కమ్మనైన "గోధుమరవ్వ కేసరి" అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతుంది!

- గోధుమరవ్వతో ఎప్పుడూ ఊప్మాయేనా? - ఓసారి ఇలా స్వీట్ చేసుకోండి!
Published : January 31, 2026 at 11:21 AM IST
Rava Kesari with Wheat Rava: స్వీట్స్లో మెజార్టీ పీపుల్ రవ్వ కేసరిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఇలా ఫంక్షన్ ఏదైనా తొందరగా అయిపోవడంతోపాటు టేస్ట్ సూపర్గా ఉండటంతో చాలా మంది ఈ స్వీట్ను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే నార్మల్గా రవ్వ కేసరిని బొంబాయి రవ్వ యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ గోధుమరవ్వతో కూడా అద్దిరిపోయేలా ఈ స్వీట్ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఘుమఘుమలాడే నెయ్యి వాసనతో ఈ కేసరి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని గోధుమరవ్వతో రవ్వ కేసరి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- బాదం పప్పులు - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ముందుగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో కట్ చేసిన జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను వేసి వేయించాలి. ఇవి సగం మేర వేగినాక కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నెయ్యి, గోధుమరవ్వను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా వేగి అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావడంతో పాటు మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఒక కప్పు రవ్వకు నాలుగు కప్పుల వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ మెత్తగా ఉడికి అందులోని నీరు ఇంకిపోయినప్పుడు పంచదార వేసి కలిపి మరోసారి ఉడికించాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగినాక మరోసారి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లోనే మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పంచదార కూడా పూర్తిగా ఇంకి పోయి రవ్వ దగ్గర పడినాక యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కాస్త చల్లారిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోధుమరవ్వతో రవ్వ కేసరి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమరవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలతతో నీళ్లు, పంచదార తీసుకోండి.
- మీరు స్వీట్ తక్కువ తినేవారు అయితే 1 కప్పు పంచదార సరిపోతుంది. అదే స్వీట్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే రెండు కప్పుల షుగర్ తీసుకుంటే సరి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి కాస్త దగ్గరపడినాక యాలకులు, డ్రైఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ దగ్గరపడినాక అయితే చల్లారినాక మరికాస్త గట్టిగా మారుతుంది.
- పంచదార బదులు బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే ఈ బెల్లాన్ని నేరుగా వేసుకోకుండా ముందుగానే ఓ గిన్నెలోకి కరిగించుకుని ఆ తర్వాత రవ్వలో పోసి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ఈ రవ్వ కేసరి కాస్త కలర్ఫుల్గా కనిపించాలంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
