తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయే "షర్బత్" - మండుటెండల్లో కూల్​ కూల్​గా ఛిల్ అవ్వండి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 11:27 AM IST

Ice Apple Sharbat Recipe : వేసవిలో విరివిగా దొరికే వాటిల్లో ఒకటి "తాటి ముంజలు". వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తియ్యగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉండే ఇవి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటిని నేరుగా తినడం లేదంటే వివిధ రకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే, తాటి ముంజలతో చల్ల చల్లని "షర్బత్".

నార్మల్​ షర్బత్ అనగానే ఎక్కువ మందికి నిమ్మకాయలతో ప్రిపేర్ చేసుకునేదే గుర్తొస్తుంది. అయితే, ఈసారి రొటీన్​కు భిన్నంగా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఈ తాటి ముంజల షర్బత్ టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలైతే అమేజింగ్​గా ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తాగేస్తారు. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా మండుటెండల్లో మంచి మజానిచ్చే ఈ షర్బత్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సబ్జా గింజలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • తాజి ముంజలు - 12
  • నన్నారి షర్బత్ - ఒక కప్పు
  • ఐస్​క్యూబ్స్​ - తగినన్ని
  • కూల్​ వాటర్​ - ఒకటిన్నర లీటర్లు
  • చిన్న నిమ్మకాయలు - రెండు

తాటి ముంజలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో సబ్జా గింజలు తీసుకుని కొన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు లేత తాటి ముంజలను తీసుకుని చల్లని నీటిలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇలా కూల్​ వాటర్​లో కాసేపు నానబెట్టడం ద్వారా వాటిపై ఉండే పొట్టు త్వరగా వచ్చేస్తుంది.
  • ఆ తర్వాత ముంజలపై ఉండే పొట్టును నీట్​గా తీసేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసుకున్న లేత తాటి ముంజలు, తగినన్ని ఐస్​క్యూబ్స్, నన్నారి షర్బత్ యాడ్ చేసుకుని హై స్పీడ్​లో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
సబ్జా గింజలు (Getty Images)
  • అంటే, తాగేటప్పుడు తాటి ముంజల ముక్కలు అక్కడక్కడా నోటికి తగిలేలా ఉండాలి. అప్పుడే తాటి ముంజల ఫ్లేవర్​తో షర్బత్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • నెక్ట్స్ ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని అందులో కొన్ని ఐస్​క్యూబ్స్ వేసుకోవాలి. ఆపై దానిలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ముంజల పేస్ట్ వేసి కూల్ వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నిమ్మరసాన్ని కూడా పిండి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ముంజల మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత చివరగా అందులో నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకుని మరోసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మండుటెండల్లో కూల్ కూల్​గా అద్దిరిపోయే "తాటి ముంజల షర్బత్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక దీన్ని ఒక గ్లాస్​లోకి పోసుకుని రెండు మూడు ఐస్​క్యూబ్స్, సన్నగా కట్ చేసిన కొన్ని ముంజల ముక్కలు, పుదీనా ఆకులతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్​లో మీరూ రెగ్యులర్ డ్రింక్స్​కు బదులుగా ఓసారి ఇలా తాటి ముంజల షర్బత్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
తాటి ముంజలు (Getty Images)

టిప్స్ :

  • ఈ సమ్మర్ రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు లేత ముంజలే తీసుకోవాలి. అప్పుడే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • అలాగే, ముంజలను పొట్టు తీసుకునేటప్పుడు అవి చిదరకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, వాటిల్లో నీరు ఉంటే షర్బత్​ టేస్ట్ మరింత బాగుంటుంది.
  • ఇక్కడ కూల్​ వాటర్​కు బదులుగా సోడా అయిన యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే, సోడా పోసుకున్న వెంటనే కలిపి సర్వ్​ చేసుకోవాలి. లేదంటే గ్యాస్​ మొత్తం పోయి అంత టేస్ట్ అనిపించదని గుర్తుంచుకోవాలి.

TAGGED:

ICE APPLE RECIPES
SUMMER REFRESHING DRINK RECIPE
HOW TO ICE APPLE JUICE
తాటి ముంజలతో టేస్టీ షర్బత్ తయారీ
ICE APPLE SHARBAT RECIPE

