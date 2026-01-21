ETV Bharat / offbeat

రేగుపండ్లతో కమ్మని "వడియాలు" - తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా అదుర్స్!

- పిల్లలకు బెస్ట్​ ఈవెనింగ్​ స్నాక్​ రెసిపీ - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్​! - నెలల పాటు నిల్వ!

Regi Vadiyalu Recipe
Regi Vadiyalu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Regi Vadiyalu Recipe: తీపి, పులుపు, వగరు కలగలిసిన రుచితో ఉండే రేగుపండ్లు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వింటర్​లో విరివిగా లభించే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే చాలా మంది రేగుపండ్లను నేరుగా తింటుంటారు. లేదంటే పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? రేగుపండ్లతో సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వడియాలు చేసుకోవచ్చు. పుల్లగా, కారంగా, తియ్యగా ఉండే ఈ వడియాల రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు 4 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు స్నాక్స్​ అడిగినప్పుడు వీటిని ఇస్తే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రేగి వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Regi Vadiyalu Recipe
రేగుపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రేగి పండ్లు - అర కేజీ
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పండుమిర్చి - 10
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
Regi Vadiyalu Recipe
పండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • రేగి పండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ఫ్యాన్​ గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కడిగిన రేగుపండ్లపై తొడిమలు తీసేసి అందులోని గింజలు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Regi Vadiyalu Recipe
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి జీలకర్ర, పండుమిర్చి, నానిన చింతపండు, ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి గింజలు తీసిన రేగుపండ్లు వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా గింజలు కూడా ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకుని(పల్స్​ మోడ్​లో) గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Regi Vadiyalu Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • మేడ మీద కాటన్​ క్లాత్​ పరిచి దాని మీద బటర్​ పేపర్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ కవర్​ వేసుకోవాలి.
  • ఆ కవర్​ మీద గ్రైండ్​ చేసిన రేగిపండు మిశ్రమాన్ని వేసి వడియాలుగా వేసుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని వడియాలుగా వేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ఎండలో ఓ రెండు రోజుల పాటు ఆరబెట్టాలి. వడియాలు రెండు వైపులా పర్ఫెక్ట్​గా ఎండినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రేగి వడియాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Regi Vadiyalu Recipe
రేగుపండ్ల వడియాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రేగిపండ్లలోని గుజ్జు, గింజలను సెపరేట్​ చేసేటప్పుడు అందులో పురుగులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా రేగిపండ్లలోని గింజలు, తొక్కలను సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
  • పండుమిర్చి ప్లేస్​లో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
  • బెల్లం కూడా అలానే తీసుకోవాలి. అయితే వడియాలు కాస్త పుల్లగా ఉండాలి అనుకునేవారు బెల్లాన్ని తగ్గించి తీసుకోవాలి.
  • రేగిపండ్లను నేరుగా మిక్సీజార్​లోకి వేసి గ్రైండ్​ చేస్తే గింజలు నలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా అయితే వడియాలు కాస్త చేదుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గింజలను లాస్ట్​లో వేసుకుంటే నలగకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు రోలు వాడితే గింజలతో సహా దంచుకోవచ్చు.

మిరియాలు, వెల్లుల్లి కాంబోలో కమ్మని "చారు" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్​ మార్వలెస్​!

నోరూరించే ఆంధ్ర స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కమ్మగా లాగిస్తారు!

TAGGED:

REGI PANDLA VADIYALU
REGI VADIYALU RECIPE AT HOME
REGI VADIYALU RECIPE
రేగిపండ్లతో వడియాలు
REGI VADIYALU RECIPE AT HOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.