కరకరలాడే "రవ్వ కజ్జికాయలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల జ్యూసీ​ - పిల్లలూ ఇష్టపడతారు!

- బొంబాయి రవ్వ, పంచదార కాంబినేషన్​లో కజ్జికాయలు - టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి!

Rava Kajjikayalu Recipe
Rava Kajjikayalu Recipe (ETV Bharat)
Rava Kajjikayalu Recipe: స్వీట్​ రెసిపీలలో కజ్జికాయలు ఒకటి. పండగలు, శుభకార్యాలు, ఫంక్షన్స్​ సమయంలో మెజార్టీ పీపుల్​ వీటిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది కజ్జికాయలను ఎండుకొబ్బరి పొడి ఉపయోగించి తయారు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో కూడా రుచికరమైన కజ్జికాయలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. సుమారు 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. కజ్జికాయల మిషన్​ లేకపోయినా కూడా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ కజ్జికాయలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Rava Kajjikayalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమ పిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • రవ్వ -1 కప్పు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
  • బాదం పప్పులు - 10
  • జీడిపప్పులు - 10
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పంచదార పొడి - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Rava Kajjikayalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • తయారీ విధానం:
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమ పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి 2 టేబుల్​ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, బాగా హీట్​ మీద 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి కలపాలి.
  • నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని గట్టిగా ప్రెస్​ చేస్తూ సాఫ్ట్​ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
Rava Kajjikayalu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు స్టఫ్ఫింగ్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
  • ఆ నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • రవ్వ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత కొబ్బరి పొడి, బాదం, జీడిపప్పు తరుగు, గసగసాలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Rava Kajjikayalu
ఎండు కొబ్బరి (Getty Images)
  • రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పంచదార పొడి, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే స్టఫ్ఫింగ్​ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇప్పుడు ముందు కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లి ఒకటే సైజ్​ వచ్చేలా పూరీ షేప్​లో ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
Rava Kajjikayalu
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఆ పూరీ మధ్యలో రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా ఉంచి కజ్జికాయల షేప్​ వచ్చేలా అంచులు క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఫోర్క్​ స్పూన్​ను లైట్​గా అంచుల మీద ప్రెస్​ చేస్తే డిజైన్​ వస్తుంది.
  • ఇలానే మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని రవ్వ మిశ్రమం పెట్టి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేసుకోవాలి.
Rava Kajjikayalu
పంచదార (Getty Images)
  • కడాయికి తగినన్ని వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలగాక చిల్లుల గరిటెతో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • కజ్జికాయలు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని తీసుకుంటే సరి.
  • ఇక వీటిని చల్లారిన తర్వాత గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Rava Kajjikayalu
రవ్వ కజ్జికాయలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమ పిండి బదులు మైదా పిండి కూడా వాడొచ్చు. అలాగే పంచదార పొడి బదులు బెల్లం తురుము వేసుకోవచ్చు
  • బొంబాయి రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పంచదార, కొబ్బరి తురుము వంటివి తీసుకోవాలి
  • రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పంచదార పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. వేడి మీద వేస్తే చక్కెర కరిగి రవ్వ ముద్దగా అవుతుంది

