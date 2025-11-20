ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "బొప్పాయి కూర" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

- పచ్చి బొప్పాయితో వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే ఉంటుంది!

Raw Papaya Curry Recipe
Raw Papaya Curry Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 3:29 PM IST

Raw Papaya Curry Recipe : సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా లభించే వాటిల్లో బొప్పాయి ఒకటి. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ పండును తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, నార్మల్​గా బొప్పాయి అంటే అందరూ పండిన దానినే తినడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అది ఎంత రుచిగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అలాకాకుండా పచ్చి బొప్పాయితోనూ మంచి రుచికరమైన "కర్రీ" ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగించొచ్చు.

ఇది రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోరింగ్​గా అనిపించిన వారికి ఒక మంచి ఆప్షన్. ఎన్నడూ తినని కొత్త టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. బొప్పాయి అంటే నచ్చని పిల్లలూ ఇలా కర్రీ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, పచ్చి బొప్పాయితో ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Raw Papaya Curry Recipe
పచ్చి బొప్పాయి (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి బొప్పాయి కాయ - ఒకటి(మీడియం సైజ్​వి)
  • కొబ్బరి తురుము - చారెడు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • మిరియాల పొడి - కొద్దిగా
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు
  • అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పసుపు - పావు చెంచా

Raw Papaya Curry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక మీడియం సైజ్ పచ్చి బొప్పాయి కాయను తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బొప్పాయి ముక్కలు తీసుకుని అందులో కాస్త పసుపు వేసి వాటిని కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. మరీ మెత్తగా అయితే అంత రుచి ఉండదు కాబట్టి కుక్కర్​లో ఉడికించవద్దు.
Raw Papaya Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో 70 నుంచి 80 శాతం ఉడికించుకున్న బొప్పాయి ముక్కలు వేసి కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవి కూడా వేగిన తర్వాత కారం, మిరియాలపొడి, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు పచ్చివాసన పోయేంతవరకు ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాక చివరగా కొబ్బరి తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దించేసుకోవాలి.
Raw Papaya Curry Recipe
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ కర్రీకి కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి తాలింపుదినుసులు, కరివేపాకుతో తాలింపు పెట్టుకుంటే సరి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "బొప్పాయి కూర" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు కూడా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బొప్పాయి కర్రీని ట్రై చేయండి. రోజూ చేసే కూరలకు భిన్నంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Raw Papaya Curry Recipe
మిరియాలు (Getty Images)

