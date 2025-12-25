"పండు మిర్చి, టమోటా నిల్వ పచ్చడి" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఇన్స్టెంట్ పండుమిర్చి పచ్చడి - ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ పని ఉండదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 10:30 AM IST
Red Chilli Tomato Chutney : పండు మిర్చి, టమోటా పచ్చడి ఎంతో కమ్మగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. సరిగ్గా కుదిరితే తింటున్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ చట్నీ వేసుకుంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. కానీ, చాలా మంది దీనిని నిల్వ పచ్చడిగా పెట్టుకుని కావల్సినపుడు పోపు వేసుకుని రెడీ చేస్తారు. అలా మళ్లీ మళ్లీ కలిపే అవసరం లేకుండా ఇన్స్టెంట్గా ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే చాలు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పండు మిర్చి - పావు కేజీ
- టమోటా - అర కేజీ
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- మెంతుల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- ఆవ పిండి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పోపు కోసం :
- నూనె - పావు కప్పు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- వెలుల్లి రెబ్బలు - 15
- ఎండు మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ టమోటా, పావు కేజీ పండు మిర్చి శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తుడుచుకుని మిర్చి తొడిమలు తీసుకోవాలి. మీరు టమోటాలు, మిర్చి అంతకు మించి తీసుకుంటే మిగతా పదార్థాల్లో మార్పులు చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పండు మిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. టమోటాలను కూడా ముక్కలుగా కోసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు మిక్సీ జార్ క్లీన్ చేసుకుని తడి లేకుండా చూసుకుని ముందుగా మిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే గ్రైండ్ చేసుకున్న పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లో టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పండు మిర్చి బాగా వేగి నూనె పైకి తేలుతున్నపుడు ఈ టమోటా మిక్స్ కూడా వేసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మద్య మధ్యలో కలుపుతూ దగ్గర పడే వరకు ఉడికించాలి.
- దగ్గర పడిన తర్వాత వేయించిన మెంతుల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఆవ పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ముందుగానే మిర్చిలో వేసుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ కు తగ్గట్లుగా వేసుకోవాలి. ఇపుడు మంట తగ్గించుకుని లో ఫ్లేమ్లో మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఈ లోగా చట్నీలోకి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 10 నుంచి 15వరకు వెలుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆపేసి చట్నీ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని చేసుకున్న పోపును వేడి వేడిగానే చట్నీలో కలుపుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఓ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.
