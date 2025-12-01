కరకరలాడే "రవ్వ కజ్జికాయలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల జ్యూసీ - పిల్లలూ ఇష్టపడతారు!
- బొంబాయి రవ్వ, పంచదార కాంబినేషన్లో కజ్జికాయలు - టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి!
Published : December 1, 2025 at 4:43 PM IST
Rava Kajjikayalu Recipe: స్వీట్ రెసిపీలలో కజ్జికాయలు ఒకటి. పండగలు, శుభకార్యాలు, ఫంక్షన్స్ సమయంలో మెజార్టీ పీపుల్ వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది కజ్జికాయలను ఎండుకొబ్బరి పొడి ఉపయోగించి తయారు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో కూడా రుచికరమైన కజ్జికాయలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. సుమారు 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. కజ్జికాయల మిషన్ లేకపోయినా కూడా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ కజ్జికాయలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమ పిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- రవ్వ -1 కప్పు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
- బాదం పప్పులు - 10
- జీడిపప్పులు - 10
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- పంచదార పొడి - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- తయారీ విధానం:
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమ పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, బాగా హీట్ మీద 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి కలపాలి.
- నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ సాఫ్ట్ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు స్టఫ్ఫింగ్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
- ఆ నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత కొబ్బరి పొడి, బాదం, జీడిపప్పు తరుగు, గసగసాలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పంచదార పొడి, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్టఫ్ఫింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- ఇప్పుడు ముందు కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లి ఒకటే సైజ్ వచ్చేలా పూరీ షేప్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ పూరీ మధ్యలో రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా ఉంచి కజ్జికాయల షేప్ వచ్చేలా అంచులు క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఫోర్క్ స్పూన్ను లైట్గా అంచుల మీద ప్రెస్ చేస్తే డిజైన్ వస్తుంది.
- ఇలానే మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని రవ్వ మిశ్రమం పెట్టి రెడీగా పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేసుకోవాలి.
- కడాయికి తగినన్ని వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలగాక చిల్లుల గరిటెతో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- కజ్జికాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని వేయించుకుని తీసుకుంటే సరి.
- ఇక వీటిని చల్లారిన తర్వాత గాలిచొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమ పిండి బదులు మైదా పిండి కూడా వాడొచ్చు. అలాగే పంచదార పొడి బదులు బెల్లం తురుము వేసుకోవచ్చు
- బొంబాయి రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పంచదార, కొబ్బరి తురుము వంటివి తీసుకోవాలి
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పంచదార పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి. వేడి మీద వేస్తే చక్కెర కరిగి రవ్వ ముద్దగా అవుతుంది
