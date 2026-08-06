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రేషన్​ కార్డు​ "ఈకేవైసీ" పూర్తి చేశారా? - క్షణాల్లో 'స్టేటస్​' తెలుసుకోండిలా!

- ఆగస్టు 31తో ముగియనున్న రేషన్​ కార్డుల ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ - చివరి తేదీలోపే పూర్తి చేసుకోవాలని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారుల సూచన!

Ration Card eKYC Status Check
Ration Card eKYC Status Check (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 4:37 PM IST

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Ration Card eKYC Status Check: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు పొందాలంటే రేషన్​ కార్డ్​ తప్పనిసరి. ఇక ఈ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అందులో వివరాలు అప్​డేట్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే రేషన్​ కార్డులో పారదర్శకత కోసం ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే కార్డులు నిలిచిపోతాయనే సమాచారంతో చాలా మంది స్టేటస్​ చెక్​ చేసుకునేందుకు తంటాలు పడుతున్నారు. రేషన్​ షాపులు, మీసేవ కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా కేవలం క్షణాల్లో మీ రేషన్​ ఈకేవైసీ పూర్తి అయ్యిందో? లేదో? తెలుసుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఈ కేవైసీ ఎందుకు తప్పనిసరి: రేషన్ పంపిణీ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈకేవైసీ ప్రక్రియ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే, కొందరు రేషన్ కార్డులను తప్పుడు మార్గంలో వినియోగించడం, నకిలీ కార్డులు తయారు చేయడం, లబ్ధిదారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా వారి పేరు తొలగించకుండా బియ్యం తీసుకోవడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలను అరికట్టడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం e KYCని తప్పనిసరి చేసింది.

ఈ క్రమంలోనే కార్డులోని సభ్యులందరూ ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాలని, ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయకపోతే రేషన్​ సరుకులు నిలిచిపోవడమే కాకుండా కార్డు నుంచి పేర్లను కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియను గత రెండు సంవత్సరాలుగా చేపడుతున్నా ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. ఇటీవల జులై 31తో డేట్​ ముగియగా, రేషన్​ కార్డుదారుల అభ్యర్థన మేరకు ఆగస్టు 31 వరకు గడువును పొడిగించారు.

ఈకేవైసీ స్టేటస్​ ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలి: రేషన్​ కార్డు ఈకేవైసీ స్టేటస్​ను తెలుసుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఆహార, పౌరసరఫరాల వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అధికారిక ఆధార్ ఆధారిత ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(AePDS) పోర్టల్ తీసుకొచ్చింది. దాని ద్వారా స్టేటస్​ను క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు.

  • ముందుగా ఆహార, పౌరసరఫరాల వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అధికారిక https://smartpds.telangana.gov.in/ పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Beneficiary Details పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో రేషన్​ కార్డ్​ నెంబర్​, క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి Submitపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద మీ రేషన్​ కార్డుకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. అంటే జిల్లా, మండలం, రేషన్​ షాప్​ నెంబర్​ సహా కుటుంబసభ్యుల పేర్లు వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే మీ కుటుంబానికి ఎన్ని కేజీల బియ్యం వస్తాయో ఆ వివరాలు కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఏ నెలలో ఎన్ని తీసుకున్నారో ఆ వివరాలు కూడా ఉంటాయి.
  • అందులో వెరిఫికేషన్​ స్టేటస్​(Verification Status) కింది ఏ వ్యక్తి పేరు మీద అయితే Not Verified అని ఉంటుంది, ఆ వ్యక్తి ఈకేవైసీ పూర్తి కానట్టు. అలా కాకుండా ఆధార్​ నెంబర్​ చివరి అంకెలు ఉంటే ఈకేవైసీ పూర్తి అయినట్లు అర్థం.

"రేషన్​ కార్డు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి తప్పనిసరిగా ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలి. దగ్గరలోని రేషన్​ షాపుకు వెళ్లి ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయవచ్చు. అలాగే పూర్తి చేసిన వారు స్టేటస్​ను కూడా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈకేవైసీ చేయకపోతే రేషన్​ రాదు. పేరు కూడా తొలగిస్తారు." -పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు

ఆంధ్రప్రదేశ్​ వారి కోసం: రేషన్​ కార్డు ఈకేవైసీ స్టేటస్​ను తెలుసుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఆహార, పౌరసరఫరాల వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అధికారిక 'ఆధార్ ఆధారిత ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(AePDS)' పోర్టల్ ద్వారా క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు.

  • ముందుగా ఆహార, పౌరసరఫరాల వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అధికారిక https://aepos.ap.gov.in/ పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Beneficiary Details పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో రేషన్​ కార్డ్​ నెంబర్​, క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి Submitపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద మీ రేషన్​ కార్డుకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. అందులో వెరిఫికేషన్​ స్టేటస్​(Verification Status) కింది ఏ వ్యక్తి పేరు మీద అయితే Not Verified అని ఉంటుందో, ఆ వ్యక్తి ఈకేవైసీ పూర్తి కానట్టు. అలా కాకుండా ఆధార్​ నెంబర్​ చివరి అంకెలు ఉంటే ఈకేవైసీ పూర్తి అయినట్లు అర్థం.

ఈకేవైసీ ఎలా పూర్తి చేయాలి :

  • తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్​కు చెందిన అభ్యర్థుల రేషన్​ ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోతే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు.
  • అందుకోసం ముందుగా మీ రేషన్​ కార్డ్​, ఆధార్​ తీసుకుని దగ్గరలోని రేషన్​ షాప్​కు వెళ్లాలి.
  • అక్కడ ఈ పాస్​ బయోమెట్రిక్​ మెషీన్​ ద్వారా ఈకేవైసీ పూర్తి చేయాలి.

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