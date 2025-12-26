ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్తో సరికొత్త రుచి!
Red Chilli Chicken Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 9:19 AM IST
Red Chilli Chicken Making : చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్ వేసి రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటా - 1
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 8
- ఎండుమిర్చి - 10
- దాల్చినచెక్క - 1
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో చికెన్ కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఒక టమోటా, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఎనిమిది జీడిపప్పు పలుకులు, పది ఎండుమిర్చి వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. అనంతరం కొద్దిగా నీరు పోసి కలిపి మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మగ్గనివ్వాలి. ఇవి బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక దాల్చినచెక్క, మూడు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన కొత్తిమీర కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రెడ్ చిల్లీ చికెన్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
