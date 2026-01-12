రేగుపండ్లతో తియ్యని "చిక్కీలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
పిల్లలకు మంచి శక్తినిచ్చే 'చిరుతిండి' - ప్రిపరేషన్ సింపుల్! - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : January 12, 2026 at 1:35 PM IST
Regi Pandu Chikki Recipe in Telugu : తీపీ, పులుపు, వగరు కలగలిసిన రుచితో ఉండే "రేగుపండ్లు" అంటే చిన్నా పెద్దా అందరికీ ఇష్టమే. ఈ రేగుపండ్లనే "జుజుబి ఫ్రూట్" అని కూడా అంటారు. ఇవి ముఖ్యంగా చలికాలంలో విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఎక్కడ చూసినా బండ్లమీద తెగ కనిపిస్తుంటాయి. ఈ సీజన్ ప్రూట్లో ఫైబర్, విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన మరెన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, ఈ సీజన్లో విరివిగా లభించే రేగుపండ్లను నేరుగా తినడమే కాకుండా వాటితో రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు.
నార్మల్గా ఎక్కువ మంది రోటిపచ్చడి, ఊరగాయ, రసం, వడియాలు వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రేగుపండ్లతో నోరూరించే "చిక్కీలు". ఇవి నార్మల్గా పల్లీ, నువ్వులతో చేసుకునే వాటి కంటే కూడా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ చిక్కీలు రుచికరంగా ఉండడమే కాదు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా పిల్లలకు మంచి ఎనర్జీనిచ్చే ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చిక్కీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - రేగుపండ్లు
- ఒకటిన్నర కప్పులు - బెల్లంపొడి
- నాలుగు స్పూన్లు - నెయ్యి
- ఒక స్పూన్ - యాలకుల పొడి
- డ్రైఫ్రూట్స్(పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పులు) - అర కప్పు
సంక్రాంతి వేళ నోరూరించే "బెల్లం అరిసెలు" - మొదటిసారి చేసినా సాఫ్ట్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చిక్కీ తయారీకి ముందుగా తాజా రేగుపండ్లు తీసుకుని వాటిల్లో ఉండే గింజలు తీసేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కప్పున్నర పరిమాణంలో బెల్లం తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో చెంచా నెయ్యి వేసి వేడిచేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పులను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న రేగు ముక్కలను వేసి కొద్దిగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం తురుము, తగినన్ని నీళ్లు పోసి అది పూర్తిగా కరిగే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని మరో బౌల్లోకి వడకట్టాలి.
- తర్వాత వడకట్టిన బెల్లాన్ని మళ్లీ పాన్లో వేసుకుని స్టవ్ మీద లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాకం వచ్చే వరకు బాగా మరగనివ్వాలి.
- బెల్లం వాటర్ బాగా మరిగి చిక్కగా బంగారు రంగులో ముదురు పాకం రావాలి. అప్పుడే సరైన పాకం వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి.
- కరెక్ట్ పాకం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో మరుగుతున్న పాకాన్ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసి నాలుగైదు సెకన్లు ఉండాలి. ఆపై పాకాన్ని నీటిలో నుంచి తీసి వేలితో తుంచితే అప్పడాల లాగా విరిగిపోవాలి.
- పాకం తయారయ్యాక అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న రేగు ముక్కలు, పిస్తా, బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, యాలకుల పొడి, రెండు స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని ఉండలు కట్టకుండా వేగంగా మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలిపి దించేయాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని వెంటనే నెయ్యి రాసిన అరిటాకు లేదా వెడల్పాటి ప్లేట్ మీద వేసి చపాతీ కర్రతో సమంగా పరుచుకునేట్లు రోల్ చేయాలి.
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి చల్లారిన తర్వాత పీసెస్గా తుంచి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ "రేగుపండు చిక్కీలు" సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ పిల్లలకు మంచి శక్తినిచ్చే ఈ చిరుతిండిని ఈ సీజన్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
భోగి స్పెషల్ : నోరూరించే "స్వీట్ పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
పిండి ఇలా కలిపి "కారప్పూస" చేయండి - స్వీట్ షాప్ స్టైల్ రుచితో కరకరలాడుతుంది!