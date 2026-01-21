రెస్టారెంట్ స్టైల్లో "రెడ్ సాస్ పాస్తా" - పిల్లలకు ఎంతగానో నచ్చేస్తుంది!
- నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు - యమ్మీ యమ్మీ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది
Published : January 21, 2026 at 11:36 AM IST
Red sauce pasta : పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్లో పాస్తా కూడా ఉంటుంది. దుకాణాల్లోంచి ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ తెచ్చుకొని యమ్మీ యమ్మీ అంటూ లాగిస్తారు. కానీ, దీనివల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ప్యాకేజ్ ఫుడ్ కారణంగా శరీరంలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. అందుకే మీ కోసం ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇంట్లోనే కేఫ్ స్టైల్లో స్పైసీ స్పైసీగా ఉండే "రెడ్ సాస్ పాస్తా" చేసేయండి. అది కూడా కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే!ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ పాస్తాను పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. నిమిషాల్లోనే గిన్నె ఖాళీ చేసేస్తారు. మరి, ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనేది ఇప్పుడూ చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- పెన్నె పాస్తా - 225 గ్రాములు
- టమాటాలు - 450 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4 (సన్నగా తరిగినవి)
- ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్లు
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1/2 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - 2 చిటికెలు
- ఎండు మిర్చి - 2
- తులసి ఆకులు - 2 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నీళ్లు - 3 కప్పులు
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నె స్టౌ మీద పెట్టి, అందులో 3 కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించండి. వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం ఉప్పు, అర స్పూన్ నూనె వేసి పాస్తాను వేయండి. పాస్తా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, నీటిని వడకట్టండి. పాస్తాను పక్కన పెట్టుకోండి.
- ఇప్పుడు సాస్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మరో బాణాలిని స్టౌ మీద పెట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- అందులో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, ఎండు మిర్చి ముక్కలు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి 2 నిమిషాలు వేయించండి
- ఈ లోగా టమాటాలను మిక్సీ పట్టుకొని ప్యూరీ తయారు చేసుకోండి. ఈ ప్యూరీని కూడా అందులో వేయండి. ఇంకా తులసి ఆకులు, కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసుకోండి
- సాస్ చిక్కబడే వరకు సుమారు 10 నిమిషాల సేపు సన్నని మంట పైన ఉడికించాలి. చక్కగా కుక్ అయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న సాస్లో పక్కన పెట్టుకున్న పాస్తా వేసి బాగా కలపండి.
- పాస్తా ముక్కలన్నింటికీ సాస్ బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకొని, రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆపేయండి.
- అంతే! ఎంతో రుచికరమైన రెడ్ సాస్ పాస్తా సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని గార్లిక్ బ్రెడ్తో తింటే చాలా బాగుంటుంది.
చిట్కాలు:
- సాస్ కోసం 'రోమా టమాటాలు' వాడితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అవి అందుబాటులో లేకపోతే సాధారణ టమాటలనే వాడకోవచ్చు
- ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంటే రుచి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేకపోతే మామూలు వంట నూనె కూడా వాడవచ్చు.
- మీకు నచ్చితే ఇందులో బ్రకోలీ, స్వీట్ కార్న్ లేదా క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలను కూడా వేసుకోవచ్చు.
