ్రీకాకుళం రోడ్డు మధ్య కొత్త సర్వీసు రాకతో శ్రీకాకుళం ప్రజల దీర్ఘకాలిక కోరిక నెరవేరింది. ఈ రైలు తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి-అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని అనుసంధానం చేస్తుంది." అని ఎంపీ, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. 75 ఏళ్ల శ్రీకాకుళం జిల్లా చరిత్ర లో తొలిసారిగా నేరుగా తిరుపతికి రెగ్యులర్ రైలు సర్వీస్ నడిపిస్తుండడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
🚆 New journey begins!
Weekly Tirupati – Srikakulam Road – Tirupati Humsafar Express by South Central Railway is here to make travel smoother and more comfortable. 🌟
🗓️ Starting April 2026
📍 Connecting Tirupati ↔ Srikakulam Road
🛏️ 3AC & Sleeper coaches
Travel made easier… pic.twitter.com/SufO909poC
- శ్రీకాకుళం రోడ్ - తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్ 17440 ) : ఈ రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఏప్రిల్ 13న ప్రారంభమై ప్రతి సోమవారం శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి బయల్దేరుతుంది.
- తిరుపతి - శ్రీకాకుళం రోడ్ ఎక్స్ప్రెస్(ట్రైన్ నంబర్ 17439 ): ఈ రెగ్యులర్ ట్రైన్ సర్వీస్ ఏప్రిల్ 19 ప్రారంభమై ప్రతి ఆదివారం తిరుపతి నుంచి శ్రీకాకుళం బయల్దేరుతుంది.
- ఈ నూతన సర్వీసు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల నేరుగా శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి చేరుకోవచ్చు.
- విశాఖపట్నం వెళ్లకుండానే దువ్వాడ మీదుగా ప్రయాణించడంతో సమయం ఆదా అవుతుంది.
- ఆథ్యాత్మిక క్షేత్రాలైన అరసవల్లి - తిరుపతి మధ్య భక్తులకు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
"రాజమండ్రి-కాకినాడ" ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై నిత్యం "MEMU" రాకపోకలు!
రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త - "విశాఖ-చర్లపల్లి" రైలు ఇక రెగ్యులర్!