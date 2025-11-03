ఇడ్లీలతో టేస్టీ "బర్గర్" - తయారీ చాలా సింపుల్! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!

ETV Bharat / offbeat

Idli Burger Recipe
Idli Burger Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Rava Idli Burger Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఇడ్లీలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలంతా వారంలో రెండు మూడు సార్లైనా వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలాగని రోజూ ఇడ్లీలు తినాలంటే కూడా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, పిల్లలైతే ఇడ్లీలను చూసి ముఖం మాడ్చుకుంటారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం పిల్లలూ ఇష్టంగా తినేలా, మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక వెరైటీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రవ్వ ఇడ్లీ బర్గర్".

చూడడానికి బర్గర్ లేదా శాండ్​విచ్​లా కనిపించే వీటిని చిన్నారులైతే హ్యాపీగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. వీటిని చట్నీ లేకుండా హ్యాపీగానూ తినేయొచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ ఇడ్లీ బర్గర్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Idli Burger Recipe
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - పావుకిలో
  • పెరుగు - పావులీటర్
  • ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - మూడు
  • ఉడికించిన బఠాణీ - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - మూడు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - అరటీస్పూన్
  • కారం - అరచెంచా
  • అల్లంపేస్ట్ - అరటీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • బేకింగ్ సోడా - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Idli Burger Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చిబఠాణీ, బంగాళదుంపలను ఉడికించుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో బొంబాయిరవ్వ, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఆపై తగినన్ని పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత బౌల్​పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పావుగంట తర్వాత రవ్వ మిశ్రమంలో అరటీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
Idli Burger Recipe
బఠాణీలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నెయ్యి రాసి వాటిల్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని నింపుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలో వాటర్ కాస్త వేడయ్యాక మూత తీసి అందులో పిండి నింపిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను నెమ్మదిగా పెట్టి మూత పెట్టేయాలి. ఆపై పది నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడకనివ్వాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక ఇడ్లీలను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద బాణలిలో ఒకటీస్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక అల్లంపేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.

Idli Burger Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బఠాణీలు వేసి గరిటెతో మెత్తగా అయ్యేలా మెదుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • బఠాణీలను మెత్తగా మెదిపిన తర్వాత పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై పొట్టు తీసి మెత్తగా మెదిపిన బంగాళదుంపలు, కొత్తిమీర తరుగూ వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి దించాలి. దాంతో ఆలూ స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన రెండు ఇడ్లీలు తీసుకుని వాటి మధ్యలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్​ను తగినంత పెట్టి గట్టిగా అదమాలి. అంటే, బర్గర్​లా రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇదేవిధంగా అన్నీ ఇడ్లీలను ఆలూ స్టఫింగ్​తో బర్గర్​లా రెడీ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Idli Burger Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి కాస్త వేడయ్యాక కొన్ని ఆవాలను చల్లినట్లు వేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీ శాండ్​విచ్ లేదా బర్గర్లను పాన్​లో సరిపడా ఉంచి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడకనివ్వాలి.
  • అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండు వైపు కూడా పెట్టి అటు వైపు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • అంతే, చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "రవ్వ ఇడ్లీ బర్గర్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఓసారిలా డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Idli Burger Recipe
ఇడ్లీలు (Getty Images)

