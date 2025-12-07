ETV Bharat / offbeat

రోజూ ఒకే టిఫెన్ తింటే బోర్! - సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఢోక్లా" ట్రై చేయండి!

- రవ్వ, శనగపిండితో సూపర్ టేస్టీ టిఫెన్ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Instant Rava Dhokla Recipe
Instant Rava Dhokla Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 12:21 PM IST

4 Min Read
Instant Rava Dhokla Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మంది ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. సాఫ్ట్​గా ఉండే వేడి వేడి ఇడ్లీలను కారం పొడి లేదా పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ భలే ఉంటుంది. అయితే, ఇడ్లీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇది కాస్త టైమ్​తో కూడుకున్న పని. అందుకే, మీకోసం ఇడ్లీ కంటే సూపర్​ సాఫ్ట్​ అండ్ టేస్టీగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఢోక్లా".

శనగపిండి, రవ్వ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ టిఫెన్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లలైతే వద్దని పేచీ పెట్టకుండా ఈ డోక్లాను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాదు ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ టిఫెన్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఈనో ప్యాకెట్లు - రెండు(చిన్నవి)
  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు

Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని బొంబాయి రవ్వ, శనగపిండి, కాస్త పుల్లటి పెరుగు వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో అవసరానికి సరిపడా కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత ఉంచి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలపాటు నాననివ్వాలి.
  • ఆలోపు కేక్ పాన్ లేదా అంచులు ఉండే స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకుని దాని లోపల కాస్త నూనె అప్లై చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, చిన్న రోట్లో లేదా మిక్సీ జార్​లో పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను తీసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)
  • పావుగంట తర్వాత కలిపి పెట్టిన పిండిని మూత తీసి చూస్తే రవ్వ బాగా నాని కాస్త చిక్కగా మారుతుంది.
  • ఇప్పుడు అందులో ఢోక్లా మంచి కలర్ రావడానికి కాస్త పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన పచ్చిమిర్చి-అల్లం పేస్ట్, నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం డోక్లాను ఆవిరి మీద ఉడికించడం కోసం మీరు తీసుకున్న ప్లేట్ లేదా పాన్ కేక్ పట్టేంత ఒక గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మధ్యలో స్టీల్ స్టాండ్ ఉంచి వాటర్​ను బాగా హీట్ చేసుకోవాలి.
  • వాటర్ వేడయ్యేలోపు కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో రెండు చిన్న ఇనో ప్యాకెట్లు(రెండు టీస్పూన్ల క్వాంటిటీ) కట్ చేసి వేసుకోవాలి. తర్వాత దానిపై కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని నూనె రాసుకున్న కేక్ పాన్ లేదా స్టీల్​ ప్లేట్​లో పోసుకుని సమానంగా సర్దాలి. తర్వాత దానిపై కొద్దిగా కారాన్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద వేడెక్కిన వాటర్​లో స్టాండ్​పై పిండి నింపిన పాన్​ ఉంచి చక్కగా కవర్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 20 నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద ఉడకనివ్వాలి.
  • అది చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక పాన్​ బయటకు తీసి ముందుగా అంచులను చాకుతో లూజ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి డీమౌల్డ్ చేసుకుని చాకుతో మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి.
Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • నువ్వులు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Instant Rava Dhokla Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, నువ్వులు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న డోక్లా ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పోపు మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి.
  • అలా ఒకసారి మంచిగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా "రవ్వ ఢోక్లా" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక ఈ ఢోక్లాను గ్రీన్ చట్నీ, పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
  • ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో మొత్తం బొంబాయి రవ్వనే తీసుకోవచ్చు.
  • మీ వద్ద ఈనో లేనట్లయితే దాని ప్లేస్​లో అరటీస్పూన్ వంటసోడా లేదా రెండు టీస్పూన్ల నిమ్మరసం వేసుకుని కలిపినా సరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

