కమ్మనైన "గోధుమరవ్వ కేసరి" అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతుంది!

- గోధుమరవ్వతో ఎప్పుడూ ఊప్మాయేనా? - ఓసారి ఇలా స్వీట్​ చేసుకోండి!

Rava Kesari with Wheat Rava
Rava Kesari with Wheat Rava (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 11:21 AM IST

Rava Kesari with Wheat Rava: స్వీట్స్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ రవ్వ కేసరిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఇలా ఫంక్షన్​ ఏదైనా తొందరగా అయిపోవడంతోపాటు టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉండటంతో చాలా మంది ఈ స్వీట్​ను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే నార్మల్​గా రవ్వ కేసరిని బొంబాయి రవ్వ యూజ్​ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ గోధుమరవ్వతో కూడా అద్దిరిపోయేలా ఈ స్వీట్​ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఘుమఘుమలాడే నెయ్యి వాసనతో ఈ కేసరి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గోధుమరవ్వతో రవ్వ కేసరి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rava Kesari with Wheat Rava
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
  • బాదం పప్పులు - కొన్ని
Rava Kesari with Wheat Rava
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కరిగిన నెయ్యిలో కట్​ చేసిన జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర వేగినాక కిస్​మిస్​ వేసి ఫ్రై చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Rava Kesari with Wheat Rava
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నెయ్యి, గోధుమరవ్వను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • రవ్వ పర్ఫెక్ట్​గా వేగి అంటే గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి రావడంతో పాటు మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఒక కప్పు రవ్వకు నాలుగు కప్పుల వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
Rava Kesari with Wheat Rava
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • రవ్వ మెత్తగా ఉడికి అందులోని నీరు ఇంకిపోయినప్పుడు పంచదార వేసి కలిపి మరోసారి ఉడికించాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక మరోసారి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లోనే మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పంచదార కూడా పూర్తిగా ఇంకి పోయి రవ్వ దగ్గర పడినాక యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • కాస్త చల్లారిన తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోధుమరవ్వతో రవ్వ కేసరి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rava Kesari with Wheat Rava
గోధుమరవ్వ కేసరి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమరవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలతతో నీళ్లు, పంచదార తీసుకోండి.
  • మీరు స్వీట్​ తక్కువ తినేవారు అయితే 1 కప్పు పంచదార సరిపోతుంది. అదే స్వీట్​ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే రెండు కప్పుల షుగర్​ తీసుకుంటే సరి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి కాస్త దగ్గరపడినాక యాలకులు, డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ దగ్గరపడినాక అయితే చల్లారినాక మరికాస్త గట్టిగా మారుతుంది.
  • పంచదార బదులు బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే ఈ బెల్లాన్ని నేరుగా వేసుకోకుండా ముందుగానే ఓ గిన్నెలోకి కరిగించుకుని ఆ తర్వాత రవ్వలో పోసి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ఈ రవ్వ కేసరి కాస్త కలర్​ఫుల్​గా కనిపించాలంటే ఫుడ్​ కలర్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

