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ఇసుక, ఇటుకల్లేకుండానే ఇల్లు రెడీ - రెండు నెలల్లోనే కళ్లెదుట కలల సౌధం!

సొంతింటి కల సాధ్యం చేస్తోన్న ప్రీ ఫ్యాబ్ టెక్నాలజీ - మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

prefab_houses
prefab_houses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:38 PM IST

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Prefab Houses : 'ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు' అనే నానుడి ఆ రెండు పనుల్లో కష్టాన్ని, అంచనాలకు అందని ఖర్చును గుర్తుచేస్తుంది. ఇల్లు కట్టాలంటే మేస్త్రీలు, కూలీలతో సమన్వయం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ పనీ అనుకున్న సమయానికి జరగదు. కానీ, ఇపుడు ఆ ఇబ్బందేమీ లేదు. రెండు నెలల్లో ఇల్లు రెడీ అవుతోంది. మీరు కోరుకున్న డిజైన్​లో, అంచనా వ్యయం పెరగకుండా, అనుకున్న లెక్కల ప్రకారం ఇల్లు మీ ముందుంటుంది. ఇసుక, ఇటుకలు, ప్లాస్టరింగ్ అవసరం కూడా లేకుండానే! వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా సొంతింటి కలను సింపుల్​గా సాధ్యం చేస్తోంది ప్రీఫ్యాబ్‌ సాంకేతికత.

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పూర్వం మట్టి, రాళ్లు పేర్చి, జమ్ము, తాటి ఆకులు, పెంకులతో పై కప్పు వేసేవారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో సిమెంటు, ఇనుప రేకులు రాగా, కొన్నేళ్లుగా ఇసుక, ఇటుక, సిమెంట్, పిల్లర్లు, కాంక్రీట్ స్లాబులు వచ్చేశాయి. ఇల్లంటే ఇటుకలు, సిమెంటు తప్పనిసరి! అనేంతగా పరిస్థితి మారిపోయింది. ప్లాస్టరింగ్, క్యూరింగ్ పేరుతో రోజుల తరబడి కొనసాగే పనులు, ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో తెలియని గందరగోళం.

ఈ నేపథ్యంలో వాటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ కొత్త పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు అమెరికా, జపాన్, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకే పరిమితమైన ఈ టెక్నాలజీ "మన ఇంటికీ" వచ్చేసింది.

కొత్త పరిజ్ఞానంతో ఇల్లు కట్టేందుకు ఇసుక, ఇటుక అవసరం ఉండదు. ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న డిజైన్ ప్రకారం గోడలు, స్టీల్‌ ఫ్రేములు, పైకప్పు, ప్యానెల్స్‌ రెడీ చేస్తారు. స్థలాన్ని సిద్ధం చేసి వాటిని తెచ్చి నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు. అంటే ఇల్లంతా ముందుగానే ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతుంది. ఇందులో ఫైబర్‌ రీ ఇన్‌ఫోర్సెడ్‌ సిమెంట్‌(ఎఫ్‌ఆర్‌సీ) ప్యానెల్స్ ఉపయోగిస్తారు.

ఏంటి ఉపయోగం?

  • ఇపుడున్న పద్ధతిలో ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి కనీసం 8నుంచి 12 నెలల సమయం పడుతుంది. కానీ, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ హౌస్ నిర్మాణం గరిష్ఠంగా 2 నెలల్లోనే పూర్తవుతుంది.
  • ఎక్కువ మంది భవన నిర్మాణ కార్మికుల అవసరం ఉండదు. పైగా వేగం, మన్నిక ఈ కొత్తింటి లక్షణం.
  • ఇంటీరియర్, ఎక్స్‌టీరియర్‌ ఫినిషింగ్‌ చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది. గోడలకు మీరు కోరుకున్న పెయింట్ వేసుకోవచ్చు. నిర్మాణ వ్యయం తగ్గడంతో పాటు సిమెంటు, ఇటుక, కాంక్రీట్ వ్యర్థాలు ఉండవు.

ఐదు దశల్లో నిర్మాణం

  • ప్రీఫ్యాబ్‌ ఇల్లు, లేదా భవన నిర్మాణం ఐదు దశల్లో పూర్తవుతుంది.
  • ముందుగా స్థలాన్ని పరిశీలించి నేల స్వభావం పరిశీలిస్తారు.
  • అందుబాటులో ఉన్న స్థలం, అందుకు తగ్గట్టుగా ప్లానింగ్, డిజైన్‌ చేస్తారు. వాస్తు, బడ్జెట్, భవిష్యత్తు విస్తరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని డిజైన్‌ చేయించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
  • ఎంచుకున్న డిజైన్‌ ప్రకారం స్టీల్‌, సిమెంట్‌ ప్యానెల్స్, రూఫ్ తదితర విడి భాగాలను ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తారు.
  • స్థలాన్ని చదును చేసిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీలో తయారైన భాగాలను తరలించి క్రమపద్ధతిలో అమర్చి నిర్మిస్తారు.
  • ఆ తర్వాత దశలో ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్, ఇంటీరియర్ పనులు పూర్తి చేస్తారు.

వేటికి అనుకూలం?

ప్రీఫ్యాబ్‌ ఇళ్లను చాలా మంది ఫామ్‌హౌస్‌లకు వినియోగిస్తున్నారు. కానీ, ఇవి అన్ని రకాల కార్యకలాపాలకూ విస్తరిస్తున్నాయి. ఇళ్లు, పెంట్‌హౌస్‌లు, అదనపు గదుల నిర్మాణంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. చాలా చోట్ల క్లినిక్‌లు, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు, గోదాములు, రిసార్టులు, కెఫేలు, కార్మికుల వసతిగృహాలు, పార్కింగ్‌ సముదాయాలకు ఫ్యాబ్రికేటెడ్ నిర్మాణాలు ఎంచుకుంటున్నారు.

ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది?

స్థల విస్తీర్ణం, ఎంచుకున్న డిజైన్ ఆధారంగా నిర్మాణ వ్యయం ఉంటుంది. ప్రీఫ్యాబ్‌ నిర్మాణ వ్యయం సంప్రదాయ నిర్మాణాలతో పోలిస్తే కాస్త తక్కువే. సాధారణ ఇళ్లకు చదరపు అడుగు రూ.1600-2500 వరకు, ఫామ్‌హౌస్‌ రూ.1200-1600, ఆఫీస్ రూ.1300-2000, క్లినిక్‌ రూ.1500-2500, గోదాం నిర్మాణానికి రూ.800-1600 వరకు ఖర్చు అవుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

  • మన దగ్గర ప్రీఫ్యాబ్‌ నిర్మాణాలు కొత్త కాబట్టి ముందుగానే అన్ని విషయాలను ధ్రువీకరించుకోవాలి.
  • సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి గతంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్‌లు, మోడల్ ఇళ్లను స్వయంగా పరిశీలించాలి.
  • నిర్మాణానికి ముందుగా ప్యానెల్స్‌ నాణ్యత, ధరలను చెక్ చేయాలి.

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