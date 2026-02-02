ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచిలో "అరటికాయ బఠాణీ కుర్మా" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి కిర్రాక్​ టేస్ట్!

- ఆలూ కుర్మాను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Raw Banana Batani Kurma
Raw Banana Batani Kurma (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 3:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Raw Banana Batani Kurma Recipe : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పచ్చి బఠాణీ విరివిగా లభిస్తోంది. దాంతో చాలా మంది బఠాణీతో స్నాక్స్ నుంచి కర్రీల వరకు రకరకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బఠాణీతో కలిపి 'ఆలూ కుర్మా' ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అదేకాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, సూపర్ టేస్టీ "అరటికాయ బఠాణీ కుర్మా".

ఇది ఆలూ కుర్మాను మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం, పులావ్​, జీరా రైస్​తోపాటు చపాతీ, పూరీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపించే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ కొత్తరకం కుర్మా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Raw Banana Batani Kurma
అరటికాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

కుర్మా కోసం :

  • అరటికాయలు - నాలుగు
  • నూనె - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • పచ్చి బఠాణీ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాల పొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - రెండు టీస్పూన్లు

మార్నింగ్ బిజీ టైమ్​లో సింపుల్ "చట్నీ" - సమయం ఆదా, రుచి అమోఘం!

Raw Banana Batani Kurma
బఠాణీ (Getty Images)

టమాటా మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ఆయిల్ - ఆరేడు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - మూడించుల ముక్క
  • యాలకులు - ఆరేడు
  • లవంగాలు - ఆరేడు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • జీడిపప్పులు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కర్బూజ గింజలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పదిహేను
  • అల్లం - మూడు అంగుళాల ముక్క
  • ఎండుకొబ్బరి తురుము - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు

రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - పల్లెటూరి "వంకాయ పచ్చి పులుసు"! - టేస్ట్ సూపర్!

Raw Banana Batani Kurma
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కుర్మా తయారీ కోసం ముందుగా టమాటా మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మొదటగా కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి అందులో ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులో మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ వేగాక జీడిపప్పు పలుకులు, కర్బూజ గింజలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేయడం ద్వారా కుర్మా చిక్కగా, కమ్మగా వస్తుంది.
Raw Banana Batani Kurma
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • కర్బూజ గింజలు వేగి చిట్లడం స్టార్ట్ అయ్యాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా ఒక నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఎండుకొబ్బరి తురుము వేసి వేయించాలి. ఆపై సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. టమాటాలు మగ్గి వాటిపై స్కిన్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
Raw Banana Batani Kurma
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాజా పచ్చి అరటికాయలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని అంగుళం సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కుర్మా తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అదే పాన్​లో మరో ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలను వేసి నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా వేయించుకోవాలి.
Raw Banana Batani Kurma
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. అరటికాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత అందులో పచ్చి బఠాణీ, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, అర కప్పు వాటర్ వేసుకుని అన్ని కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో బఠాణీ సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • బఠాణీ మెత్తబడ్డాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమటా మసాలా పేస్ట్​ను జత చేసి మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Raw Banana Batani Kurma
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆపై మూత పెట్టి పది నిమిషాలపాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రెండు టీస్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని కలిపి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "అరటికాయ బఠాణీ కుర్మా" కర్రీ సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఆలూ కుర్మాకు బదులుగా ఈ 'అరటికాయ కుర్మా' ట్రై చేయండి.
Raw Banana Batani Kurma
కొత్తిమీర (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం మీ వద్ద జీడిపప్పులు, కర్బూజ గింజలు లేనట్లయితే వాటికి బదులుగా పల్లీలు, పుట్నాలపప్పు వేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ పచ్చి బఠాణీ లేనట్లయితే ఫ్రోజెన్ బఠాణీ అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటిలో ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అరటికాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

పిల్లలు మెచ్చే టేస్టీ "రవ్వ బైట్స్" - కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!

TAGGED:

BANANA KURMA RECIPE
BEST SIDE DISH FOR CHAPATI
నోరూరించే అరటికాయ కుర్మా తయారీ
ARATIKAYA BATANI CURRY
RAW BANANA BATANI KURMA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.