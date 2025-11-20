ఘుమఘుమలాడే "బొప్పాయి కూర" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
- పచ్చి బొప్పాయితో వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే ఉంటుంది!
Published : November 20, 2025 at 3:29 PM IST
Raw Papaya Curry Recipe : సీజన్తో సంబంధం లేకుండా లభించే వాటిల్లో బొప్పాయి ఒకటి. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ పండును తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, నార్మల్గా బొప్పాయి అంటే అందరూ పండిన దానినే తినడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అది ఎంత రుచిగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అలాకాకుండా పచ్చి బొప్పాయితోనూ మంచి రుచికరమైన "కర్రీ" ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగించొచ్చు.
ఇది రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోరింగ్గా అనిపించిన వారికి ఒక మంచి ఆప్షన్. ఎన్నడూ తినని కొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. బొప్పాయి అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఇలా కర్రీ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, పచ్చి బొప్పాయితో ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి బొప్పాయి కాయ - ఒకటి(మీడియం సైజ్వి)
- కొబ్బరి తురుము - చారెడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- మిరియాల పొడి - కొద్దిగా
- కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు
- అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మీడియం సైజ్ పచ్చి బొప్పాయి కాయను తీసుకుని పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బొప్పాయి ముక్కలు తీసుకుని అందులో కాస్త పసుపు వేసి వాటిని కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. మరీ మెత్తగా అయితే అంత రుచి ఉండదు కాబట్టి కుక్కర్లో ఉడికించవద్దు.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అందులో 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికించుకున్న బొప్పాయి ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవి కూడా వేగిన తర్వాత కారం, మిరియాలపొడి, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు పచ్చివాసన పోయేంతవరకు ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాక చివరగా కొబ్బరి తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దించేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ కర్రీకి కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి తాలింపుదినుసులు, కరివేపాకుతో తాలింపు పెట్టుకుంటే సరి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "బొప్పాయి కూర" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు కూడా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బొప్పాయి కర్రీని ట్రై చేయండి. రోజూ చేసే కూరలకు భిన్నంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
