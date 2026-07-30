"ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ" వస్తే కాగితం నోట్ల పరిస్థితేంటి? - ఏ నోటుకు ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?
ఐదేళ్ల మన్నిక ఇవ్వనున్న ప్లాస్టిక్ నోట్లు - 200కోట్ల విలువైన రూ.10, రూ.20 నోట్ల ముద్రణకు గ్రీన్ సిగ్నల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 4:39 PM IST
Polymer Currency Notes : అతి త్వరలో మార్కెట్లోకి రూ.10, రూ.20 ప్లాస్టిక్ నోట్లు రానున్నాయి. ప్రయోగాత్మకంగా చిన్న నోట్లను ప్రవేశపెట్టి ఫలితాల ఆధారంగా ప్లాస్టిక పెద్ద నోట్లు సైతం ముద్రించనున్నారు. దేశంలో సామాన్యులు రోజువారీగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే రూ.10, రూ.20 నోట్లు త్వరగా పాడవుతున్నాయి. కూరగాయల మార్కెట్లు, చిల్లర దుకాణాల్లో ఇవి ఎక్కువగా చేతులు మారుతుంటాయి. ఈ మేరకు సాధారణ నో్ట్ల స్థానంలో పాలిమర్ (ప్లాస్టిక్) నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగంలోకి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధ్రీ వెల్లడించారు. 1934 ఆర్బీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం ఆర్బీఐ సెంట్రల్ బోర్డు సిఫారసుల మేరకే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని లోక్సభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో వెల్లడించారు.
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యూపీఐ యాప్స్ ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరుగుతున్నా కరెన్సీ నోట్ల వాడకం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఏటా ముద్రణా వ్యయం పెరుగుతుండడంతో పాలిమర్నోట్లు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. పాలిమర్ నోట్లను పరీక్షించే ఉద్దేశంతో ముందుగా చిన్నమొత్తాలతో ప్రారంభించనున్నారు. తొలిసారిగా 100 కోట్ల విలువైన రూ.10 నోట్లు ఆ తర్వాత మరో 100 కోట్ల విలువైన రూ.20 పాలిమర్ నోట్లు మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నారు. పాలిమర్ నోట్లు మార్కెట్లోకి వచ్చినంత మాత్రాన ప్రస్తుతం ఉన్న కాగితపు కరెన్సీ రద్దు కాదని, రెండూ చలామణిలో ఉంటాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
కరెన్సీ నోట్లు తరచూ పాడవుతుండటంతో కొత్తగా ముద్రించేందుకు ఏటా భారీగా బడ్జెట్ కేటాయించాల్సి వస్తోంది. 2023-24లో కొత్త నోట్ల ముద్రణకు రూ.5,101 కోట్లు ఖర్చు కాగా, 2024-25లో రూ.6372 కోట్లకు చేరింది. RBI గణాంకాల ప్రకారం రూ.10 నోటు ముద్రణకు 96 పైసలు ఖర్చవుతుందడగా, రూ.20 నోటుకు 95 పైసలు, రూ.50 విలువైన నోటుకు రూ.1.13 వ్యయం చేస్తున్నారు. రూ.100 నోటుకు రూ.1.77, రూ.200 కరెన్సీ నోటు ముద్రణకు రూ. 2.37, రూ.500 నోటు కు రూ. 2.29 నుంచి రూ. 2.57 వరకు ప్రింటింగ్ ఖర్చులు అవుతున్నాయి.
ప్లాస్టిక్ నోట్లు ముద్రిస్తే ప్రతి నోటుకు రూ.2 - 6 రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ, ఇవి దాదాపు ఏడేళ్లపాటు మన్నికగా ఉంటాయి. దీంతో ఏటా ముద్రణ కోసం కేటాయించే వేల కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా అవుతుంది.
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