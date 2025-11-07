"రవ్వ లడ్డూ"లు మృదువుగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోరు!

ETV Bharat / offbeat

రవ్వ లడ్డూలను ఈజీగా ఇలా చేసేయండి - భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Rava Laddu
Rava Laddu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Suji Laddu Making in Telugu : లడ్డూలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి ఎంతో రుచిగా, మెత్తగా ఉంటాయి. ఇందులో రవ్వ లడ్డూ కూడా ఒకటి. దీనిని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక కేవలం నిమిషాల్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టారంటే సూపర్ అనాల్సిందే. మరి రుచికరమైన రవ్వ లడ్డూలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Laddu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • యాలకుల పొడి - ఒక స్పూన్
  • పంచదార - 1 స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కిస్​మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పంచదార - 1 గ్లాసు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 6 స్పూన్లు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
Rava Laddu
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు, ఒక టేబుల్ కిస్​మిస్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సింగ్​ బౌల్లో తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో మరో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత దీనిని మిక్సింగ్​ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
Rava Laddu
పంచదార (Getty Images)
  • మళ్లీ అదే పాన్​లో ఒక స్పూన్ నెయ్యి, ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు కొబ్బరి తురుము గోల్డెన్​ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. దీన్ని కూడా రవ్వ వేసిన గిన్నెలో వేసి ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో ఒక స్పూన్ యాలకులపొడి, ఒక స్పూన్ పంచదార యాడ్ చేయాలి.
Rava Laddu
పాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఒక గ్లాసు పంచదార వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అంతకుముందు తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో పంచదార పౌడర్​ను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పాలు పోస్తూ మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం రవ్వ పంచదార పొడిని బాల్స్​ లాగా చేసి ప్లేట్​లో పెట్టుకొవాలి.
Rava Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక అంతే రుచికరమైన రవ్వ లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి.
  • ఇలా ఒక్కసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారడం ఖాయం!
  • ఇప్పుడు చెప్పిన కొలతలను పాటిస్తూ మీకు కావాల్సిన రవ్వ లడ్డూలను ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేయండి.

TAGGED:

రవ్వ లడ్డూ తయారీ విధానం
SUJI LADDU MAKING IN TELUGU
RAVA LADDU PREPARE
RAVA LADOO SWEET MAKING
RAVA LADDU RECIPE

