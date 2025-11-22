ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చేలా బొంబాయి రవ్వతో "స్వీట్ బైట్స్"- పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా!

బొంబాయి రవ్వ, గోధుమపిండితో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి!

Sooji Sweet Bites
Sooji Sweet Bites (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Sooji Sweet Bites Recipe : బొంబాయి రవ్వను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో స్వీట్లు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి స్వీట్​ బైట్స్​ని​ ట్రై చేయండి? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తే పైకి క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. అంతేకాక వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి తియ్యటి స్వీట్ బైట్స్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Sweet Bites
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - పావు కప్పు
  • పంచదార - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సోంపు - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Rava Sweet Bites
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, పావు కప్పు గోధుమపిండి వేయాలి. ఇందులో అర కప్పు పంచదార, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఇడ్లీ పిండిలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Rava Sweet Bites
యాలకులు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు పలుకులు, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు వేసి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా యాడ్ చేసి పిండిని మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆతర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని చేతితో తీసుకొని కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
Rava Sweet Bites
పంచదార (Getty Images)
  • ఆతర్వాత స్వీట్ బైట్స్​ను లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అంతే రవ్వతో నోరూరించే స్వీట్ బైట్స్​ తయారైనట్లే!
Rava Sweet Bites
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ స్వీట్ బైట్స్​ని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్​ అవుతుంది!

