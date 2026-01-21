రేగుపండ్లతో కమ్మని "వడియాలు" - తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా అదుర్స్!
- పిల్లలకు బెస్ట్ ఈవెనింగ్ స్నాక్ రెసిపీ - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్! - నెలల పాటు నిల్వ!
Published : January 21, 2026 at 12:36 PM IST
Regi Vadiyalu Recipe: తీపి, పులుపు, వగరు కలగలిసిన రుచితో ఉండే రేగుపండ్లు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వింటర్లో విరివిగా లభించే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే చాలా మంది రేగుపండ్లను నేరుగా తింటుంటారు. లేదంటే పచ్చడి చేసుకుంటుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? రేగుపండ్లతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వడియాలు చేసుకోవచ్చు. పుల్లగా, కారంగా, తియ్యగా ఉండే ఈ వడియాల రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సుమారు 4 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు వీటిని ఇస్తే వద్దనుకుండా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రేగి వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రేగి పండ్లు - అర కేజీ
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పండుమిర్చి - 10
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఉప్పు - సరిపడా
- బెల్లం తురుము - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- రేగి పండ్లను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఫ్యాన్ గాలికి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కడిగిన రేగుపండ్లపై తొడిమలు తీసేసి అందులోని గింజలు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి జీలకర్ర, పండుమిర్చి, నానిన చింతపండు, ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి గింజలు తీసిన రేగుపండ్లు వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా గింజలు కూడా ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకుని(పల్స్ మోడ్లో) గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మేడ మీద కాటన్ క్లాత్ పరిచి దాని మీద బటర్ పేపర్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసుకోవాలి.
- ఆ కవర్ మీద గ్రైండ్ చేసిన రేగిపండు మిశ్రమాన్ని వేసి వడియాలుగా వేసుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని వడియాలుగా వేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ఎండలో ఓ రెండు రోజుల పాటు ఆరబెట్టాలి. వడియాలు రెండు వైపులా పర్ఫెక్ట్గా ఎండినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రేగి వడియాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రేగిపండ్లలోని గుజ్జు, గింజలను సెపరేట్ చేసేటప్పుడు అందులో పురుగులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా రేగిపండ్లలోని గింజలు, తొక్కలను సెపరేట్ చేసుకోవాలి.
- పండుమిర్చి ప్లేస్లో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
- బెల్లం కూడా అలానే తీసుకోవాలి. అయితే వడియాలు కాస్త పుల్లగా ఉండాలి అనుకునేవారు బెల్లాన్ని తగ్గించి తీసుకోవాలి.
- రేగిపండ్లను నేరుగా మిక్సీజార్లోకి వేసి గ్రైండ్ చేస్తే గింజలు నలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా అయితే వడియాలు కాస్త చేదుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గింజలను లాస్ట్లో వేసుకుంటే నలగకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు రోలు వాడితే గింజలతో సహా దంచుకోవచ్చు.
మిరియాలు, వెల్లుల్లి కాంబోలో కమ్మని "చారు" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్ మార్వలెస్!
నోరూరించే ఆంధ్ర స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కమ్మగా లాగిస్తారు!