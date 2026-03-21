ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక్క రీల్ చేయండి - రూ.10వేలు పొందండి! - ప్రభుత్వం సూపర్ ఆఫర్!
- యోగాపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ "రీల్ కాంటెస్ట్" - టాప్10లో నిలిచిన వారందరికీ నగదు బహుమతి!
Published : March 21, 2026 at 2:03 PM IST
Reel Contest on International Yoga Day 2026 : ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం సోషల్ మీడియాలోనే గడుపుతోంది. వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తూ ఫేమస్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నవారు ఎందరో! ఇలా రీల్స్ చేసే వారికి కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఓ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఒక్క రీల్ చేస్తే రూ.10వేల వరకు ప్రైజ్మనీ గెలుచుకునే బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది! మరి, ఇంతకీ ఆ రీల్ దేనిగురించి? ఎక్కడ పోస్టు చేయాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా యోగా, ధ్యానం, ఆసనాలు అంటూ చిన్న పిల్లాడి నుంచి ఆరు పదుల వయసు ఉన్నవారి వరకు సాధన చేస్తున్నారు. శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతోపాటు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించడంలో యోగా ప్రముఖ పాత్రపోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యోగాపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంచడానికి ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV సంయుక్తంగా ఓ పోటీ నిర్వహిస్తున్నాయి. జూన్ 21 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "రీల్ కాంటెస్ట్" పేరిట ఈ పోటీ ప్రారంభించాయి. ఈ పోటీలో గెలిచిన 10 మందికి ఒక్కొక్కరికి రూ.10వేల చొప్పున నగదును బహుమతిగా ఇవ్వనున్నాయి.
పోటీలో పాల్గొనేందుకు మార్గదర్శకాలివే :
- భారతీయ పౌరులందరూ ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. అయితే ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఉద్యోగులు, వారి బంధువులకు మా త్రం ఈ పోటీలో పాల్గొనే అర్హత లేదు.
- మీరు అప్లోడ్ చేసే రీల్ కనిష్ఠంగా 1 నిమిషం, గరిష్టంగా 90 సెకన్ల వరకు ఉండొచ్చు.
- రీల్ MP4 ఫార్మాట్లో ఉండాలి. మొబైల్లో తీసినప్పుడు పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ (9:16 రేషియో)లో, స్పష్టమైన రిజల్యూషన్తో ఉండాలి.
- రీల్ లేదా వీడియో సొంతంగా చేసినదై ఉండాలి. గతంలో ఎక్కడా ఆ రీల్ పబ్లిష్ అయ్యి ఉండకూడదు.
- వీడియోను నేరుగా అప్లోడ్ చేయకుండా, దాని లింక్ను myGOV పోర్టల్లో సమర్పించాలి. ఆ లింక్ అందరికీ కనిపించేలా (Publicly accessible) సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి.
- హిందీ, ఇంగ్లీష్ లేదా ఏదైనా ప్రాంతీయ భాష ఉపయోగించి రీల్ చేయవచ్చు. సబ్టైటిల్స్ ఉంటే ఇంకా మంచిది.
- రీల్లో ఎటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు. మతం, కులం, లింగం లేదా సమాజాన్ని కించపరిచేలా ఉండకూడదు.
- ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ఎటువంటి ప్రవేశ రుసుమూ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- మీ myGOV ప్రొఫైల్ను కచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. నిర్ణీత గడువు తేదీ, సమయం తర్వాత పంపిన ఎంట్రీలు లెక్కలోకి తీసుకోరు.
- విజేతల వివరాలను myGOV వెబ్సైట్లో ప్రకటిస్తారు. విజేతలుగా ఎంపిక కాని వారికి ఎటువంటి సమాచారమూ అందదు.
- ఈ పోటీలో పాల్గొనాలనుకునేవారు myGOV పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- పైన చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం మీ యోగా వీడియోను రికార్డ్ చేసి దానిని యూట్యూబ్ లేదా మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ను కాపీ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీ ఫోన్ లేదా లాప్టాప్లో myGOV అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీని కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే Get Involved కాలమ్లో Do/Task అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- స్క్రీన్ మీద వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తాయి. అందులో "Reel Contest on International Yoga Day 2026" అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Log in to Participate ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- లాగిన అయిన తర్వాత Do this Task Now ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. మీ రీల్ లింక్ను అప్లోడ్ చేసి Save ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఫైనల్గా DOపై క్లిక్ చేస్తే మీ సబ్మిషన్ పూర్తవుతుంది.
- ఈ కాంటెస్ట్లో పాల్గొనేందుకు నేటి(మార్చి 21) నుంచి ఏప్రిల్ 20 వ తేదీ సాయంత్రం 5.30గంటల వరకు అవకాశం ఉంది.
లోగో డిజైన్ చేస్తే రూ.50 వేల ప్రైజ్ మనీ - కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ కాంటెస్ట్!