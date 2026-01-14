రేగుపండ్లతో "నిల్వ పచ్చడి" - ఇలా పెడితే టేస్ట్ సూపర్! - ఏడాదిపాటు తాజాగా!
అద్దిరిపోయే రుచితో "రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : January 14, 2026 at 3:47 PM IST
Regipandla Nilva Pachadi Recipe : చలికాలంలో రేగుపండ్లు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. బండ్లమీద ఎక్కడ చూసినా ఇవి తెగ కనిపిస్తుంటాయి. జుజుబి ఫ్రూట్గానూ పిలుచుకునే ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్లో ఫైబర్, విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన మరెన్నో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, రేగి పళ్లను నేరుగా తినడమే కాకుండా ఈ సీజన్లో వాటితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు చాలా మంది. నార్మల్గా ఎక్కువ మంది రోటిపచ్చడి, రసం, వడియాలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రేగుపండ్లతో కమ్మని "నిల్వ పచ్చడి" కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని పక్కా కొలతలతో చేసుకున్నారంటే ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటుంది! ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తయారీ విధానం :
- పావుకిలో - రేగుపండ్లు
- వంద గ్రాములు - పండుమిర్చి
- రెండు టీస్పూన్లు - ఆవ పిండి
- ఒక టీస్పూన్ - మెంతి పిండి
- మూడు టీస్పూన్లు - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - మెంతులు
- ఇరవై - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- 150 గ్రాములు - నూనె
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు టీస్పూన్లు - కారం
- నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా తాజా రేగుపండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టి, ఏమాత్రం నీళ్ల తడి లేకుండా ఓ పొడి క్లాత్తో శుభ్రంగా తుడుచుకుని వాటి తొడిమలు తీసి పక్కనుంచాలి.
- పండుమిర్చిని కూడా శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా తుడిచి తొడిమలు తీయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మిక్సీజార్లో వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఆవపిండి, మెంతి పిండి కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. నిల్వ ఉన్న పొడులైతే రుచి అంత బాగుండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అందుకోసం ఆవాలు, మెంతులను విడివిడిగా వేయించుకుని విడిగా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మెంతులు వేసి ఎర్రగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక పొట్టు తీసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు మగ్గించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- నూనె మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవపిండి, మెంతి పిండి వేసి ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న పండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని జత చేసి నూనెలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తొడిమ తీసి శుభ్రం చేసుకున్న రేగుపండ్లు యాడ్ చేసుకుని అవి నూనె మొత్తంలో కలిసే విధంగా నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక గాజు జార్ తీసుకుని అందులోకి కలిపిన రేగుపండ్ల మిశ్రమాన్ని వేసి మూత పెట్టి ఓ మూడు రోజుల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- మూడు రోజుల తర్వాత మూత తీసి ఒక బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదే సమయంలో ఉప్పు సరి చూసి, సరిపోలేదనిపిస్తే కాస్త వేసి కలపాలి.
- ఒకవేళ నూనె సరిపోకపోయినా సరే కాగబెట్టి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే పోసి కలుపుకోవాలి.
- అంతే, నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ "రేగుపండ్ల నిల్వ పచ్చడి" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో విరివిగా లభించే రేగుపండ్లతో ఇలా నిల్వ పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
