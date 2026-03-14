రాయలసీమ స్పెషల్ "పల్లీ పొడి" - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

పల్లీలతో సింపుల్​గా చేసుకునే కారం పొడి - ఒక్కసారి చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ!

Palli Podi (ETV Bharat)
Published : March 14, 2026 at 3:25 PM IST

Spicy Peanut Powder Recipe : వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా కారం పొడి, నెయ్యి వేసి తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకే చాలా మంది కరివేపాకు పొడి, మునగాకు పొడి, పుట్నాల పొడి అంటూ రకరకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. ఇందులో పల్లీ పొడి కూడా ఒకటి. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి ఇలా రాయలసీమ స్టైల్లో ఇది చేశారంటే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ఈ కొలతలు పాటిస్తూ ఒక్కసారి చేసి ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ పల్లీ పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 30
  • జీలకర్ర - 2 స్పూన్లు
  • పల్లీలు - అర కిలో ( 500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత అర కిలో పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించి ఓ ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే 30 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర, 25 పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • కరివేపాకువెల్లుల్లి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే వేయించిన పల్లీలు యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే రాయలసీమ స్పెషల్ పల్లీల పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఆ తర్వాత ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
కారం (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​!
  • ఈ పొడిని మీరు ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

