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ప్లాటు కొంటే 'జీవితాంతం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం' - "టీటీడీ" ఏమందంటే!

తిరుమలలో లైఫ్ టైం వీవీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం అంటూ ప్రచారం - భక్తులకు టీటీడీ అధికారుల సూచన!

vip_darshanam_in_tirumala
vip_darshanam_in_tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:24 AM IST

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VIP Darshanam in Tirumala : "తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అందరికీ దొరకదు. దొరకాలంటే అదృష్టం ఉండాలి అంటారు. కానీ, మా ప్రాజెక్ట్​లో ప్లాట్ కొనుగోలు చేసే ప్రతి బయ్యర్​కు మా తరఫున ఉచితంగా వీవీఐపీ దర్శనం టికెట్ పాస్ ఫర్ లైఫ్ టైం ఫ్రీగా అందిస్తున్నాం." - ఓ రియల్​ ఎస్టేట్ సంస్థ వ్యాపార ప్రచారంలో భాగంగా సోషల్ మీడియాలో వదిలిన రీల్ ఇది.

ఎక్కడా కని,విని ఎరుగని రీతిలో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించడంపై భక్తులు ఆందోళనకు గురికాగా, వారిని అలర్ట్ చేస్తూ టీటీడీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. తిరుపతి హైవే లో ఉన్న తమ సంస్థ లేఅవుట్​లో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తే 'జీవితాంతం శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తాం' అంటూ ఓ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ప్రచారం చేస్తున్న రీల్స్‌ను తీవ్రంగా ఖండించింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా జరుగుతున్న ఈ ప్రచారానికి టీటీడీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. వ్యాపారం కోసం ఇటువంటి హామీలు ఇచ్చే అధికారం ఏ ప్రైవేటు సంస్థకు, వ్యక్తికి లేదని టీటీడీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

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శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు, సేవలు, టికెట్లు పూర్తిగా టీటీడీ నిబంధనలు, మార్గదర్శకాల ప్రకారమే అమలులో ఉంటాయని పేర్కొంది. ఎవరైనా వ్యక్తులు లేదా ప్రైవేటు సంస్థలు భక్తులను ఆకర్షించేందుకు టీటీడీ పేరు ఉపయోగించినా, శ్రీవారి పేరు, దర్శనాల పేరును వాడుకుని తప్పుడు ప్రచారం చేయడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమైన చర్యగా అభివర్ణించింది.

భక్తులు సోషల్ మీడియాలో ప్రసారమయ్యే ప్రకటనలు నమ్మి మోసపోవద్దని, రీల్స్, వాణిజ్య ప్రకటనలపై ఒకటికి రెండు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

శ్రీవారి దర్శనాలకు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం టీటీడీ అధికారిక ప్రకటనలు, వెబ్‌సైట్, అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫాంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని, టికెట్ రిజర్వేషన్ సైతం అధికారిక వెబ్​సైట్లలో బుక్ చేసుకోవాలని సూచించింది. రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ప్రకటనపై దర్యాప్తు కొనసాగించే క్రమంలో ఆ సంస్థ తమ వ్యాపార ప్రకటన సోషల్ తొలగించినట్లు విజిలెన్స్ అధికారులు గుర్తించారని వివరించింది. అయినప్పటికీ వారిపై చట్టపరమైన తీవ్ర చర్యలు తప్పవని, ఈ మేరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.

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