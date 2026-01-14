ETV Bharat / offbeat

రేగుపండ్లతో "నిల్వ పచ్చడి" - ఇలా పెడితే టేస్ట్ సూపర్! - ఏడాదిపాటు తాజాగా!

అద్దిరిపోయే రుచితో "రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Regipandla Nilva Pachadi Recipe
Regipandla Nilva Pachadi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Regipandla Nilva Pachadi Recipe : చలికాలంలో రేగుపండ్లు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. బండ్లమీద ఎక్కడ చూసినా ఇవి తెగ కనిపిస్తుంటాయి. జుజుబి ఫ్రూట్​గానూ పిలుచుకునే ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్​లో ఫైబర్, విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్​తో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన మరెన్నో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, రేగి పళ్లను నేరుగా తినడమే కాకుండా ఈ సీజన్​లో వాటితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు చాలా మంది. నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది రోటిపచ్చడి, రసం, వడియాలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రేగుపండ్లతో కమ్మని "నిల్వ పచ్చడి" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని పక్కా కొలతలతో చేసుకున్నారంటే ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటుంది! ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే రుచి​గా ఉంటుంది. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Regipandla Nilva Pachadi Recipe
రేగుపండ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పావుకిలో - రేగుపండ్లు
  • వంద గ్రాములు - పండుమిర్చి
  • రెండు టీస్పూన్లు - ఆవ పిండి
  • ఒక టీస్పూన్ - మెంతి పిండి
  • మూడు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - మెంతులు
  • ఇరవై - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • 150 గ్రాములు - నూనె
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టీస్పూన్లు - కారం

Regipandla Nilva Pachadi Recipe
మెంతులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా తాజా రేగుపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టి, ఏమాత్రం నీళ్ల తడి లేకుండా ఓ పొడి క్లాత్​తో శుభ్రంగా తుడుచుకుని వాటి తొడిమలు తీసి పక్కనుంచాలి.
  • పండుమిర్చిని కూడా శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా తుడిచి తొడిమలు తీయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మిక్సీజార్​లో వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టాలి.
Regipandla Nilva Pachadi Recipe
ఆవాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఆవపిండి, మెంతి పిండి కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. నిల్వ ఉన్న పొడులైతే రుచి అంత బాగుండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఆవాలు, మెంతులను విడివిడిగా వేయించుకుని విడిగా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మెంతులు వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక పొట్టు తీసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు మగ్గించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Regipandla Nilva Pachadi Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • నూనె మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవపిండి, మెంతి పిండి వేసి ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్​ చేసుకున్న పండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని జత చేసి నూనెలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తొడిమ తీసి శుభ్రం చేసుకున్న రేగుపండ్లు యాడ్ చేసుకుని అవి నూనె మొత్తంలో కలిసే విధంగా నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గాజు జార్​ తీసుకుని అందులోకి కలిపిన రేగుపండ్ల మిశ్రమాన్ని వేసి మూత పెట్టి ఓ మూడు రోజుల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
Regipandla Nilva Pachadi Recipe
ఉప్పు (Getty Images)
  • మూడు రోజుల తర్వాత మూత తీసి ఒక బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదే సమయంలో ఉప్పు సరి చూసి, సరిపోలేదనిపిస్తే కాస్త వేసి కలపాలి.
  • ఒకవేళ నూనె సరిపోకపోయినా సరే కాగబెట్టి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పోసి కలుపుకోవాలి.
  • అంతే, నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ "రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడి" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో విరివిగా లభించే రేగుపండ్లతో ఇలా నిల్వ పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.

