ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఒక్క రీల్​ చేయండి - రూ.10వేలు పొందండి! - ప్రభుత్వం సూపర్​ ఆఫర్​!

- యోగాపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ "రీల్​ కాంటెస్ట్"​ - టాప్​10లో నిలిచిన వారందరికీ నగదు బహుమతి!

Reel Contest on International Yoga Day 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 2:03 PM IST

Reel Contest on International Yoga Day 2026 : ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం సోషల్ మీడియాలోనే గడుపుతోంది. వీడియోలు, రీల్స్ ​చేస్తూ ఫేమస్​ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నవారు ఎందరో! ఇలా రీల్స్ చేసే వారికి కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఓ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఒక్క రీల్​ చేస్తే రూ.10వేల వరకు ప్రైజ్​మనీ గెలుచుకునే బంపర్ ఆఫర్​ ప్రకటించింది! మరి, ఇంతకీ ఆ రీల్​ దేనిగురించి? ఎక్కడ పోస్టు చేయాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా యోగా, ధ్యానం, ఆసనాలు అంటూ చిన్న పిల్లాడి నుంచి ఆరు పదుల వయసు ఉన్నవారి వరకు సాధన చేస్తున్నారు. శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతోపాటు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించడంలో యోగా ప్రముఖ పాత్రపోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యోగాపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెంచడానికి ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, myGOV సంయుక్తంగా ఓ పోటీ నిర్వహిస్తున్నాయి. జూన్​ 21 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "రీల్​ కాంటెస్ట్" పేరిట ఈ పోటీ ప్రారంభించాయి. ఈ పోటీలో గెలిచిన 10 మందికి ఒక్కొక్కరికి రూ.10వేల చొప్పున నగదును బహుమతిగా ఇవ్వనున్నాయి.

పోటీలో పాల్గొనేందుకు మార్గదర్శకాలివే :

  • భారతీయ పౌరులందరూ ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ పార్టిసిపేట్​ చేయవచ్చు. అయితే ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఉద్యోగులు, వారి బంధువులకు మా త్రం ఈ పోటీలో పాల్గొనే అర్హత లేదు.
  • మీరు అప్​లోడ్​ చేసే రీల్​ కనిష్ఠంగా 1 నిమిషం, గరిష్టంగా 90 సెకన్ల వరకు ఉండొచ్చు.
  • రీల్​ MP4 ఫార్మాట్లో ఉండాలి. మొబైల్‌లో తీసినప్పుడు పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ (9:16 రేషియో)లో, స్పష్టమైన రిజల్యూషన్​తో ఉండాలి.
  • రీల్​ లేదా వీడియో సొంతంగా చేసినదై ఉండాలి. గతంలో ఎక్కడా ఆ రీల్​ పబ్లిష్​ అయ్యి ఉండకూడదు.
  • వీడియోను నేరుగా అప్‌లోడ్ చేయకుండా, దాని లింక్‌ను myGOV పోర్టల్‌లో సమర్పించాలి. ఆ లింక్ అందరికీ కనిపించేలా (Publicly accessible) సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి.
  • హిందీ, ఇంగ్లీష్ లేదా ఏదైనా ప్రాంతీయ భాష ఉపయోగించి రీల్ చేయవచ్చు. సబ్‌టైటిల్స్ ఉంటే ఇంకా మంచిది.
  • రీల్​లో ఎటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు. మతం, కులం, లింగం లేదా సమాజాన్ని కించపరిచేలా ఉండకూడదు.​
  • ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ఎటువంటి ప్రవేశ రుసుమూ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
  • మీ myGOV ప్రొఫైల్​ను కచ్చితంగా అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి. నిర్ణీత గడువు తేదీ, సమయం తర్వాత పంపిన ఎంట్రీలు లెక్కలోకి తీసుకోరు.
  • విజేతల వివరాలను myGOV వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తారు. విజేతలుగా ఎంపిక కాని వారికి ఎటువంటి సమాచారమూ అందదు.
ఈ పోటీలో ఎలా పాల్గొనాలి?:
  • ఈ పోటీలో పాల్గొనాలనుకునేవారు myGOV పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • పైన చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం మీ యోగా వీడియోను రికార్డ్ చేసి దానిని యూట్యూబ్​ లేదా మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ప్రొఫైల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి ఆ లింక్‌ను కాపీ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ ఫోన్​ లేదా లాప్​టాప్​లో myGOV అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీని కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే Get Involved కాలమ్​లో Do/Task అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తాయి. అందులో "Reel Contest on International Yoga Day 2026" అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Log in to Participate ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి మీ ఫోన్​ నెంబర్​ లేదా ఈమెయిల్​ ద్వారా లాగిన్​ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్​ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్​ కంప్లీట్​ చేయాలి.
  • లాగిన అయిన తర్వాత Do this Task Now ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి. మీ రీల్​ లింక్​ను అప్​లోడ్​ చేసి Save ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి ఫైనల్​గా DOపై క్లిక్​ చేస్తే మీ సబ్మిషన్​ పూర్తవుతుంది.
  • ఈ కాంటెస్ట్​లో పాల్గొనేందుకు నేటి(మార్చి 21) నుంచి ఏప్రిల్​ 20 వ తేదీ సాయంత్రం 5.30గంటల వరకు అవకాశం ఉంది.

