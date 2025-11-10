ETV Bharat / offbeat

పాలతో "రవ్వ కట్​లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!

- డీప్ ఫ్రై లేకుండానే నోరూరించే 'కట్​లెట్స్' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Crispy Rava Cutlet Recipe
Crispy Rava Cutlet Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Crispy Rava Cutlet Recipe : సాయంకాలం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు, పకోడీ వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నోరూరించే "రవ్వ కట్​లెట్స్".

పాలు, చీజ్ తురుముతో కలిపి చేసుకునే ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పాల పదార్థాలు అంటే ఇష్టపడని పిల్లలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో కట్​లెట్స్​ చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగున్నాయంటూ మెచ్చుకోవడం పక్కా! అలాగే, వీటిని డీప్ ఫ్రై అవసరం లేకుండానే చాలా తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ కట్​లెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Rava Cutlet Recipe
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బొంబాయిరవ్వ - ఒక కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • చీజ్ తురుము - అర కప్పు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి గింజలు - అరచెంచా
  • ఒరెగానో - అరచెంచా(ఆప్షనల్)
  • మిరియాలపొడి - అరచెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - ముప్పావు కప్పు
  • వెన్న - ఒక చెంచా

Crispy Rava Cutlet Recipe
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, చీజ్​, కొత్తిమీరను సన్నగా తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పాలు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. పాలు వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, చీజ్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, ఒరెగానో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఎండుమిర్చి గింజలు, మిరియాలపొడి వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
Crispy Rava Cutlet Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక్కడ రెసిపీలో వేసుకున్న ఒరెగానో అనేది ఆన్​లైన్​, అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • అది వేయడం ద్వారా కట్​లెట్స్ మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. ఒరెగానో అందుబాటులో లేని వారు దాన్ని స్కిప్ చేసి ఇదే ప్రాసెస్​ కంటిన్యూ అయితే సరిపోతుంది.
  • పాల మిశ్రమం బాగా వేడెక్కి చీజ్ కరిగిన తర్వాత అందులో బొంబాయి రవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతుండాలి.
  • ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని వెన్న రాసిన గిన్నెలోకి తీసుకుని గంటసేపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
Crispy Rava Cutlet Recipe
వెన్న (Getty Images)
  • గంట తర్వాత ఆ గిన్నెను బయటకు తీసి అందులో నుంచి కొద్ది రవ్వ మిశ్రమాన్ని తీసుకుని కట్​లెట్ ఆకారంలో చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను రెండు మూడు చొప్పున వేడి పెనం మీద ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటూ రెండువైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • అవి రెండువైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నీ కట్​లెట్స్​ను ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, రవ్వ, పాలు కాంబినేషన్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కట్​లెట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!

