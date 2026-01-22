ETV Bharat / offbeat

పచ్చి అరటితో కరకరలాడే "పకోడీ" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్​ సూపరంతే!

- అరటికాయలతో కిర్రాక్​ స్నాక్​ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Raw Banana Pakoda
Raw Banana Pakoda (ETV Bharat)
Raw Banana Pakoda: మెజార్టీ పీపుల్​ ఈవెనింగ్​ ఆల్​టైమ్ బెస్ట్​​ స్నాక్​ అంటే పకోడీలు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. అందుకే ఉల్లి, పాలకూర, తోటకూర ఇలా ఎన్ని రకాలుగా వీలైతే అన్ని పద్ధతుల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే, కేవలం వీటితో మాత్రమే కాకుండా అరటికాయలతో కూడా కరకరలాడే పకోడీలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అతి తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎప్పుడూ ఆనియన్​ పకోడీ తిని బోర్​ కొట్టిన వారు ఓసారి వీటిని ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని అరటికాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Aratikaya Pakoda
పచ్చి అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి అరటికాయలు - 2
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Aratikaya Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • వెడల్పాటి గిన్నెలోకి సరిపడా నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు పచ్చి అరటికాయలు తీసుకుని రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి పీలర్ సాయంతో పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ అరటికాయను తీసుకుని రౌండ్​ షేప్​లో మరీ మందంగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ ఉండేలా రౌండ్​గా ముక్కలు కోసుకోవాలి.
Aratikaya Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఓ ఐదారు రౌండ్​ ముక్కలను తీసుకుని ఒకదానిమీద ఒకటి ఉంచి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని ముందే రెడీగా ఉన్న ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ముక్కలను, అరటికాయను సన్నగా తరిగి నీటిలో వేసుకుని ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు అలానే ఉంచాలి.
  • ఈలోపు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న అరటి ముక్కలను చిల్లుల గరిటెతో తీస్తూ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలకు నీరు లేకుండా ఉంటుంది.
Aratikaya Pakoda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అరటి ముక్కల్లోకి ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
Aratikaya Pakoda
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న అరటి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అరటి ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని నూనెలో వేసి వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటికాయ పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Aratikaya Pakoda
అరటికాయ పకోడీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అరటికాయలను మరీ పల్చగా కట్​ చేస్తే తొందరగా మాడిపోతాయి. అదే మందంగా ఉంటే లోపల సరిగ్గా ఉడకవు. కాబట్టి మీడియం థిక్​నెస్​ ఉండేలా కట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అరటికాయ ముక్కలను బయటే ఉంచితే నల్లగా మారతాయి కాబట్టి కట్​ చేసిన వెంటనే ఉప్పు నీటిలో వేయడం మర్చిపోవద్దు.
  • అరటికాయ మిశ్రమాన్ని నూనెలో వేసేటప్పుడు కాస్త పల్చగానే వేసుకోవాలి. మరీ ముద్దగా వేసుకుంటే లోపల సరిగ్గా ఉడకక రుచి అంతగా బాగుండదు.

