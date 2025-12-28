రవ్వతో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని సాంబార్ రెసిపీ - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : December 28, 2025 at 11:24 AM IST
Rava Sambar Recipe in Telugu : నార్మల్గా మనందరకీ గోధుమరవ్వ అనగానే తరచుగా చేసుకునే ఉప్మా లేదా కిచిడీ ముందుగా గుర్తొస్తాయి. లేదంటే ఏదైనా స్నాక్ రెసిపీలలో రవ్వను వాడుతుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే రవ్వతో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్ను" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రవ్వతో సాంబార్ ఏంటీ అని ఆశ్చర్యపోకండి. ఇది నార్మల్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే భలే రుచికరంగానూ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది. చల్లని క్లైమేట్లో వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ రవ్వ సాంబార్ వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద కష్టమైన పనేమీ కాదు. ఎవరైనా ఈ సింపుల్ స్టెప్స్తో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా రవ్వతో నోరూరించే సాంబార్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమ రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- మునక్కాడలు - రెండు
- చిలగడదుంప - ఒకటి
- బెండకాయలు - నాలుగు
- వంకాయలు - రెండు
- బెల్లంపొడి - ఒక స్పూన్
- కారం - ఒక స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- సాంబార్ పౌడర్ - ముప్పావు స్పూన్
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత
- నెయ్యి - మూడు స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే ఈ సాంబార్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో కందిపప్పును తీసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకసారి కడిగి, ఆపై అందులో సరిపడినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, మునక్కాడలు, చిలగడదుంప, బెండకాయ, వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి సాంబార్లోకి వేసుకోవడానికి అనుగుణంగా పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికిన కందిపప్పును కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తి లేదా గరిటెతో మెత్తగా మెదిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పప్పు వేయించుకున్న కడాయినే ఉంచి ఒకటిన్నర స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- అది కరిగిన తర్వాత గోధుమరవ్వను వేసి మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి పల్చని రసం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం సాంబార్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో కట్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలన్నింటినీ తీసుకుని అందులో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా పసుపు వేసి కలిపి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు సగం వరకు ఉడికాయనుకున్నాక అందులో వేయించి పక్కనుంచిన గోధుమరవ్వ, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు, సాంబార్ పౌడర్, కారం, బెల్లంపొడి, చింతపండు రసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో మీకు ఒకవేళ సాంబార్లో కాస్త పలుచగా కావాలనుకుంటే మరికొద్దిగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కొద్దిసేపు మరిగించుకోవాలి. కూరగాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికి మెత్తగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమం పల్చగా ఉండగానే దింపి పక్కనుంచాలి.
- లేకుంటే చల్లారాక అది మరింత చిక్కగా మారుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో మిగిలిన నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి దోరగా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించుకుంటే తాలింపు రెడీ అవుతుంది.
- ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న సాంబార్లో వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడే "రవ్వ సాంబార్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పటిలా కాకుండా ఓసారి ఇలా డిఫరెంట్గా రవ్వతో సాంబార్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ భలే కమ్మగా ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
