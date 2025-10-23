ETV Bharat / offbeat

సీమ తెల్లగడ్డ కారం - రుచిగా, ఘాటుగా, అద్దిరిపోతుంది!

- చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

Rayala seema karam
Rayala seema karam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 12:31 PM IST

Rayala seema karam : కారం పొడితో అన్నం తినాలంటే చాలా మందికి ఇబ్బంది పడతారు. పిల్లలైతే "నో అంటే నో" అంటారు. ఇంట్లో కూరలు లేనప్పుడు వేసుకునే ఆఖరి ఆప్షన్​గా ఈ పొడిని చూస్తారు. కానీ, దాన్ని సరైన పద్ధతిలో తయారు చేసుకుంటే నెక్స్ట్​ లెవల్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ కూరలు తినేవారు వెరైటీగా కూడా దీన్ని లాగించొచ్చు.

అయితే.. కారం పొడుల్లో చాలా రకాలున్నాయి. దేని పద్ధతి దానిదే. దేని రుచి దానిదే. ఇక్కడ మనం సీమ పద్ధతిలో అద్దిరిపోయే కారం పొడిని తయారు చేయబోతున్నాం. చూడ్డానికి కలర్​ ఫుల్​గా ఉండే ఈ కారం పొడిని, తిన్నారంటే అంతకు మించి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు ఎండు కారం
  • అరకప్పు వెల్లుల్లి పాయలు
  • 3 రెమ్మల కరివేపాకు
  • 2 చెంచాల జీలకర్ర
  • 1 చెంచా ఉప్పు
  • కాస్త నూనె

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో కాస్త ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రోట్లో కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • అనంతరం వెల్లిపాయలను అందులో వేయాలి. తొక్కతో సహా వేస్తేనే బాగుంటుంది. ఇవి మెత్తగా అయ్యేలా దంచుకోవాలి.
  • చివరిగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి మరోసారి చక్కగా నూరుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే తెల్లగడ్డ కారం రెడీ అయిపోతుంది.
  • ఈ తెల్లగడ్డ కారం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఉదయాన్నే టిఫెన్ తినేటప్పుడు చట్నీతోపాటు కారం పొడి కూడా ఉంటే బాగుంటుందని చాలా మంది ఫీలవుతారు. అలాంటి వారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్.
  • మరీ ముఖ్యంగా దోశ, ఇడ్లీ వంటివాటిల్లోకి అద్దిరిపోయే కాంబినేషన్​గా ఉంటుంది.
  • ఇక ఇంట్లో సమయానికి కూర లేనప్పుడు పూర్తిగా ఈ కారం పొడితోనే కడుపు నిండా అన్నం తినేయొచ్చు. సైడ్​ డిష్​గా కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్​గా సూట్ అవుతుంది.
  • అంతేకాదు ఫ్రై కర్రీస్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆఖర్లో దించేటప్పుడు ఒక స్పూన్ ఈ కారం వేస్తే అదనపు రుచి వస్తుంది.
  • సో, మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మళ్లీ మళ్లీ తప్పకుండా తయారు చేసుకుంటారు.

