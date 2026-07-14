"కన్నీళ్లు" ఎందుకు వస్తాయి? - ఎన్ని రకాలు?
-కన్నీళ్ల వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలు - మన కంటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఇవి అవసరమట!
Published : July 14, 2026 at 8:30 PM IST
Reasons Behind Tears: ఏడుపు ఓ ఎమోషన్. సంతోషం కలిగినా, బాధ వచ్చినా వెంటనే ఏడ్చేస్తుంటాం. ఇక కొందరైతే చిన్న భావోద్వేగానికే కన్నీళ్లు పెట్టేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా కళ్లలోకి కొద్దిగా దుమ్ము పడినా, ఉల్లిపాయను కోసినా, కళ్లు చికాకుకు గురైనా, విపరీతంగా నవ్వేసినా కన్నీళ్లు వస్తాయి. అయితే కనీళ్లు రావడానికి శాస్త్రీయ కారణాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే మన కంటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఇవి అవసరమంటున్నారు. అయితే రోజులో మన కళ్లు కాసేపు ఏడుస్తాయని, కానీ ఈ రకమైన కన్నీళ్లు సాధారణంగా కళ్ల నుంచి బయటకు రావంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు కన్నీళ్లు ఎలా బయటికి వస్తాయి? ఇందులో రకాలు ఉన్నాయా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎలా బయటికి వస్తాయి? : కంటిలో ఉండే గ్రంథులు రోజంతా కన్నీళ్లను తయారు చేస్తాయని, ఇందులో ప్రధానంగా నీరు, కొద్దిగా ఉప్పు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కన్నీళ్లలో కొంత నూనె, శ్లేష్మం, సూక్ష్మక్రిముల్ని చంపే ఎంజైమ్లు కూడా ఉంటాయట. కన్నీళ్లు ఆవిరైపోకుండా లేదా కళ్ల నుంచి బయటకు కారిపోకుండా నూనె ఆపుతుందని, వాటిలో నూనె లేకపోతే కళ్లు చాలా పొడిగా, నొప్పిగా ఉంటాయంటున్నారు. మనం కనురెప్ప వేసినప్పుడు అశ్రువులు కంటిచుట్టూ వ్యాపిస్తాయని.. శ్లేష్మం కన్నీళ్లు కనుగుడ్డుకు అంటుకుని ఉండటానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఇక మిగిలిపోయిన కన్నీళ్లు ఏవైనా ఉంటే.. అవి ముక్కు ద్వారా వెళ్లే ప్రత్యేక పారుదల వ్యవస్థ ద్వారా బయటకు పోతాయని చెబుతున్నారు. ఇక మనం ఏడ్చినప్పుడు కన్ను పట్టగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ కన్నీళ్లు వస్తాయంటున్నారు. ఎందుకంటే, శరీరంలోని అతిపెద్ద కన్నీటి గ్రంథి ఒక చిన్న ఫౌంటెయిన్లాగా ఒకేసారి చాలా ఉత్పత్తి చేయగలదని, మెదడులో ఎమోషన్స్ను నియంత్రించే భాగం నుంచి ఈ కన్నీటి ఫౌంటెయిన్ను ప్రేరేపించే భాగానికి సంకేతాలు అందుతాయంటున్నారు. ఇలా జరిగినప్పుడు కన్ను నుంచి నిమిషాల వ్యవధిలోనే పట్టలేనంత కన్నీళ్లు ఉత్పత్తై బయటకు ఉబుకుతాయని.. అదే సమయంలో మన ముక్కుతో అనుసంధానమైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ పని చేయడం ప్రారంభిస్తుందంటున్నారు. దీంతో ఏడ్చినప్పుడు ముక్కు కూడా కారుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కన్నీళ్లు ఎన్ని రకాలు: కన్నీళ్లు మూడు రకాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కళ్లలోని లాక్రిమల్ గ్రంథి వేర్వేరు రకాల కన్నీళ్లను తయారు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- బేసల్ టియర్స్: ఇవి కళ్లను తడిగా ఉంచి హానికరమైన సూక్ష్మక్రిములు సోకకుండా కాపాడతాయంటున్నారు.
- రిఫ్లెక్స్ టియర్స్: పొగ లేదా ఇసుక రేణువులు కళ్లలోకి ప్రవేశించినప్పుడు రిఫ్లెక్స్ టియర్స్ ఏర్పడి వాటిని కడిగేస్తాయని చెబుతున్నారు.
- ఎమోషనల్ టియర్స్: మనం చాలా సంతోషంగా లేదా విచారంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే వాటిని ఎమోషనల్ టియర్స్ అంటారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఎమోషనల్ టియర్స్తో పోలిస్తే బేసల్ టియర్స్, రిఫ్లెక్స్ టియర్స్లో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఎమోషనల్ టియర్స్లో సహజ నొప్పి నివారిణిలా పనిచేసే ఒక హార్మోన్ సహా ఇతర పదార్థాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని, మనం కొన్నిసార్లు మనసు విప్పి ఏడ్చిన తర్వాత ఎందుకు తేలికగా భావిస్తామో ఇది వివరిస్తుందని అంటున్నారు.
మొసలి కన్నీళ్లు అంటే: కన్నీళ్లు మూడు రకాలని నిపుణులు చెప్పారు. అయితే ఇవే కాకుండా చాలా మంది మొసలి కన్నీళ్లు అనే పదం కూడా తరచూ వింటుంటారు. ఇదో రకమా అంటే కాదనే అంటున్నారు నిపుణులు. కొందరు తిన్నప్పుడు లేదా ఆహారం గురించి ఆలోచించినపుడు కన్నీళ్లు వస్తాయని, దీన్ని "మొసలి కన్నీళ్ల సిండ్రోమ్" అంటారని చెబుతున్నారు. మొసళ్లు తమ ఎరను దగ్గరకు రప్పించడానికి ఏడుస్తున్నట్లు నటిస్తాయని చెప్పే ఓ గాథ ఆధారంగా ఆ పేరు వచ్చిందంటున్నారు. ఇక ఎవరైనా ప్రమాదానికి గురై వారి ముఖంలోని కొన్ని ఎముకలు విరిగితే అక్కడి నరాలు పొరపాటుగా కన్నీటి గ్రంథికి అనుసంధానమవుతాయని.. ఈ సమస్య ఉన్నవారికి మంచి ఆహారాన్ని తిన్నప్పుడు లేదా వాసన చూసినప్పుడు నోటిలో నీరు కంటిలోకి వచ్చేస్తుందని.. దీంతో అది కన్నీరుగా మనకు కనిపిస్తుందంటున్నారు.
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