బంగాళాఖాతంలో మరో మూడు తుపాన్లు! - ఏటా ఇదే నెలలో ఎందుకు ఏర్పడుతున్నట్లు?
Cyclones in the Bay of Bengal : అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో తుపాన్లు అధికం అంటున్న IMD - సూపర్ తుపాన్ అంటే తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:52 AM IST
అక్టోబరులో అర్నబ్, నవంబరు 1న మురసు తుపాన్లు పెను ప్రభావం చూపగా, ఆ తర్వాత వచ్చిన అక్వాన్ దిశ మార్చుకొని ఒడిశా వైపు వెళ్లడంతో ముప్పు తప్పింది. కానీ, ఈ నెలాఖరులో, డిసెంబర్ రెండో వారంలో, ఆ తర్వాత మరో తుపాన్ ఏర్పడవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అసలు అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో తుపాన్లు ఎందుకు ఏర్పడతాయి? అందుకు అనుకూలించే వాతావరణ పరిస్థితులు ఏమిటో చూద్దాం.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) 1891 నుంచి తుఫానుల రికార్డులను నిర్వహిస్తోంది. ఆ నివేదిక ప్రకారం 2025 వరకు బంగాళాఖాతంలో మొత్తం 1,261 అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ, అందులో 541 తుపాన్లుగా, 247 తీవ్ర తుపాన్లుగా మారాయి. అత్యధికంగా అక్టోబర్ నెలల్లో 96, నవంబర్ నెలల్లో 126 ఏర్పడ్డాయి. ఇతర నెలలతో పోలిస్తే అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో బంగాళాఖాతంలో అధిక సంఖ్యలో తుపాన్లు ఏర్పడడానికి సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలే కారణం.
నవంబర్ ఎందుకు అనుకూలం అంటే!
తుపాన్ల ఆవిర్భావానికి రెండు ముఖ్యమైన కారణాలున్నాయి. అందులో మొదటిది సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత, రెండోది గాలి కదలిక అని శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు. నైరుతి రుతుపవనాల అనంతరం తూర్పు తీరం వెంట తుపాన్లకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ కె. నాగారత్న వెల్లడించారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంపై ఉద్భవించే అల్పపీడన వ్యవస్థలు అండమాన్ సముద్రం మీదుగా కదిలి బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. వెచ్చని సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు తూర్పు తీరం వైపు తుఫాను కదలికను ప్రభావితం చేస్తాయి. తీరరేఖ వంపు, నదులు సముద్రంలో కలిసే ప్రాంతాలు కూడా తుపాను కదలికను ప్రభావితం చేస్తాయి అని తెలిపారు.
వెచ్చని సముద్ర ఉష్ణోగ్రత సహకారం
అల్ప పీడనం తుపానుగా వృద్ధి చెందడానికి సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో బంగాళాఖాతంలో సగటు సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 26.5°C కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్త పి. శివయ్య వివరించారు. ఇది అల్పపీడన వ్యవస్థలు అభివృద్ధి చెంది బలపడటానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
నాలుగు రాష్ట్రాలపై అధిక ప్రభావం
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపాన్ల ప్రభావం తూర్పు తీర రేఖ కలిగిన తమిళనాడు, ఏపీ, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలపై అధికంగా ఉంటుంది. భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, అల్లకల్లోలమైన సముద్రం, తీరప్రాంతాలకు వరదల్లో ముంచెత్తుతాయి. 2013 సంవత్సరంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఫైలిన్, హెలెన్, లెహర్, మాడి అనే నాలుగు తుపాన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ను అతలాకుతలం చేశాయి.
సూపర్ తుపాను అంటే?
- సముద్రంలో ముందుగా అల్పపీడన ద్రోణి ఏర్పడుతుంది. ఇది వాయుగుండగా బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా, ఆ తర్వాత దశలో తుపానుగా రూపాంతరం చెందుతుంది.
- గాలుల ఉధృతి, వేగం ఆధారంగా తుపాన్లను, తీవ్ర, అతి తీవ్ర, ప్రచండ (సూపర్) తుపాన్లుగా వర్గీకరిస్తారని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
- గంటకు 31 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువగా గాలుల వేగం ఉంటే అల్పపీడన ద్రోణిగా, 49 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తే వాయుగుండం అని పేర్కొంటారు.
- 50 నుంచి 61 కిలోమీటర్ల వేగం ఉంటే తీవ్ర వాయుగుండంగా, 62-88 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు ఉంటే తుపాను అని ప్రకటిస్తారు. 89-117 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు ఉంటే తీవ్ర తుపాను, 118-167 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వస్తే అతి తీవ్ర తుపానుగా నామకరణం చేస్తారు. ఇక 168-221 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వస్తే అత్యంత తీవ్రమైన తుపాను, 222 కిలోమీటర్లకు పైబడి గాలులు వస్తే (ప్రచండ) సూపర్ తుపానుగా పేర్కొంటారు.
కొన్ని తుపానులు ఎప్పుడెప్పుడంటే..
- ఈ ఏడాది నవంబరులో మురసు తీవ్ర తుపాను నెల్లూరు సమీపంలో తీరం దాటింది.
- అక్టోబరులో అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపాను నర్సాపురం సమీపంలో తీరం దాటింది.
- 2014 అక్టోబరులో హుద్ హుద్ తీవ్ర తుపాను విశాఖ నగరంపై విరుచుకుపడింది. ఫలితంగా తీవ్ర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది.
- ఏపీ చరిత్రలో 1977 నవంబర్లో వచ్చిన దివిసీమ అత్యంత తీవ్రమైన తుపానుగా నిలిచింది.
- 1996 కాకినాడలో, 2012లో కోస్తా జిల్లాలను కుదిపివేసిన నీలం తుపాను సైతం నవంబరులోనే రావడం గమనార్హం.
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