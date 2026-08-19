యువత పెళ్లికి భయపడడానికి కారణాలివే! - సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి!
పెళ్లిపై యువతకు ఎందుకు అనాసక్తి? - 'యూత్ ఇన్ ఇండియా' నివేదికలో వెల్లడైన కీలక విషయాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 11:17 AM IST
Youth Avoid Marriage Reasons : ఒకప్పుడు పెళ్లి కాస్త ఆలస్యమైనా తప్పు పట్టేవాళ్లు. ఏ వయసుకా ముచ్చట అని ఒత్తిడి చేసేవాళ్లు. కానీ, ప్రస్తుత సమాజంలో అనేక మంది యువత పలు కారణాలతో వివాహ వయసును మించి 30 పదులు దాటినా పెళ్లికి ముందుకు రావడం లేదు. ఎంత ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు, అన్నీ కుదిరితేనే పెళ్లి అంటున్నారు నేటి యూత్. అసలు, వాళ్లేం ఆలోచిస్తున్నారు? వివాహాన్ని వాయిదా వేయడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
యువత వయసు మూడు పదుల దగ్గరికి వస్తున్నా పెళ్లిపై అనాసక్తి చూపిస్తుండడంపై జాతీయ స్టాటిస్టికల్ విభాగం జారీచేసిన 'యూత్ ఇన్ ఇండియా' నివేదికలో పలు కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలో పెళ్లికాని యువత సంఖ్య పెరుగుతోంది. 29 ఏళ్ల లోగా పెళ్లి చేసుకోని వారు అటు అబ్బాయిల్లో, ఇటు అమ్మాయిల్లో గణనీయంగా పెరుగుతున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్, ఉత్తర ప్రదేశ్, దిల్లీ, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఈ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందని రిపోర్ట్ చెబుతోంది. అలాగే, ఏపీ, తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ధోరణి పెరుగుతున్నట్లు నివేదిక ద్వారా అర్థమవుతోంది.
యువత తీసుకుంటున్న 'నో పెళ్లి' నిర్ణయం వెనక భవిష్యత్తుపై ఉన్న దృక్పథమే ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. నిర్దేశిత పాత పద్ధతుల్లో కాకుండా తమకు నచ్చిన విధానంలో ఆనందాన్ని వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేటి యువతీ యువకులు. కొందరిలో చదువుకునే టైమ్లో హాస్టల్ లైఫ్కు అలవాటు పడడంతో కుటుంబవ్యవస్థ గురించి సరైన అవగాహన ఉండడం లేదు. మొదట జాబ్, చదువుల అవసరంగా ప్రారంభమైన ఈ జీవనం, ఆ తర్వాత అలవాటుగా మారిపోతోంది. అద్దె ఇళ్లు, కో- లివింగ్ స్పేస్లు, ఆన్లైన్లో ఆహారం సరఫరా, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ వంటి సేవలతో ఒంటరి లైఫ్ చాలా సులభమైందని యువత భావిస్తున్నట్లు నివేదిక చెబుతోంది.
పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఎక్కువ స్వేచ్ఛ!
యువతలో సింగిల్గా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఉంటుందనే భావన నెలకొంది. వివాహం చేసుకుంటే భాగస్వామి, కుటుంబం కోసం తమ ఇష్టాలను, స్వేచ్ఛను త్యాగం చేయాల్సి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. కొందరు పెళ్లి అవసరమా? కాదా? అనే ప్రశ్నను సైతం తమ జీవిత లక్ష్యాల ఆధారంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం పెరగడంతో అమ్మాయిలు సైతం నిర్ణయాలను స్వయంగా తీసుకుంటున్నారు.
లివ్-ఇన్ రిలేషన్షిప్ ట్రెండ్!
కొందరు పెళ్లి అనే లీగల్ బంధం వద్దు అనుకుంటున్నారేగానీ సింగిల్గా ఉండిపోవాలని అనుకోవడం లేదు. లివ్-ఇన్ రిలేషన్షిప్లలో ఉంటున్నారు. టిండర్, బంబుల్ లాంటి డేటింగ్ యాప్స్ ద్వారా నచ్చిన వారితో పరిచయాలు పెంచుకోవడం, నచ్చినంత కాలం కలిసి ఉండడం, ఆ తర్వాత స్నేహపూర్వకంగా విడిపోవడం వారికి సులభంగా అనిపిస్తోంది.
పెళ్లి వాయిదా వేయడానికి కారణాలివే!
- ఎప్పుడు నిద్ర పోవాలి, ఎప్పుడు లేవాలనే నిర్ణయం తమదే.
- కుటుంబ బాధ్యతల ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుంది.
- ఉద్యోగావకాశాలకు ఎక్కిడికైనా వెళ్లవచ్చు.
- వ్యక్తిగత అభిరుచులకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించవచ్చు.
- కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి, ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావడానికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
- తమకు నచ్చిన విధంగా డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు.
- పర్యాటక ప్రాంతాలు చుట్టి రావడం, జీవితంలోని కోర్కెలు తీర్చుకునే అవకాశం. ఇలా యూత్ మ్యారేజ్కు నో చెప్పడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలుగా నివేదిక ద్వారా తెలుస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
'నో పెళ్లి' నిర్ణయం వెనుక ఈ భయాలు కూడా :
- యువతను కొన్నిరకాల భయాలూ వివాహాన్ని వాయిదా వేసుకునేలా చేస్తున్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- కొందరు పెళ్లి చేసుకున్న కొన్ని రోజులకే మనస్పర్ధలతో విడిపోతున్నారు. కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం, మానసిక ఒత్తిడి అనుభవించడం కంటే అసలు ఆ బంధంలోకే వెళ్లకుండా ఒంటరిగా ఉండడమే మంచిదని ఆలోచనలో ఉంటున్నారు.
- రోజురోజుకూ మెట్రో నగరాల్లో పెరుగుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు, అద్దెలు, పిల్లల చదువుల ఖర్చులు చూసి మధ్యతరగతి యువత భయపడుతోంది. 'నా సంపాదన నా ఒక్కడికే సరిపోతోంది. ఇక పెళ్లి చేసుకుని కుటుంబ భారాన్ని ఎలా మోయగలను?' అనే ఆర్థిక అభద్రతా భావం వారిని వెనక్కిలాగుతోంది.
- జీవిత భాగస్వామి ఎంపికలో వ్యక్తిత్వం, విలువలు, అభిరుచులు, కెరీర్ లక్ష్యాలు లాంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. 'సరైన వ్యక్తి దొరికితేనే వివాహం' అనే ఆలోచన బలపడుతోంది.
- ఒకప్పుడు పిల్లలకు 25-30 ఏళ్లు వచ్చినా వివాహం జరగకపోతే కుటుంబాలు తీవ్ర ఆందోళన చెందేవి. ఇప్పుడు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు సైతం పిల్లల కెరీర్, ఆర్థిక స్థిరత్వం, వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు జాతీయ స్టాటిస్టికల్ విభాగం జారీ చేసిన "యూత్ ఇన్ ఇండియా" నివేదిక ద్వారా అర్థమవుతోందంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు.