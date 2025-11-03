ఇడ్లీలతో టేస్టీ "బర్గర్" - తయారీ చాలా సింపుల్! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే నయా రెసిపీ - ఎవ్వరైనా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేస్తారు!
Published : November 3, 2025 at 1:49 PM IST
Rava Idli Burger Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఇడ్లీలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలంతా వారంలో రెండు మూడు సార్లైనా వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాగని రోజూ ఇడ్లీలు తినాలంటే కూడా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, పిల్లలైతే ఇడ్లీలను చూసి ముఖం మాడ్చుకుంటారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం పిల్లలూ ఇష్టంగా తినేలా, మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక వెరైటీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రవ్వ ఇడ్లీ బర్గర్".
చూడడానికి బర్గర్ లేదా శాండ్విచ్లా కనిపించే వీటిని చిన్నారులైతే హ్యాపీగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. వీటిని చట్నీ లేకుండా హ్యాపీగానూ తినేయొచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ ఇడ్లీ బర్గర్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - పావుకిలో
- పెరుగు - పావులీటర్
- ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - మూడు
- ఉడికించిన బఠాణీ - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - మూడు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - అరటీస్పూన్
- కారం - అరచెంచా
- అల్లంపేస్ట్ - అరటీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- బేకింగ్ సోడా - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
పిల్లల కోసం టేస్టీ "మ్యాగీ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చిబఠాణీ, బంగాళదుంపలను ఉడికించుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో బొంబాయిరవ్వ, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఆపై తగినన్ని పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత బౌల్పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పావుగంట తర్వాత రవ్వ మిశ్రమంలో అరటీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నెయ్యి రాసి వాటిల్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని నింపుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో వాటర్ కాస్త వేడయ్యాక మూత తీసి అందులో పిండి నింపిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను నెమ్మదిగా పెట్టి మూత పెట్టేయాలి. ఆపై పది నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడకనివ్వాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక ఇడ్లీలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద బాణలిలో ఒకటీస్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక అల్లంపేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
చుక్క నూనె లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- తర్వాత అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బఠాణీలు వేసి గరిటెతో మెత్తగా అయ్యేలా మెదుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- బఠాణీలను మెత్తగా మెదిపిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై పొట్టు తీసి మెత్తగా మెదిపిన బంగాళదుంపలు, కొత్తిమీర తరుగూ వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి దించాలి. దాంతో ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడు ఉడికించిన రెండు ఇడ్లీలు తీసుకుని వాటి మధ్యలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ను తగినంత పెట్టి గట్టిగా అదమాలి. అంటే, బర్గర్లా రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇదేవిధంగా అన్నీ ఇడ్లీలను ఆలూ స్టఫింగ్తో బర్గర్లా రెడీ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి కాస్త వేడయ్యాక కొన్ని ఆవాలను చల్లినట్లు వేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీ శాండ్విచ్ లేదా బర్గర్లను పాన్లో సరిపడా ఉంచి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి.
- అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండు వైపు కూడా పెట్టి అటు వైపు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- అంతే, చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "రవ్వ ఇడ్లీ బర్గర్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఓసారిలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
జొన్నపిండితో "పరోటాలు" - బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్కు బెస్ట్ - పావుగంటలో రెడీ!