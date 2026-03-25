మార్చి 27న శ్రీరామనవమి - రాములోరికి నచ్చే "రవ్వ పాయసం" చేసి పెట్టండి!

- నవమి రోజున శ్రీరాముడికి ఈ పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించండి! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Rava Payasam Recipe
Rava Payasam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 2:16 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Rava Payasam Recipe: దేశ మొత్తం రాములోరి పండగకు సిద్ధమవుతోంది. జగదభిరాముడి కల్యాణానికి ఊరువాడా మండపాలు ముస్తాబవుతోన్నాయి. ఇక రామ నవమి రోజు కల్యాణానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో, ప్రసాదాలకూ అంతే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వడపప్పు, పానకం, చలిమిడి అంటూ రకరకాల ప్రసాదాలను భక్తులకు పంచిపెడుతుంటారు. అంతేకాదు ఇంట్లో కూడా వీటిని తయారు చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. అయితే, కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా రామనవమి రోజు మరో ప్రసాదం కూడా తయారు చేస్తుంటారు. అదే రవ్వ పాయసం. బొంబాయి రవ్వతో చేసే ఈ ప్రసాదం రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rava Payasam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రవ్వ - పావు కప్పు
  • పాలు - అర లీటర్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పంచదార - 100 గ్రాములు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
  • కిస్​మిస్​ - 10
  • చిరోంజి పప్పులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
Rava Payasam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ చిన్న బౌల్​లోకి చిరోంజి పప్పులు తీసుకుని సరిపడా నీరు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఈ పప్పులు నానినాక మిగితా ప్రాసెస్​ చేయాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి పోసి వేడి చేయాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర ఫ్రై అయ్యాక కిస్​మిస్​ వేసి దోరగా వేయించాలి. ఈ డ్రైఫ్రూట్స్​ చక్కగా వేగినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే పాన్​లో మరికాస్త నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి బొంబాయి రవ్వ వేసి లైట్​గా రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
  • రవ్వ చక్కగా వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక అర కప్పు నీటిని పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి దగ్గరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ కప్పుతో రవ్వ తీసుకుంటే అదే కప్పుతో రెండింతలు నీళ్లు పోయాలి. అంటే పావు కప్పు రవ్వకు అర కప్పు నీళ్లు సరిపోతాయి.
Rava Payasam Recipe (Getty Images)
  • రవ్వ నీటిలో ఉడికి నెయ్యి పైకి తేలిన తర్వాత పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ సుమారు 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చిరోంజి పప్పులు వేసి కలిపి సుమారు 15 నిమిషాలపాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. స్టౌ సిమ్​లో పెట్టాలని గుర్తుంచుకోండి.
  • రవ్వ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత కుంకుమ పువ్వు, పంచదార వేసి కరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార కరిగి, పాయసం రంగు మారి కాస్త చిక్కగా మారిన తర్వాత యాలకుల పొడి, వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్​ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ వేసి కలిపిన తర్వాత మరో రెండు నిమిషాలు మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పచ్చ కర్పూరం కలుపుకుంటే ఎంతో అద్భుతమైన రవ్వ పాయసం రెడీ.
Rava Payasam Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • రవ్వను నెయ్యిలో దోరగా వేయించడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల రవ్వ పచ్చి వాసన పోవడమే కాకుండా పాయసం రుచి మరింత బాగుంటుంది.
  • పాయసం కోసం ఎప్పుడూ చిక్కటి పాలనే ఉపయోగించాలి. పాలు పోసిన తర్వాత రవ్వ ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలపాలి. ఉండలు ఏర్పడితే పాయసం రుచిగా ఉండదు.
  • పాయసం చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా చిక్కబడుతుంది. కాబట్టి, కొంచెం పలుచగా ఉన్నప్పుడే దించేయాలి. ఒకవేళ చల్లారిన తర్వాత పాయసం మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వేడి పాలు కలిపి వేడి చేసుకోవచ్చు.

Last Updated : March 25, 2026 at 2:33 PM IST

