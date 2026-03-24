బొంబాయి రవ్వ, ఆలూ కాంబోలో "మిక్చర్​" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - హాఫ్​ డే స్కూల్​ పిల్లలకు బెస్ట్​ స్నాక్స్​!

-బొంబాయి రవ్వతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే మిక్చర్​ చేసుకోండి!

Published : March 24, 2026 at 3:58 PM IST

Rava Aloo Mixture: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే చాలా మంది ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే ఏదైనా స్వీట్​ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? బొంబాయి రవ్వ, ఆలుగడ్డ కాంబోలో అద్దిరిపోయే మిక్చర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు. పిల్లలకు ప్రస్తుతం హాఫ్​ డే స్కూల్స్​ కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గరనుంచి తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ స్నాక్ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఇక దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే దాదాపు 15 రోజుల పాటు స్టోర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ ఆలూ మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. ​

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు(250 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉడికించిన బంగాళాదుంప - 1(పెద్దది)
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • శనగపిండి - అర కప్పు(125 గ్రాములు)
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి 2 టీస్పూన్ల నూనె, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు బొంబాయి రవ్వను వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఉడికించాలి.
  • ఇలా ఉడికించిన రవ్వను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • అందులోకి ఉడికించిన బంగాళాదుంపను పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా అందులోకి శనగపిండిని వేసి మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని లోపలి భాగంలో ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుని కలుపుకున్న పిండిని ఉంచి మూత పెట్టి నూనెలో కారప్పూస మాదిరి వత్తుకోవాలి.
  • ఇలా నూనెలో వేసుకున్న కారప్పూసను రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించి తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కారప్పూస మాదిరి ఫ్రై చేసి గిన్నెలోకి తీసుకుని లైట్​గా మెదుపుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు, పుట్నాలు, కరివేపాకును విడివిడిగా వేయించాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చగా దంచి నూనెలో వేసి వేయించి తీసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేయించిన కారప్పూస, పల్లీలు, పుట్నాల పప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా లైట్​గా కారం, ఉప్పును చల్లుకుని మరోసారి మిక్స్​ చేసుకుంటే రవ్వ ఆలూ మిక్చర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇక రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి శనగపిండి తీసుకోవాలి.
  • పల్లీలు, పుట్నాలపప్పులు మాత్రమే కాకుండా జీడిపప్పులు, అటుకులను కూడా నూనెలో వేయించుకుని తీసుకోవచ్చు.
  • కారప్పూస, పల్లీలు ఇలా మిగిలిన పదార్థాలను నూనెలో వేయించిన వెంటనే వాటిపై కారం, ఉప్పు చల్లుకోవాలి. ఇవి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కారం చల్లుకుంటే అవి ఆ పదార్థాలకు పట్టి మిక్చర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది.

