పచ్చి అరటితో కరకరలాడే "పకోడీ" - పావుగంటలో రెడీ - టేస్ట్ సూపరంతే!
- అరటికాయలతో కిర్రాక్ స్నాక్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : January 22, 2026 at 2:12 PM IST
Raw Banana Pakoda: మెజార్టీ పీపుల్ ఈవెనింగ్ ఆల్టైమ్ బెస్ట్ స్నాక్ అంటే పకోడీలు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. అందుకే ఉల్లి, పాలకూర, తోటకూర ఇలా ఎన్ని రకాలుగా వీలైతే అన్ని పద్ధతుల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, కేవలం వీటితో మాత్రమే కాకుండా అరటికాయలతో కూడా కరకరలాడే పకోడీలు చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అతి తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఎప్పుడూ ఆనియన్ పకోడీ తిని బోర్ కొట్టిన వారు ఓసారి వీటిని ట్రై చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని అరటికాయ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి అరటికాయలు - 2
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- శనగపిండి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- వెడల్పాటి గిన్నెలోకి సరిపడా నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చి అరటికాయలు తీసుకుని రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసి పీలర్ సాయంతో పొట్టు తీసేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ అరటికాయను తీసుకుని రౌండ్ షేప్లో మరీ మందంగా, మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ ఉండేలా రౌండ్గా ముక్కలు కోసుకోవాలి.
- ఓ ఐదారు రౌండ్ ముక్కలను తీసుకుని ఒకదానిమీద ఒకటి ఉంచి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని ముందే రెడీగా ఉన్న ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ముక్కలను, అరటికాయను సన్నగా తరిగి నీటిలో వేసుకుని ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు అలానే ఉంచాలి.
- ఈలోపు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న అరటి ముక్కలను చిల్లుల గరిటెతో తీస్తూ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముక్కలకు నీరు లేకుండా ఉంటుంది.
- అరటి ముక్కల్లోకి ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి వేసి అంతా కలిసేలా ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కలిపి పెట్టుకున్న అరటి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అరటి ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని నూనెలో వేసి వేయించుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటికాయ పకోడీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అరటికాయలను మరీ పల్చగా కట్ చేస్తే తొందరగా మాడిపోతాయి. అదే మందంగా ఉంటే లోపల సరిగ్గా ఉడకవు. కాబట్టి మీడియం థిక్నెస్ ఉండేలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అరటికాయ ముక్కలను బయటే ఉంచితే నల్లగా మారతాయి కాబట్టి కట్ చేసిన వెంటనే ఉప్పు నీటిలో వేయడం మర్చిపోవద్దు.
- అరటికాయ మిశ్రమాన్ని నూనెలో వేసేటప్పుడు కాస్త పల్చగానే వేసుకోవాలి. మరీ ముద్దగా వేసుకుంటే లోపల సరిగ్గా ఉడకక రుచి అంతగా బాగుండదు.
