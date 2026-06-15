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బొంబాయి రవ్వతో ఉప్మా రొటీన్ - ఇలా కరకరలాడే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" ట్రై చేయండి!

క్రిస్పీ, టేస్టీ "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" - బొంబాయి రవ్వతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Semolina French Fries
Semolina French Fries (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 5:29 PM IST

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Semolina French Fries Making : సాధారణంగా బొంబాయి రవ్వతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? దీనితో ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అప్పటికప్పుడు నోరూరించే ఒక స్నాక్​ని తయారు చేసుకోవచ్చని? అదే క్రిస్పీ, టేస్టీ రవ్వ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ కరకరలాడే రవ్వ ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

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Semolina French Fries
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • బంగాళదుంపలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి గింజలు - 2 స్పూన్లు
Semolina French Fries
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నాలుగు బంగాళదుంపలను ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. బంగాళదుంపలు చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి ఓ గిన్నెలో వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీర, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల నీళ్లు, ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కప్ప బొంబాయి రవ్వ వేసి ఉడికించాలి. రవ్వ చక్కగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Semolina French Fries
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన రవ్వ, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముద్ద వేసి కలపాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, రెండు స్పూన్ల ఎండుమిర్చి గింజలు వేయాలి. అదేవిధంగా అర కప్పు కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా నూనె రాసి కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వీలైనంత పొడుగ్గా ఫ్రెంచ్‌ ఫ్రైస్‌ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
Semolina French Fries
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఫ్రెంచ్‌ ఫ్రైస్​ను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఇవి చక్కగా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Semolina French Fries
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే బొంబాయి రవ్వతో కరకరలాడే ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్ మీ ముందుంటాయి!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఇన్​స్టంట్​గా వేడివేడిగా ఏదైనా క్రిస్పీ స్నాక్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వీటిని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

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TAGGED:

SUJI FRENCH FRIES RECIPE IN TELUGU
RAVA FRENCH FRIES MAKING
రవ్వతో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తయారీ
SEMOLINA FRENCH FRIES MAKING
RAVA FRENCH FRIES

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