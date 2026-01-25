ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పునుగులు" - రవ్వతో ఇలా చేశారంటే బయట అస్సలు కొనరు!

ఇన్​స్టెంట్ పునుగులు రెసిపీ - ఇంట్లో ఇలా చేస్తే ఎక్కువే తింటారు!

punugulu_recipe
punugulu_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Punugulu Recipe : సాయంత్రం చల్లగాలికి ఆరుబయటికి వెళ్లారంటే స్ట్రీట్ ఫుడ్​పై మనసు పారేసుకుంటారు. నోరూరించే పునుగులు, మైసూర్​ బోండాలు, మిర్చీ బజ్జీలు! ఇలా ఒకటేమిటి స్ట్రీట్ ఫుడ్ వైపు దృష్టి ఆకర్షిస్తుంది. కానీ, వాళ్లు ఉపయోగించే నూనె, తయారీ విధానం, పరిశుభ్రత గురించి ఆలోచిస్తే అస్సలు తినాలనిపించదు! అలాంటపుడు జిహ్వచాపల్యం తీర్చుకోకుంటే ఎలా? అలాగని నోరుకట్టుకుని కూర్చోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు ఇలా పునుగుల చేసుకున్నారంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. స్ట్రీట్ ఫుడ్ కంటే ఇంట్లో చేసినవి ఇంకో నాలుగైదు ఎక్కువే లాగించేస్తారు. కావాలంటే ఓ సారిలా ట్రై చేయండి.

గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!

punugulu_recipe
punugulu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • మజ్జిగ - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పెద్ద ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • బియ్యం పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వంట సోడా - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
punugulu_recipe
punugulu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • మిక్సీలోకి 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ తీసుకుని వీలైనంత పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని 1 కప్పు మజ్జిగ వేసుకుని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. చేతితో కాకుండా విస్కర్​తో కలుపుకుంటే ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది. అవసరమైతే మరికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకుంటే చాలు! ఇపుడు మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
punugulu_recipe
punugulu_recipe (Getty images)
  • 5 నిమిషాల తర్వాత ఉప్పు, జీలకర్ర, కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు, 1 టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, సన్నగా తరిగిన 2 పచ్చిమిర్చి, పెద్ద ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తరుగుతో పాటు కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని ఇపుడు చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి, చిటికెడు వంట సోడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. బియ్యం పిండి వల్ల పునుగులు క్రిస్పీగా వస్తాయి. పిండి మొత్తం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ ఓ సారి చెక్ చేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు లేదా పిండి కలుపుకొని రెడీగా పక్కన పెట్టుకోవాలి.
punugulu_recipe
punugulu_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో వేడెక్కగానే మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు పిండిని కొద్ది కొద్దిగా చేతుల్లోకి తీసుకుని పునుగులు వేసుకోవాలి.
punugulu_recipe
punugulu_recipe (Getty images)
  • మంట ఫై ఫ్లేమ్​లో పెడితే పునుగులు పైపైన రంగు మారి లోపల పిండి పచ్చిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే పునుగులు లోపలి వరకు చక్కగా వేగిపోతాయి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పునుగుల్లోకి ప్రత్యేకంగా చట్నీ అవసరం తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టమోటా చట్నీ లేదా పుదీనా, కొబ్బరి చట్నీలోకి తింటుంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి.

"రేపు రథసప్తమి" - పాలు విరిగిపోకుండా ఇలాంటి "పరమాన్నం" చేసి పెట్టండి!

స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

TAGGED:

PUNUGULU RECIPE
SIMPLE AND EASY SNAK RECIPE
PUNUGULU ELA CHEYALI
రవ్వ పునుగులు తయారీ విధానం
PUNUGULU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.