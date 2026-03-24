బొంబాయి రవ్వ, ఆలూ కాంబోలో "మిక్చర్" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లలకు బెస్ట్ స్నాక్స్!
-బొంబాయి రవ్వతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే మిక్చర్ చేసుకోండి!
Published : March 24, 2026 at 3:58 PM IST
Rava Aloo Mixture: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే చాలా మంది ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే ఏదైనా స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? బొంబాయి రవ్వ, ఆలుగడ్డ కాంబోలో అద్దిరిపోయే మిక్చర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు. పిల్లలకు ప్రస్తుతం హాఫ్ డే స్కూల్స్ కాబట్టి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గరనుంచి తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ స్నాక్ చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఇక దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే దాదాపు 15 రోజుల పాటు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ ఆలూ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు(250 గ్రాములు)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉడికించిన బంగాళాదుంప - 1(పెద్దది)
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- శనగపిండి - అర కప్పు(125 గ్రాములు)
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి 2 టీస్పూన్ల నూనె, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు బొంబాయి రవ్వను వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఉడికించాలి.
- ఇలా ఉడికించిన రవ్వను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- అందులోకి ఉడికించిన బంగాళాదుంపను పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. చివరగా అందులోకి శనగపిండిని వేసి మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని లోపలి భాగంలో ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని కలుపుకున్న పిండిని ఉంచి మూత పెట్టి నూనెలో కారప్పూస మాదిరి వత్తుకోవాలి.
- ఇలా నూనెలో వేసుకున్న కారప్పూసను రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కారప్పూస మాదిరి ఫ్రై చేసి గిన్నెలోకి తీసుకుని లైట్గా మెదుపుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు, పుట్నాలు, కరివేపాకును విడివిడిగా వేయించాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చగా దంచి నూనెలో వేసి వేయించి తీసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేయించిన కారప్పూస, పల్లీలు, పుట్నాల పప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా లైట్గా కారం, ఉప్పును చల్లుకుని మరోసారి మిక్స్ చేసుకుంటే రవ్వ ఆలూ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇక రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి శనగపిండి తీసుకోవాలి.
- పల్లీలు, పుట్నాలపప్పులు మాత్రమే కాకుండా జీడిపప్పులు, అటుకులను కూడా నూనెలో వేయించుకుని తీసుకోవచ్చు.
- కారప్పూస, పల్లీలు ఇలా మిగిలిన పదార్థాలను నూనెలో వేయించిన వెంటనే వాటిపై కారం, ఉప్పు చల్లుకోవాలి. ఇవి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కారం చల్లుకుంటే అవి ఆ పదార్థాలకు పట్టి మిక్చర్ టేస్టీగా ఉంటుంది.
