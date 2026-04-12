తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయే "షర్బత్" - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా ఛిల్ అవ్వండి!
- నిమ్మకాయ షర్బత్ రొటీన్ - ఇలా "తాటి ముంజల షర్బత్" ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్
Published : April 12, 2026 at 11:27 AM IST
Ice Apple Sharbat Recipe : వేసవిలో విరివిగా దొరికే వాటిల్లో ఒకటి "తాటి ముంజలు". వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే ఇవి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటిని నేరుగా తినడం లేదంటే వివిధ రకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే, తాటి ముంజలతో చల్ల చల్లని "షర్బత్".
నార్మల్ షర్బత్ అనగానే ఎక్కువ మందికి నిమ్మకాయలతో ప్రిపేర్ చేసుకునేదే గుర్తొస్తుంది. అయితే, ఈసారి రొటీన్కు భిన్నంగా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఈ తాటి ముంజల షర్బత్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలైతే అమేజింగ్గా ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తాగేస్తారు. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మండుటెండల్లో మంచి మజానిచ్చే ఈ షర్బత్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సబ్జా గింజలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- తాజి ముంజలు - 12
- నన్నారి షర్బత్ - ఒక కప్పు
- ఐస్క్యూబ్స్ - తగినన్ని
- కూల్ వాటర్ - ఒకటిన్నర లీటర్లు
- చిన్న నిమ్మకాయలు - రెండు
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో సబ్జా గింజలు తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు లేత తాటి ముంజలను తీసుకుని చల్లని నీటిలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇలా కూల్ వాటర్లో కాసేపు నానబెట్టడం ద్వారా వాటిపై ఉండే పొట్టు త్వరగా వచ్చేస్తుంది.
- ఆ తర్వాత ముంజలపై ఉండే పొట్టును నీట్గా తీసేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసుకున్న లేత తాటి ముంజలు, తగినన్ని ఐస్క్యూబ్స్, నన్నారి షర్బత్ యాడ్ చేసుకుని హై స్పీడ్లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంటే, తాగేటప్పుడు తాటి ముంజల ముక్కలు అక్కడక్కడా నోటికి తగిలేలా ఉండాలి. అప్పుడే తాటి ముంజల ఫ్లేవర్తో షర్బత్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
- నెక్ట్స్ ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని అందులో కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్ వేసుకోవాలి. ఆపై దానిలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ముంజల పేస్ట్ వేసి కూల్ వాటర్ పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నిమ్మరసాన్ని కూడా పిండి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ముంజల మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత చివరగా అందులో నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకుని మరోసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా అద్దిరిపోయే "తాటి ముంజల షర్బత్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఇక దీన్ని ఒక గ్లాస్లోకి పోసుకుని రెండు మూడు ఐస్క్యూబ్స్, సన్నగా కట్ చేసిన కొన్ని ముంజల ముక్కలు, పుదీనా ఆకులతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్లో మీరూ రెగ్యులర్ డ్రింక్స్కు బదులుగా ఓసారి ఇలా తాటి ముంజల షర్బత్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
టిప్స్ :
- ఈ సమ్మర్ రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు లేత ముంజలే తీసుకోవాలి. అప్పుడే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- అలాగే, ముంజలను పొట్టు తీసుకునేటప్పుడు అవి చిదరకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, వాటిల్లో నీరు ఉంటే షర్బత్ టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది.
- ఇక్కడ కూల్ వాటర్కు బదులుగా సోడా అయిన యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే, సోడా పోసుకున్న వెంటనే కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే గ్యాస్ మొత్తం పోయి అంత టేస్ట్ అనిపించదని గుర్తుంచుకోవాలి.
