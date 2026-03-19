పచ్చి బొప్పాయితో కమ్మని "హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది - రుచి అదుర్స్!
- ఎంతో రుచికరమైన బొప్పాయి హల్వా - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 19, 2026 at 4:18 PM IST
Raw Papaya Halwa Recipe: పసుపు రంగులో నిగనిగలాడుతూ తియ్యటి రుచితో లభించే బొప్పాయిని పెద్దలు మాత్రమే కాదు పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ఇందులోని పోషక విలువలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అయితే పండిన బొప్పాయితో పోలిస్తే పచ్చి బొప్పాయిని చాలా మంది దూరం పెడుతుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఆ పచ్చి కాయతో అద్భుతమైన హల్వా చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా పచ్చి బొప్పాయితో హల్వా ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చి బొప్పాయి తురుము - 2 కప్పులు
- బెల్లం తురుము: 1 కప్పు
- నెయ్యి - తగినంత
- పాలు - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- డ్రై ఫ్రూట్స్ (జీడిపప్పు, కిస్మిస్) - గుప్పెడు
- గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పచ్చి బొప్పాయిని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పై పొట్టును తీసేసి బొప్పాయిని సగానికి కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోని గింజలు, తెల్లటి పొరను తీసేసి సన్నగా తురుముకుని రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి పావు కప్పు నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ మంచిగా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే నెయ్యిలో సన్నగా తురుముకున్న పచ్చి బొప్పాయి మిశ్రమం వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- బొప్పాయిలోని పచ్చి వాసన పోయి లైట్గా కలర్ మారినాక కప్పు పాలు పోసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- బొప్పాయి తురుము ఉడికి, పాలు పూర్తిగా ఇంకిపోయినాక బెల్లం తురుము వేసి కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోయినాక హల్వా దగ్గరపడేవరకు మధ్యమధ్యలో నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటూ ఉడికించాలి.
- హల్వా పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయ్యి నెయ్యి పైకి తేలినప్పుడు గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పచ్చి బొప్పాయి హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బెల్లం తురుము బదులు పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే బెల్లం లేదా పంచదార రెండిటిలో ఏది వేసినా మీ తీపికి తగినట్లుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- బొప్పాయి తురుములోని పచ్చి వాసన పోయి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారే వరకు లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే బొప్పాయి తురుము మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
