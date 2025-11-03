పొడి పొడిగా కమ్మని "దొండకాయ ఫ్రై" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

ETV Bharat / offbeat

dondakaya_vepudu_recipe
dondakaya_vepudu_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Dondakaya Vepudu : సరిగ్గా కుక్ చేస్తే దొండకాయ కర్రీ భలే రుచిగా ఉంటుంది. పచ్చిమిర్చితో చేసే దొండకాయ పచ్చడి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. కరకరలాడే దొండకాయ ముక్కలతో అన్నం మరో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, మీకు దొండకాయ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఓ సారి ఇలా పచ్చి కొబ్బరి కలిపి వేపుడు చేసి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. పొడి పొడిగా వేడి వేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అర కేజీ
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పుట్నాలపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వేయించిన పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావు కేజీ దొండకాయలు శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి దొండకాయ నాలుగు భాగాలుగా, ఆ తర్వాత మరో నాలుగు భాగాలుగా మొత్తం ఆరు నుంచి 8 భాగాలుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాక కట్ చేసుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో ధనియాలు, జీలకర్ర, నువ్వులు లేదా పుట్నాలపప్పు, వేయించిన పల్లీలు తీసుకోవాలి. నువ్వులు చిటపటలాడుతున్నపుడు స్టవ్ కట్టేసి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 4 వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోగా దొండకాయలు మెత్తబడిపోతాయి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా కారంతో పాటు గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని కూడా వేసుకుని కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ లోగా చెమ్మ అంతా ఎగిరిపోయి దొండకాయ ఫ్రై పొడి పొడిగా మారుతుంది. తడి ఆరేవరకు లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని కలుపుకుంటే కమ్మని దొండకాయ ఫ్రై రెడీగా ఉంటుంది.

