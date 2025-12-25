ETV Bharat / offbeat

ఇన్​స్టెంట్ పండుమిర్చి పచ్చడి - ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ పని ఉండదు!

Red Chilli Tomato Chutney : పండు మిర్చి, టమోటా పచ్చడి ఎంతో కమ్మగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. సరిగ్గా కుదిరితే తింటున్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ చట్నీ వేసుకుంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. కానీ, చాలా మంది దీనిని నిల్వ పచ్చడిగా పెట్టుకుని కావల్సినపుడు పోపు వేసుకుని రెడీ చేస్తారు. అలా మళ్లీ మళ్లీ కలిపే అవసరం లేకుండా ఇన్​స్టెంట్​గా ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే చాలు!

red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పండు మిర్చి - పావు కేజీ
  • టమోటా - అర కేజీ
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • మెంతుల పొడి - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • ఆవ పిండి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - పావు కప్పు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • వెలుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ టమోటా, పావు కేజీ పండు మిర్చి శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తుడుచుకుని మిర్చి తొడిమలు తీసుకోవాలి. మీరు టమోటాలు, మిర్చి అంతకు మించి తీసుకుంటే మిగతా పదార్థాల్లో మార్పులు చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు పండు మిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. టమోటాలను కూడా ముక్కలుగా కోసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు మిక్సీ జార్​ క్లీన్ చేసుకుని తడి లేకుండా చూసుకుని ముందుగా మిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే గ్రైండ్ చేసుకున్న పండు మిర్చి పేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లో టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పండు మిర్చి బాగా వేగి నూనె పైకి తేలుతున్నపుడు ఈ టమోటా మిక్స్ కూడా వేసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మద్య మధ్యలో కలుపుతూ దగ్గర పడే వరకు ఉడికించాలి.
red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)
  • దగ్గర పడిన తర్వాత వేయించిన మెంతుల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఆవ పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ముందుగానే మిర్చిలో వేసుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ కు తగ్గట్లుగా వేసుకోవాలి. ఇపుడు మంట తగ్గించుకుని లో ఫ్లేమ్​లో మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఈ లోగా చట్నీలోకి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి.
red_chilli_tomato_chutney
red_chilli_tomato_chutney (Getty images)
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 10 నుంచి 15వరకు వెలుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆపేసి చట్నీ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని చేసుకున్న పోపును వేడి వేడిగానే చట్నీలో కలుపుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఓ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.

