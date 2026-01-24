రథసప్తమి స్పెషల్ "పరమాన్నం" - ఆవు పాలతో అద్దిరిపోతుంది!
- ఎంతో రుచికరంగా, సులభంగా చేసుకోవచ్చు - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : January 24, 2026 at 12:14 PM IST
Ratha Saptami Special Paramannam Recipe: పండగల సమయంలో చాలా మంది పరమాన్నం వండి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సూర్యుడికి ఇష్టమైన రథసప్తమి నాడు ఆవుపాలతో తయారు చేసిన పరమాన్నాన్ని ప్రసాదంగా పెడుతుంటారు. అయితే చాలా మంది ఈ రెసిపీని బెల్లం ఉపయోగించి చేస్తుంటారు. దీంతో దానిని పాలలో వేసినప్పుడు విరిగిపోవడం జరుగుతుంటుంది. అంతేకాకుండా అంత రుచికరంగా కూడా ఉండదు. మీరు చేసినప్పుడు ఇదే పరిస్థితా? అయితే ఓసారి రథసప్తమి నాడు ఈ స్టైల్లో పరమాన్నం చేయండి. మంచి రంగు, రుచితో అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పైగా పాలు విరిగిపోతాయనే భయం కూడా అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా రథసప్తమి స్పెషల్ పరమాన్నం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- ఆవు పాలు - 1 లీటర్
- బియ్యం - అర కప్పు
- నెయ్యి - తగినంత
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టాలి. బియ్యం నానినాక మాత్రమే మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి.
- గంట తర్వాత అంటే బియ్యం నానినాక ముందుగా బెల్లం సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక సిమ్లో పెట్టి ముదురు రంగు వచ్చే వరకు ఓ రెండుమూడు నిమిషాల పాటు పాకం మరిగించాలి.
- బెల్లం పాకం వచ్చినాక మరో గిన్నెలోకి వడకట్టి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె ఉంచి పెసరపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- పెసరపప్పు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక చిక్కటి ఆవు పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- ఆవు పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఇది ఉడకటానికి సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
- అన్నం మెత్తగా అంటే ఒ మెతుకు పట్టుకుని చూస్తే మెత్తగా అవ్వాలి. ఇలా అన్నం పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినప్పుడు మంటను పూర్తిగా తగ్గించి వడకట్టిన బెల్లం పాకం పోసి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం నెమ్మదిగా కలుపుతూ మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. అయితే బెల్లం పాకం పోసినాక అన్నాన్ని ఉడికించే క్రమంలో 4 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యిని మధ్యమధ్యలో కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- పాలలో బెల్లం పాకం పూర్తిగా కలిసి అన్నం మంచి రంగులోకి వచ్చినాక యాలకులు పొడి, పచ్చకర్పూరం వేసి కలిపి దింపి పక్కన ఉంచాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో చిన్న కడాయి ఉంచి మిగిలిన నెయ్యి పోసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వేయించిన జీడిపప్పులను నెయ్యితో సహా ఉడికించిన అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే కమ్మని పరమాన్నం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
- ఈ పరమాన్నాన్ని రథసప్తమి నాడు దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టి తింటే సరి.
చిట్కాలు:
- ఈ పాయసాన్ని సరైన కొలత ప్రకారం చేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే దాని సగానికి పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. బియ్యం కొలతకు సమానంగా నెయ్యి ఉండాలి. బియ్యానికి ఎనిమిదింతలు పాలు, మూడింతల బెల్లం ఉండాలి. ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే కొలతలకు ఒకటే కప్పు తీసుకోవాలి.
- ఈ పరమాన్నాన్ని కచ్చితంగా చిక్కటి ఆవుపాలు ఉపయోగించే చేయాలి. మీ దగ్గర ఆవు పాలు లేవంటే గేదె పాలు వాడొచ్చు. కానీ నీళ్లు మాత్రం వాడొద్దు.
- బెల్లం పాకం పాలల్లో వేసిన వెంటనే కదిపితే విరిగిపోతాయి. కాబట్టి పాకం పోసినాక ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు వదిలేసి ఆ తర్వాత మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
