రాయలసీమ స్పెషల్ "పల్లీ పొడి" - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
పల్లీలతో సింపుల్గా చేసుకునే కారం పొడి - ఒక్కసారి చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 3:25 PM IST
Spicy Peanut Powder Recipe : వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా కారం పొడి, నెయ్యి వేసి తింటే కలిగే ఫీలింగ్ మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకే చాలా మంది కరివేపాకు పొడి, మునగాకు పొడి, పుట్నాల పొడి అంటూ రకరకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో పల్లీ పొడి కూడా ఒకటి. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి ఇలా రాయలసీమ స్టైల్లో ఇది చేశారంటే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఈ కొలతలు పాటిస్తూ ఒక్కసారి చేసి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ పల్లీ పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 30
- జీలకర్ర - 2 స్పూన్లు
- పల్లీలు - అర కిలో ( 500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత అర కిలో పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించి ఓ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే 30 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర, 25 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- కరివేపాకువెల్లుల్లి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే వేయించిన పల్లీలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి.
- అంతే రాయలసీమ స్పెషల్ పల్లీల పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఆ తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
- ఈ పొడిని మీరు ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
