ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్​తో సరికొత్త రుచి!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే చికెన్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Red Chilli Chicken Curry
Red Chilli Chicken Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
Red Chilli Chicken Making : చికెన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్ వేసి రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Red Chilli Chicken Curry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్​ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటా - 1
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Red Chilli Chicken Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో చికెన్ కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటా, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
Red Chilli Chicken Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఎనిమిది జీడిపప్పు పలుకులు, పది ఎండుమిర్చి వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. అనంతరం కొద్దిగా నీరు పోసి కలిపి మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మగ్గనివ్వాలి. ఇవి బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
Red Chilli Chicken Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్​, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్​ యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేయాలి.
Red Chilli Chicken Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • చివరన కొత్తిమీర కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

