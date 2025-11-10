పాలతో "రవ్వ కట్లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!
- డీప్ ఫ్రై లేకుండానే నోరూరించే 'కట్లెట్స్' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 10, 2025 at 4:15 PM IST
Crispy Rava Cutlet Recipe : సాయంకాలం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు, పకోడీ వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నోరూరించే "రవ్వ కట్లెట్స్".
పాలు, చీజ్ తురుముతో కలిపి చేసుకునే ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పాల పదార్థాలు అంటే ఇష్టపడని పిల్లలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో కట్లెట్స్ చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగున్నాయంటూ మెచ్చుకోవడం పక్కా! అలాగే, వీటిని డీప్ ఫ్రై అవసరం లేకుండానే చాలా తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ కట్లెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బొంబాయిరవ్వ - ఒక కప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- చీజ్ తురుము - అర కప్పు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి గింజలు - అరచెంచా
- ఒరెగానో - అరచెంచా(ఆప్షనల్)
- మిరియాలపొడి - అరచెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - ముప్పావు కప్పు
- వెన్న - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, చీజ్, కొత్తిమీరను సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పాలు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. పాలు వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, చీజ్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, ఒరెగానో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఎండుమిర్చి గింజలు, మిరియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక్కడ రెసిపీలో వేసుకున్న ఒరెగానో అనేది ఆన్లైన్, అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- అది వేయడం ద్వారా కట్లెట్స్ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. ఒరెగానో అందుబాటులో లేని వారు దాన్ని స్కిప్ చేసి ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయితే సరిపోతుంది.
- పాల మిశ్రమం బాగా వేడెక్కి చీజ్ కరిగిన తర్వాత అందులో బొంబాయి రవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతుండాలి.
- ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని వెన్న రాసిన గిన్నెలోకి తీసుకుని గంటసేపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- గంట తర్వాత ఆ గిన్నెను బయటకు తీసి అందులో నుంచి కొద్ది రవ్వ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని కట్లెట్ ఆకారంలో చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్లెట్స్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను రెండు మూడు చొప్పున వేడి పెనం మీద ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటూ రెండువైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- అవి రెండువైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నీ కట్లెట్స్ను ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, రవ్వ, పాలు కాంబినేషన్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కట్లెట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
